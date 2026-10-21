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Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang dùng 4 loại thìa này: Không khác gì... "nuốt độc"!

Chiến My
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Thìa là dụng cụ ăn uống cần thiết cho mỗi gia đình. Dù có kích thước nhỏ nhưng lựa chọn sai loại để dùng có thể gây ra các vấn đề lớn.

Nhắc đến các dụng cụ ăn uống cần thiết trong mỗi gia đình, những chiếc thìa là thứ không thể thiếu. Thìa được sử dụng theo nhiều cách khác nhau và xuất hiện ở mọi nơi trong căn bếp nhà bạn, từ chiếc thìa trong các lọ gia vị, thìa để ăn cơm, thìa pha nước, thìa ăn đồ ngọt... với muôn hình, muôn vẻ.

Tuy nhiên, chính vì sự quen thuộc đến vậy của chiếc thìa mà đôi khi chúng ta quên đi tầm quan trọng của nó đối với sức khỏe. Một số loại thìa được dùng thường xuyên lại có thể âm thầm đưa một lượng không nhỏ "thuốc độc" vào cơ thể mà bạn không hề hay biết.

Nếu gia đình bạn đang sử dụng 1 trong 4 loại thìa dưới đây thì nên cân nhắc bỏ ngay đi để không gây hại thêm cho sức khỏe nữa.

1. Thìa nhựa sử dụng ở nhiệt độ cao

Thìa nhựa thường được làm từ polyetylen, một loại nhựa nhiệt dẻo không mùi, không độc hại và có độ ổn định hóa học tốt. Tuy nhiên, polyetylen giải phóng vinyl clorua trong môi trường nhiệt độ cao, gây ung thư. 

Lời khuyên cho gia đình: 4 Lọai thìa gây hại sức khỏe năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nếu các chất làm dẻo và kim loại nặng như chì và crom được thêm vào vinyl clorua sẽ đặc biệt dễ hấp phụ vào thức ăn ở nhiệt độ cao, điều này sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

Do đó, bạn tuyệt đối đừng nên sử dụng loại thìa này khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, chẳng hạn như nấu nướng, xúc đồ nóng hoặc dùng trong lò vi sóng...

2. Thìa inox kém chất lượng

Thìa inox được làm bằng thép không gỉ. Chất lượng của thìa chủ yếu phụ thuộc vào khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt của vật liệu thép không gỉ. 

Thìa thép không gỉ kém chất lượng sẽ nhạy cảm hơn với muối hoặc nhiệt độ cao, tạo ra clo ăn mòn ion hoặc kết tủa kim loại nặng có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp và ngộ độc, trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến suy phổi và tim.

Lời khuyên cho gia đình: 4 Lọai thìa gây hại sức khỏe năm 2026 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vì vậy, hãy đảm bảo rằng gia đình bạn đang lựa chọn loại thìa inox đảm bảo chất lượng.

3. Thìa gỗ bị nấm mốc

Nếu sử dụng thìa gỗ quá lâu, vệ sinh và bảo quản không đúng cách có thể xuất hiện hiện tượng nấm mốc. 

Chiếc thìa gỗ bị mốc chứa một lượng lớn nấm mốc sản sinh ra chất gây ung thư aflatoxin nếu cơ thể con người vô tình nuốt phải sẽ gây rối loạn vi khuẩn trong đường tiêu hóa, gây ngộ độc. Trường hợp nặng, nó có thể gây đau bụng cấp, ung thư và nguy hiểm đến tính mạng.

4. Thìa sứ tráng men màu

Lời khuyên cho gia đình: 4 Lọai thìa gây hại sức khỏe năm 2026 - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Việc trang trí tráng men thường được thực hiện sau quá trình chế tạo đồ sứ. Vì nó được sơn trực tiếp bằng sơn và nung ở nhiệt độ thấp nên rất dễ bong tróc lớp sơn. Thìa sứ tráng men màu cũng là một trong số đó.

Vật liệu từ lớp sơn bong tróc đó có chứa kim loại nặng như chì nếu lọt vào dạ dày có thể gây ngộ độc nên khi mua bạn hãy cố gắng tránh dùng loại thìa sứ này.

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Tags

thìa inox

thìa gỗ

gia đinh

sức khỏe

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