Hoa giấy là một trong những loại cây cảnh được nhiều gia đình yêu thích nhờ vẻ đẹp rực rỡ, dễ trồng và ít tốn công chăm sóc. Tuy nhiên, để cây luôn sai hoa, màu sắc tươi tắn và dáng đẹp như ý thì không phải ai cũng biết cách chăm đúng. Dưới đây là những lời khuyên thực tế giúp hoa giấy phát triển khỏe và ra hoa đều hơn.

1. Đảm bảo đủ nắng cho cây

Hoa giấy là loại cây cực kỳ ưa nắng. Càng nhiều nắng, cây càng dễ ra hoa và màu sắc càng đậm. Nếu trồng trước nhà hoặc trong chậu, nên đặt ở nơi có ánh nắng trực tiếp ít nhất 5-6 tiếng mỗi ngày. Nếu cây chỉ tốt lá mà ít hoa, rất có thể đang bị thiếu nắng.

2. Tưới nước vừa phải, tránh “chăm quá tay”

Hoa giấy không cần quá nhiều nước. Tưới nhiều dễ khiến cây úng rễ, phát triển lá mạnh nhưng lười ra hoa. Chỉ nên tưới khi đất đã khô, và đặc biệt chú ý thoát nước tốt vào mùa mưa. Khi muốn kích thích ra hoa, có thể giảm tưới một thời gian ngắn rồi tưới lại để cây bật nụ.

3. Cắt tỉa định kỳ để cây ra hoa đều

Sau mỗi đợt hoa tàn, nên tỉa bớt cành già, cành yếu hoặc mọc lộn xộn. Việc này giúp cây thông thoáng và tập trung dinh dưỡng nuôi mầm mới. Đừng để cây quá rậm rạp vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng ra hoa.

4. Bón phân đúng loại, đúng thời điểm

Không nên bón quá nhiều phân đạm vì sẽ khiến cây tốt lá mà ít hoa. Thay vào đó, ưu tiên phân có hàm lượng lân và kali cao để kích thích ra hoa. Có thể bón định kỳ mỗi tháng một lần với lượng vừa phải.

5. Thay đất định kỳ nếu trồng trong chậu

Đất trồng lâu ngày sẽ bị nén chặt và nghèo dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Vì vậy, nên thay đất định kỳ để giúp rễ phát triển tốt hơn, cây khỏe và ra hoa bền hơn.

6. Đừng “nuông chiều” hoa giấy quá mức

Một kinh nghiệm phổ biến là hoa giấy càng "khắc nghiệt" một chút lại càng ra hoa đẹp. Nhiều nắng, ít nước vừa phải sẽ giúp cây bật hoa tốt hơn. Ngược lại, chăm quá kỹ lại dễ khiến cây chỉ xanh lá.

Mỗi cây hoa giấy có thể hợp với cách chăm khác nhau tùy vào vị trí và thời tiết. Hãy quan sát thường xuyên để điều chỉnh cách tưới, bón phân hay đặt cây sao cho phù hợp nhất. Chỉ cần áp dụng đúng những nguyên tắc trên, hoa giấy không chỉ phát triển khỏe mà còn nở rực rỡ quanh năm, giúp không gian sống luôn tươi tắn và đầy sức sống.