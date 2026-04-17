Trong ngày thứ Sáu, 17/4/2026, tức mùng 1 tháng 3 âm lịch, còn gọi là ngày Tân Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy ngày Tân Dậu gặp tháng Nhâm Thìn tạo nên Thìn Dậu lục hợp hóa Kim, thúc đẩy mạnh mẽ các cơ hội liên quan đến tài chính, vàng bạc và sự gia tăng tài sản cố định.

Tuy nhiên, do địa chi Dậu của ngày xung khắc với năm Bính Ngọ theo quan hệ Ngọ Dậu tương phá, bạn cần đề phòng những rắc rối phát sinh từ sự đố kỵ hoặc tiểu nhân chọc phá làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Tử vi học có nói, đây là ngày "Kim khí thuần khiết" kết hợp với tháng Thìn, mang lại vận trình cực thịnh cho 3 con giáp sau. Hãy xem có bạn trong đó không cũng như cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Thìn: Lục Hợp Quý Nhân

Theo tử vi học, ngày Dậu là ngày "Lục Hợp" của tuổi Thìn, giúp bản mệnh đón nhận nguồn năng lượng tương sinh mạnh mẽ. Nếu biết nắm bắt những cơ hội tốt, con giáp này sẽ gặt hái tài lộc rực rỡ, khởi đầu tháng mới trong sự dư dả, sung túc.

- Tài lộc chi tiết: Tài vận rực rỡ, con giáp tuổi Thìn dễ dàng chốt được các hợp đồng quan trọng ngay trong ngày đầu tháng. Đây là thời điểm vàng để thu hồi nợ hoặc nhận được những khoản lợi nhuận từ đầu tư bất động sản, chứng khoán.

- Cách tối ưu: Tuổi Thìn nên tiến hành các việc đại sự hoặc ký kết vào giờ Thìn (7h-9h) để "hợp càng thêm hợp". Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục màu vàng hoặc nâu đất để tăng cường hành Thổ, tạo nền tảng vững chắc cho tiền bạc đổ về.

2. Con giáp tuổi Tỵ: Tam Hợp Cục

Tỵ và Dậu nằm trong bộ Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu), giúp tuổi Tỵ trở thành con giáp có một ngày làm việc với hiệu suất vượt trội và tài lộc vô cùng hanh thông.

- Tài lộc chi tiết: Tiền bạc đến từ các công việc tư vấn, môi giới hoặc nghề tay trái. Tuổi Tỵ có khả năng nhận được quà tặng hoặc lộc ăn uống từ khách hàng; những quyết định đầu tư lướt sóng trong ngày này mang lại kết quả rất khả quan.

- Cách tối ưu: Tuổi Tỵ hãy mạnh dạn chia sẻ các ý tưởng mới với đối tác. Bên cạnh đó, con giáp này có thể đeo trang sức bằng vàng hoặc thạch anh trắng để kích hoạt hành Kim, giúp tài khí luân chuyển thuận lợi hơn.

3. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp Quý Nhân

Sự xuất hiện của ngày Dậu hoàn thiện bộ khung Tam Hợp, mang lại sự ổn định và nhiều tin vui về tài chính cho con giáp tuổi Sửu.

- Tài lộc chi tiết: Thu nhập ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng bền vững. Bản mệnh dễ gặp được quý nhân chỉ dẫn những mối làm ăn mới hoặc được cấp trên khen thưởng nhờ sự tỉ mỉ, trách nhiệm trong công việc.

- Cách tối ưu: Tuổi Sửu nên xuất hành theo hướng Tây Nam (Hỷ Thần) để đón nhận may mắn. Ngoài ra, con giáp này có thể đặt một vật phẩm bằng kim loại sáng bóng trên bàn làm việc để thu hút thêm vượng khí cho tháng mới.

*Lưu ý chung:

Ngày Tân Dậu gặp tháng Nhâm Thìn tạo nên cục diện Thìn Dậu Lục Hợp hóa Kim, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động liên quan đến tài chính, vàng bạc và trang sức. Tuy nhiên, do địa chi Dậu của ngày xung khắc với địa chi Ngọ của năm theo quan hệ Ngọ Dậu tương phá, bạn cần đề phòng những rắc rối nhỏ phát sinh từ sự đố kỵ hoặc tiểu nhân chọc phá. Sự đan xen này đòi hỏi các con giáp phải giữ thái độ khiêm nhường, làm việc theo kế hoạch rõ ràng để tận dụng tối đa lực hợp mà hóa giải lực phá.

Ngoài ra, đối với 3 con giáp tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, trong ngày mùng 1 đầu tháng này, bạn nên giữ tinh thần lạc quan, ôn hòa và tránh tranh cãi. Hãy thực hiện nghi thức thắp hương, cầu an và chọn khung giờ hoàng đạo để khởi sự mọi việc được hanh thông cả tháng.

Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc bạn khởi đầu một ngày mới đầy sự suôn sẻ, hanh thông, bình an, may mắn và thành công nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.