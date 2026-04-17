5 loại cây là "khắc tinh", rắn cứ nhìn thấy là sợ, không dám bén mảng, bạn nên trồng ngay mùa hè này

Gia Linh |

Hãy xem đó là những loại cây gì mà có thể khiến rắn khiếp sợ và không dám bén mảng đến vườn nhà bạn nhé.

Mùa hè là thời điểm rắn hoạt động mạnh, việc trồng những loại cây có mùi hương đặc trưng là phương pháp tự nhiên và hiệu quả để bảo vệ gia đình. Dưới đây là 5 loại cây đuổi rắn cực tốt mà bạn nên trồng ngay trong mùa hè này để các loài rắn khiếp sợ và không dám bén mảng đến khu vực nhà ở của bạn nhé.

Cây Sả

Đây là loại cây đuổi rắn hàng đầu nhờ chứa hàm lượng tinh dầu cực mạnh khiến loài rắn rất sợ hãi và tìm cách tránh xa. Mùi hương nồng nàn của sả không chỉ làm nhiễu loạn khứu giác nhạy bén của rắn mà còn giúp xua đuổi muỗi và côn trùng rất tốt trong mùa hè.

Bạn nên trồng sả thành từng bụi quanh hàng rào hoặc lối vào để tạo thành một "vành đai" bảo vệ vững chắc. Cây rất dễ sống, chịu nắng tốt và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, phù hợp với mọi không gian sân vườn. Ngoài tác dụng bảo vệ, bạn còn có thể sử dụng lá sả để nấu nước xông hoặc làm gia vị cho các bữa ăn hàng ngày.

Cây Nén (Hành tăm)

Cây nén chứa nhiều tinh dầu có mùi cay nồng đặc trưng, khiến loài rắn cảm thấy khó chịu và không dám đến gần. Người xưa thường trồng nén quanh nhà hoặc mang theo củ nén bên mình khi đi rừng để đề phòng rắn cắn.

Loại cây này rất nhỏ gọn, bạn có thể trồng trong chậu hoặc xen kẽ giữa các bồn hoa trước cửa nhà. Mùa hè nắng nóng là điều kiện thuận lợi để tinh dầu từ lá và củ nén tỏa hương mạnh mẽ nhất. Đây là phương pháp dân gian cực kỳ hiệu quả, vừa an toàn cho sức khỏe vừa giúp bảo vệ không gian sống của bạn.

Cây Tỏi

Tương tự như cây nén, tỏi có mùi hăng cực mạnh từ hợp chất Allicin, một loại "vũ khí" tự nhiên khiến rắn cực kỳ khiếp sợ. Khi rắn ngửi thấy mùi tỏi, hệ thần kinh của chúng sẽ bị kích ứng, buộc chúng phải thay đổi hướng đi ngay lập tức.

Bạn có thể trồng tỏi trong các thùng xốp hoặc chậu nhỏ đặt ở bậc thềm hoặc những nơi góc khuất, ẩm thấp mà rắn hay trú ngụ. Trồng tỏi không chỉ giúp xua đuổi bò sát mà còn mang lại nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho gian bếp gia đình. Cây phát triển nhanh và không chiếm nhiều diện tích, rất thích hợp cho những ngôi nhà phố có không gian hạn chế.

Cây Lan Tỏi

Đây là loại cây dây leo có hoa màu tím rất đẹp, nhưng toàn thân và hoa lại tỏa ra mùi tỏi nồng nặc khiến loài rắn không thể chịu nổi. Việc trồng lan tỏi trên hàng rào hoặc cổng nhà vừa giúp làm đẹp cảnh quan, vừa tạo ra một "bức tường" mùi hương ngăn chặn rắn xâm nhập.

Vào mùa hè, cây nở hoa rực rỡ và mùi hương lan tỏa rộng hơn nhờ nhiệt độ cao, giúp tối ưu hóa khả năng xua đuổi bò sát. Lan tỏi là lựa chọn tuyệt vời cho những ai vừa muốn trang trí nhà cửa, vừa muốn đảm bảo an toàn cho gia đình một cách tự nhiên. Cây ưa nắng và chịu hạn tốt, rất phù hợp với khí hậu oi bức của mùa hè.

Cây nắp ấm

Dù không tỏa mùi hăng như các loại cây trên, nhưng cây nắp ấm lại có khả năng thu hút và tiêu diệt các loài côn trùng – nguồn thức ăn chính của rắn. Khi không còn nguồn thức ăn dồi dào, rắn sẽ tự động rời bỏ khu vực xung quanh nhà bạn để đi nơi khác tìm mồi.

Cấu tạo độc đáo của cây với những chiếc bình chứa dịch vị còn có thể tạo ra mùi hương khiến rắn cảm thấy không thoải mái khi tiếp cận. Trồng cây nắp ấm ở ban công hoặc cửa sổ vừa mang lại vẻ đẹp lạ mắt, vừa giúp cân bằng hệ sinh thái quanh nhà. Đây là giải pháp gián tiếp nhưng rất bền vững để giữ cho không gian sống của bạn luôn an toàn khỏi các loài bò sát nguy hiểm.

Lưu ý: Dù việc trồng những loại cây nêu trên có thể mang đến tác dụng lớn trong việc ngăn ngừa rắn ghé thăm. Nhưng bạn cũng nên nhớ điều quan trọng là hãy luôn duy trì khoảng không gian thoáng đãng, sạch sẽ và ngăn nắp cả bên trong cũng như xung quanh ngôi nhà của bạn. Tránh để củi, rác chất đống hoặc rơi vãi thức ăn vì có thể sẽ tạo nên môi trường trú ngụ của các loài chuột bọ - thức ăn của rắn và vô tình khiến rắn xuất hiện.

Gia Linh (Tổng hợp)

