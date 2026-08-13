Lời khuyên đến các gia đình sử dụng lò vi sóng để thức ăn ngon hơn

Những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện món ăn khi sử dụng lò vi sóng, đồng thời tận dụng thiết bị này hiệu quả và an toàn hơn trong căn bếp.

Lò vi sóng là thiết bị quen thuộc trong nhiều gian bếp hiện đại, giúp hâm nóng, rã đông và chế biến một số món ăn nhanh chóng, tiện lợi. Không chỉ tiết kiệm thời gian, thiết bị này còn phù hợp với nhịp sống bận rộn khi người dùng có thể làm nóng thức ăn chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, sử dụng lò vi sóng tưởng chừng đơn giản lại có không ít điều cần lưu ý. Nếu dùng sai cách, món ăn có thể bị khô, nóng không đều, mất đi chất lượng vốn có, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ảnh minh họa.

Dưới đây là những mẹo hữu ích giúp các gia đình sử dụng lò vi sóng đúng cách, tận dụng tối đa sự tiện lợi của thiết bị mà vẫn đảm bảo chất lượng món ăn và an toàn trong quá trình sử dụng.

Cắt thực phẩm thành những phần có kích thước đều nhau

Khi sử dụng lò vi sóng, bạn nên cắt thực phẩm thành những miếng có kích thước tương đương nhau để nhiệt phân bổ đồng đều hơn. Những miếng nhỏ sẽ nóng nhanh hơn, vì vậy với các nguyên liệu như bơ hoặc chocolate, bạn có thể chia thành từng phần nhỏ trước khi cho vào lò.

Với những thực phẩm có phần mỏng như đuôi cá hoặc phần đầu nhỏ của ức gà, nên đặt phần mỏng bên dưới phần dày để hạn chế tình trạng bị chín quá. Trong một số trường hợp, có thể tách riêng phần mỏng và lấy ra trước khi phần còn lại chín hoàn toàn.

Dàn đều thức ăn

Nhiều người có thói quen cho quá nhiều thức ăn vào một chiếc bát hoặc xếp thức ăn thành một lớp quá dày khi sử dụng lò vi sóng. Khi đó, thức ăn có thể không nóng đều, phần bên ngoài đã nóng trong khi phần ở giữa vẫn còn lạnh.

Thay vào đó, hãy dàn đều thức ăn trên đĩa hoặc sử dụng một chiếc khay nông có kích thước phù hợp. Cách này giúp nhiệt tiếp cận thực phẩm đồng đều hơn, từ đó hạn chế tình trạng chỗ quá nóng, chỗ chưa đủ nhiệt.

Đậy thức ăn khi hâm nóng

Đậy thức ăn trước khi cho vào lò vi sóng giúp giữ hơi nước, nhờ đó món ăn nóng nhanh và đều hơn. Lớp che phủ cũng hạn chế tình trạng thức ăn bắn tung tóe trong quá trình hâm nóng, giúp lò sạch sẽ hơn.

Có thể sử dụng các loại nắp chuyên dụng dành cho lò vi sóng hoặc vật liệu phù hợp như đĩa sứ, thủy tinh, giấy nến và khăn giấy không chứa thành phần kim loại. Tuyệt đối không sử dụng đồ đựng hoặc vật dụng bằng kim loại khi vận hành lò vi sóng.

Nếu sử dụng nắp đậy kín, nên chọn loại có lỗ thông hơi hoặc để một khoảng hở phù hợp để hơi nước thoát ra ngoài. Việc này vừa giúp hạn chế áp suất tích tụ, vừa hỗ trợ quá trình làm nóng diễn ra hiệu quả hơn.

Tách riêng các loại thực phẩm

Hâm nóng nhiều loại thực phẩm cùng lúc có thể khiến món ăn nóng không đều. Những thực phẩm chứa nhiều nước, tinh bột hoặc chất béo thường nóng nhanh hơn so với các loại thực phẩm có hàm lượng những thành phần này thấp hơn.

Do đó, nếu có thể, hãy hâm nóng từng loại thực phẩm riêng biệt. Với những phần thức ăn cần thời gian làm nóng khác nhau, có thể cho từng phần vào lò và lấy ra ngay khi đạt nhiệt độ mong muốn.

Nếu bắt buộc phải hâm nóng nhiều loại thức ăn trên cùng một đĩa, nên đậy kín và sắp xếp thực phẩm hợp lý để hạn chế chênh lệch nhiệt độ giữa các phần. Đồng thời, việc tách riêng các loại thực phẩm cũng giúp hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels.

Không phải lúc nào cũng nên sử dụng công suất cao nhất

Công suất cao giúp thức ăn nóng nhanh nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt nhất. Với nhiều món ăn, việc sử dụng mức công suất quá cao có thể khiến phần bên ngoài bị khô hoặc nóng quá mức trong khi bên trong chưa đạt nhiệt độ mong muốn.

Với những món cần hâm nóng hoặc làm chín từ từ, nên bắt đầu ở mức công suất trung bình hoặc thấp hơn mức tối đa của lò. Cách này giúp nhiệt có thêm thời gian phân bổ vào bên trong thực phẩm, hạn chế tình trạng chín không đều.

Khuấy, lật hoặc đảo thức ăn trong quá trình làm nóng

Lò vi sóng có thể tạo ra những vùng nhiệt khác nhau trong cùng một món ăn. Vì vậy, với các món có khối lượng lớn hoặc cần thời gian hâm nóng lâu, nên tạm dừng giữa chừng để khuấy, lật hoặc đảo thực phẩm.

Với những món có thể di chuyển, việc thay đổi vị trí trên đĩa xoay cũng giúp nhiệt phân bổ đồng đều hơn. Đồng thời, đây là thời điểm thích hợp để kiểm tra mức độ chín và điều chỉnh thêm thời gian nếu cần thiết. Đối với các món ăn chế biến sẵn, hãy khuấy đều trước khi ăn để nhiệt được phân bổ lại, đặc biệt khi thực phẩm vừa được lấy ra khỏi lò.

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