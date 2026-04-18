HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lời khuyên đến những gia đình đang trồng hoa giấy

Phác Thái Anh

Hoa giấy là một trong những loại cây cảnh được nhiều gia đình yêu thích nhờ vẻ đẹp rực rỡ, dễ trồng và ít tốn công chăm sóc. Tuy nhiên, để cây luôn sai hoa, màu sắc tươi tắn và dáng đẹp như ý thì không phải ai cũng biết cách chăm đúng. Dưới đây là những lời khuyên thực tế giúp hoa giấy phát triển khỏe và ra hoa đều hơn.

1. Đảm bảo đủ nắng cho cây

Hoa giấy là loại cây cực kỳ ưa nắng. Càng nhiều nắng, cây càng dễ ra hoa và màu sắc càng đậm. Nếu trồng trước nhà hoặc trong chậu, nên đặt ở nơi có ánh nắng trực tiếp ít nhất 5-6 tiếng mỗi ngày. Nếu cây chỉ tốt lá mà ít hoa, rất có thể đang bị thiếu nắng.

Lời khuyên chăm sóc hoa giấy cho gia đình năm 2026 - Ảnh 1.

2. Tưới nước vừa phải, tránh “chăm quá tay”

Hoa giấy không cần quá nhiều nước. Tưới nhiều dễ khiến cây úng rễ, phát triển lá mạnh nhưng lười ra hoa. Chỉ nên tưới khi đất đã khô, và đặc biệt chú ý thoát nước tốt vào mùa mưa. Khi muốn kích thích ra hoa, có thể giảm tưới một thời gian ngắn rồi tưới lại để cây bật nụ.

3. Cắt tỉa định kỳ để cây ra hoa đều

Sau mỗi đợt hoa tàn, nên tỉa bớt cành già, cành yếu hoặc mọc lộn xộn. Việc này giúp cây thông thoáng và tập trung dinh dưỡng nuôi mầm mới. Đừng để cây quá rậm rạp vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng ra hoa.

4. Bón phân đúng loại, đúng thời điểm

Không nên bón quá nhiều phân đạm vì sẽ khiến cây tốt lá mà ít hoa. Thay vào đó, ưu tiên phân có hàm lượng lân và kali cao để kích thích ra hoa. Có thể bón định kỳ mỗi tháng một lần với lượng vừa phải.

Lời khuyên chăm sóc hoa giấy cho gia đình năm 2026 - Ảnh 2.

5. Thay đất định kỳ nếu trồng trong chậu

Đất trồng lâu ngày sẽ bị nén chặt và nghèo dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Vì vậy, nên thay đất định kỳ để giúp rễ phát triển tốt hơn, cây khỏe và ra hoa bền hơn.

6. Đừng “nuông chiều” hoa giấy quá mức

Một kinh nghiệm phổ biến là hoa giấy càng "khắc nghiệt" một chút lại càng ra hoa đẹp. Nhiều nắng, ít nước vừa phải sẽ giúp cây bật hoa tốt hơn. Ngược lại, chăm quá kỹ lại dễ khiến cây chỉ xanh lá.

Mỗi cây hoa giấy có thể hợp với cách chăm khác nhau tùy vào vị trí và thời tiết. Hãy quan sát thường xuyên để điều chỉnh cách tưới, bón phân hay đặt cây sao cho phù hợp nhất. Chỉ cần áp dụng đúng những nguyên tắc trên, hoa giấy không chỉ phát triển khỏe mà còn nở rực rỡ quanh năm, giúp không gian sống luôn tươi tắn và đầy sức sống.

Tags

chăm sóc

hoa giấy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại