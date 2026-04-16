Theo tử vi học, dưới đây là 3 con giáp được dự báo sẽ đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ nhất ngay từ mùng 1 tháng 3 âm lịch (tháng Nhâm Thìn), thời điểm hành Thổ vượng tạo nền tảng vững chắc cho tài lộc.

Hãy xem trong đó có bạn không cũng như cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Dậu: Lục Hợp Quý Nhân - Dẫn lối tài lộc

- Lý do: Tử vi học có nói, bước sang tháng Thìn, tuổi Dậu là con giáp gặp cục diện Thìn - Dậu Lục Hợp (Thổ sinh Kim) nên sẽ rất có lợi. Đây là mối quan hệ tương sinh hoàn hảo, giúp bản mệnh nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ quý nhân, các kế hoạch đầu tư bế tắc trước đó đều được khai thông.

- Tài lộc chi tiết: Tiền bạc đổ về từ công việc chính, có dấu hiệu tăng lương hoặc nhận thưởng. Đặc biệt, người làm kinh doanh tuổi Dậu sẽ dễ gặp được đối tác lớn, ký kết hợp đồng mang lại lợi nhuận dài hạn, giúp tài chính rủng rỉnh.

- Cách tối ưu: Tuổi Dậu nên đeo trang sức bằng vàng hoặc bạc để gia tăng năng lượng hành Kim. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc hủ động gặp gỡ đối tác vào giờ Thìn (7h-9h) ngày mùng 1 để khởi đầu hanh thông.

2. Con giáp tuổi Thân: Tam Hợp Cục hỗ trợ - May mắn đến không ngừng

- Lý do: Tuổi Thân nằm trong bộ Tam Hợp Thân - Tý - Thìn nên cũng sẽ là con giáp đón nhiều may mắn lớn từ ngày 1 tháng 3 âm này. Khi tháng Thìn đến, sự nhạy bén và linh hoạt của người tuổi Thân được kích hoạt tối đa, giúp họ dẫn đầu xu hướng và nắm bắt cơ hội làm giàu nhanh hơn người khác.

- Tài lộc chi tiết: Tài vận rực rỡ ở các nguồn thu phụ (nghề tay trái, đầu tư chứng khoán, bất động sản). Con giáp tuổi Thân đặc biệt có duyên với các khoản tiền bất ngờ như trúng thưởng hoặc được tặng quà có giá trị.

- Cách tối ưu: Tuổi Thân có thể đặt một bình nước phong thủy hoặc vật phẩm màu trắng/vàng ở hướng Tây nơi làm việc. Ngoài ra, con giáp này hãy mạnh dạn triển khai các ý tưởng mới ngay trong tuần đầu tiên của tháng để gặt hái thành công nhé.

3. Con giáp tuổi Tý: Tam Hợp Quý Nhân - Tài vận hanh thông

- Lý do: Tý gặp Thìn tạo thành thế bán hợp Thủy cục. Sự kết hợp này mang lại sự ổn định và uy tín cao trong công việc, giúp tuổi Tý nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cấp trên và khách hàng. Có thể nói, trong tháng 3 âm, vốn nhanh nhẹn thông minh lại gặp được cơ hội trời cho, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền bạc của cải dư dả.

- Tài lộc chi tiết: Thu nhập ổn định và có xu hướng tích lũy tốt. Những người đang tìm kiếm cơ hội đầu tư đất đai sẽ gặp được mối hời hoặc nhận được sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

- Cách tối ưu: Tuổi Tý nên sử dụng ví tiền màu đen hoặc xanh nước biển để giữ tiền bền vững. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc xuất hành theo hướng Chính Nam (Hỷ Thần) trong ngày mùng 1 để đón nhận năng lượng tích cực.

* Lưu ý chung:

Tháng Nhâm Thìn mang hành Thủy của thiên can Nhâm tọa trên hành Thổ của địa chi Thìn, tạo nên cục diện "Thủy Thổ tương giao" thúc đẩy sự thực tế và kiên định trong các kế hoạch tài chính.

Tuy nhiên, do địa chi Thìn của tháng kết hợp với năm Bính Ngọ tạo nên thế Hỏa - Thổ tương sinh mạnh mẽ, thị trường bất động sản và các tài sản cố định dễ có sự tăng trưởng nóng hoặc biến động giá trị nhanh chóng. Sự giao thoa này đòi hỏi các con giáp phải biết tận dụng nguồn lực từ quý nhân để bám trụ vững chắc, đồng thời giữ đầu óc minh mẫn để không bị cuốn vào những dòng xoáy đầu tư mạo hiểm thiếu căn cứ.

Tháng 3 âm lịch là tháng "Thổ vượng", rất thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến tài sản cố định. Song, do năm Ngọ có hỏa khí mạnh (Hỏa sinh Thổ), bạn cần giữ sự tỉnh táo, tránh nóng nảy để không làm hỏng các mối quan hệ xã giao quan trọng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.