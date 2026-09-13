Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây khế

Cây khế khá dễ trồng, có tán xanh quanh năm, cho quả và thường được nhiều gia đình lựa chọn để trồng trong sân vườn, trước nhà hoặc trên sân thượng.

Không nên trồng cây quá sát tường, móng nhà

Khi còn nhỏ, cây khế không chiếm nhiều diện tích nên nhiều gia đình có thể trồng ngay sát tường hoặc các khu vực gần công trình. Tuy nhiên, cây sẽ phát triển cả về chiều cao, tán lá và bộ rễ theo thời gian.

Vì vậy, khi trồng khế xuống đất, nên lựa chọn vị trí có khoảng không phù hợp để cây phát triển. Việc để cây quá sát tường, nền sân hoặc các công trình trong nhà có thể khiến việc chăm sóc, cắt tỉa sau này trở nên khó khăn.

Nếu đã có cây khế lâu năm ở vị trí chật hẹp, gia đình nên thường xuyên kiểm tra khu vực xung quanh cây, đồng thời chủ động cắt tỉa để kiểm soát kích thước tán.

Không nên để tán cây phát triển quá rậm

Một cây khế có tán xanh tốt không đồng nghĩa với việc càng nhiều cành lá càng tốt. Khi tán quá dày, phần bên trong cây có thể thiếu ánh sáng và không khí lưu thông kém.

Gia đình nên cắt bỏ những cành khô, cành yếu, cành mọc chồng chéo hoặc hướng vào phía trong tán. Việc này giúp cây thông thoáng hơn, đồng thời thuận tiện cho việc quan sát lá, cành và quả để phát hiện sâu bệnh.

Đối với cây trồng gần nhà, việc kiểm soát tán cũng giúp hạn chế tình trạng cành vươn vào mái, ban công hoặc khu vực sinh hoạt.

Cần chú ý những cành khô, cành lớn

Cây khế càng lâu năm càng có thể xuất hiện những cành già, cành yếu hoặc bị sâu bệnh. Nếu không được kiểm tra thường xuyên, các cành này có thể gãy khi gặp mưa lớn hoặc gió mạnh.

Do đó, các gia đình nên định kỳ quan sát toàn bộ cây, đặc biệt là những cành lớn nằm phía trên lối đi, cửa ra vào, khu vực đỗ xe hoặc không gian sinh hoạt.

Những cành có dấu hiệu khô, nứt, mục hoặc phát triển bất thường nên được xử lý sớm. Với cành lớn nằm ở vị trí khó tiếp cận, nên cân nhắc thuê người có kinh nghiệm thay vì tự trèo cao để cắt tỉa.

Trồng cây trong chậu không có nghĩa là có thể dùng chậu nhỏ lâu dài

Khế có thể được trồng trong chậu, phù hợp với những gia đình không có sân vườn rộng. Tuy nhiên, cây phát triển lâu năm sẽ cần không gian cho bộ rễ.

Nếu chậu quá nhỏ so với kích thước cây, rễ có thể không còn đủ không gian phát triển, trong khi lượng đất giữ nước và dinh dưỡng cũng hạn chế. Khi đó, cây có thể sinh trưởng kém hoặc cần được thay sang chậu có kích thước phù hợp hơn.

Gia đình trồng khế trong chậu cũng nên chú ý đến khả năng thoát nước. Chậu cần có lỗ thoát nước và không nên đặt ở vị trí khiến nước bị ứ đọng sau mỗi lần tưới.

Không nên tưới nước quá nhiều

Một trong những thói quen dễ gặp khi chăm cây là thấy đất khô trên bề mặt liền tưới thêm nước. Tuy nhiên, nhu cầu nước của cây còn phụ thuộc vào thời tiết, loại đất, kích thước chậu và vị trí trồng.

Đặc biệt với khế trồng trong chậu, nếu nước không thoát tốt và đất liên tục ở trạng thái quá ẩm, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng.

Thay vì tưới theo một lịch cố định, gia đình nên kiểm tra độ ẩm của đất và điều chỉnh lượng nước theo điều kiện thực tế. Sau những ngày mưa, cần chú ý hơn đến khả năng thoát nước của chậu và khu vực trồng cây.

Không nên bón phân quá tay để ép cây phát triển

Bón phân giúp bổ sung dinh dưỡng cho cây nhưng không có nghĩa càng nhiều phân thì cây càng khỏe hoặc càng sai quả. Việc sử dụng quá mức, đặc biệt khi không dựa trên nhu cầu thực tế của cây, có thể gây ảnh hưởng đến đất và bộ rễ.

Gia đình nên lựa chọn loại phân phù hợp với cây ăn quả, sử dụng đúng liều lượng theo hướng dẫn và điều chỉnh theo giai đoạn sinh trưởng của cây.

Quan trọng hơn, không nên chỉ tập trung vào việc kích cây ra nhiều lá mà bỏ qua tình trạng tổng thể của cây, bao gồm ánh sáng, nước, đất và khả năng thoát nước.

Thường xuyên kiểm tra lá, cành và quả

Ngoài tưới nước, bón phân và cắt tỉa, việc quan sát cây thường xuyên cũng rất quan trọng. Những thay đổi bất thường trên lá, cành hoặc quả có thể là dấu hiệu cây đang gặp vấn đề về nước, dinh dưỡng hoặc sâu bệnh.

Khi phát hiện bất thường, gia đình nên xác định nguyên nhân trước khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu cây được trồng để lấy quả ăn, càng cần chú ý lựa chọn sản phẩm phù hợp và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng.

Nhìn chung, cây khế không quá khó chăm sóc nhưng càng trồng lâu năm, gia đình càng cần quan tâm đến không gian phát triển, khả năng thoát nước và việc cắt tỉa. Đặc biệt, với cây trồng trong chậu hoặc trên sân thượng, yếu tố an toàn của chậu và công trình cũng quan trọng không kém việc chăm cho cây xanh tốt, ra nhiều quả.