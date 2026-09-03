Lời khuyên cho những người bật TV cả đêm khi ngủ

Thói quen này tốt - xấu cho sức khoẻ thế nào? Cùng xem khoa học nói gì nhé!

Có một giấc ngủ ngon là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để bảo vệ sức khỏe. Nhiều người cảm thấy dễ ngủ hơn khi để tivi bật. Tuy nhiên, các chuyên gia nhìn chung cho rằng đây không phải là một thói quen tốt. Việc ngủ khi tivi đang bật khiến bạn tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng xanh, yếu tố có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và một số vấn đề sức khỏe khác.

Nhưng nếu bạn là người thích ngủ cùng tiếng tivi thì cũng không cần quá lo lắng. Trên thực tế, với một số người, thói quen này có thể vẫn chấp nhận được nếu nó giúp họ có một đêm ngủ ngon.

Có nên ngủ khi tivi vẫn bật?

Có rất nhiều nghiên cứu tìm hiểu về cách các thiết bị công nghệ chúng ta sử dụng hằng ngày ảnh hưởng đến giấc ngủ, cân nặng, mức độ căng thẳng và sức khỏe tổng thể.

Bật tivi khi ngủ là thói quen không tốt. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Nhiều nghiên cứu tập trung vào những yếu tố như mạng xã hội hay chu kỳ tin tức hoạt động 24/7 tác động đến chúng ta như thế nào. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng nghiên cứu ảnh hưởng của những thiết bị được sử dụng để tiếp cận các nội dung này, chẳng hạn điện thoại, máy tính xách tay và tivi.

Dù nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này vẫn đang được tiếp tục, quan điểm chung hiện nay dường như khá thống nhất: nếu có thể, bạn nên hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ khi đã lên giường.

Đó cũng là lý do bạn thường được khuyên không nên dùng điện thoại ngay trước khi đi ngủ. Và đây cũng là lý do hầu hết các nhà nghiên cứu, chuyên gia về giấc ngủ khuyến cáo không nên ngủ khi tivi vẫn đang bật.

Dù bạn có thể cảm thấy tivi giúp mình dễ đi vào giấc ngủ hơn, các chuyên gia cảnh báo chất lượng giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, việc ngủ cùng tivi còn được liên hệ với một số tác động tiêu cực đến sức khỏe.

4 lý do bạn KHÔNG nên ngủ khi tivi vẫn bật

Có nhiều lý do khiến việc ngủ khi tivi đang bật có thể không phải là lựa chọn tốt nhất.

Phần lớn những bất lợi này đã được các chuyên gia nghiên cứu trong các nghiên cứu về giấc ngủ và được củng cố qua nhiều năm. Việc để tivi hoạt động trong khi ngủ có thể ảnh hưởng đến giấc mơ, hormone và sức khỏe của bạn.

Có nhiều lý do khiến việc ngủ khi tivi đang bật có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. (Ảnh minh hoạ: Internet)

1. Có thể làm tăng "nợ ngủ"

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ khoảng 8 giờ mỗi đêm. Bất kỳ khoảng thời gian nào bạn ngủ ít hơn 8 giờ đều có thể được xem là "nợ ngủ".

Ví dụ, nếu bạn chỉ ngủ 6 giờ, bạn đang có 2 giờ "nợ ngủ". Cũng giống như những khoản nợ khác, đây là điều bạn nên cố gắng tránh. Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ rõ ràng và tập trung trong ngày. Về lâu dài, nợ ngủ có thể gây ra những vấn đề đối với cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

Khi ngủ cùng tivi, bạn có thể thực tế đang ngủ ít hơn mình nghĩ. Điều này khiến "nợ ngủ" ngày càng tăng.

Chẳng hạn, mỗi lần bạn cố thức thêm để xem hết một tập phim, bạn lại đang cộng thêm thời gian vào khoản nợ ngủ của mình. Ngay cả khi bạn chỉ nghe tivi chứ không thực sự xem, bạn vẫn rất dễ tiếp tục thức để chờ xem diễn biến tiếp theo được giải quyết như thế nào.

2. Làm giảm quá trình sản xuất melatonin

Melatonin là hormone có vai trò giúp chúng ta đi vào giấc ngủ. Hormone này phát tín hiệu cho cơ thể rằng đã đến lúc nghỉ ngơi và phục hồi sau một ngày hoạt động.

Tivi và các thiết bị khác phát ra ánh sáng xanh có thể làm giảm lượng melatonin mà cơ thể sản xuất.

Điều này có thể khiến não bộ khó nhận biết liệu đang là ban ngày hay ban đêm. Khi não vẫn "nghĩ" rằng đang là ban ngày dù đã giữa đêm, bạn có thể gặp khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ cũng như duy trì giấc ngủ.

3. Kích thích não bộ

Điều cuối cùng bạn muốn khi đang cố gắng ngủ là não bộ tiếp tục bị kích thích. Khi não liên tục tiếp nhận các kích thích, nó sẽ duy trì trạng thái hoạt động. Một bộ não vẫn còn hoạt động thì rất khó "tắt" để bước vào giấc ngủ.

Bật tivi khi ngủ có thể kích thích não bộ. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Khi não bị kích thích, giấc ngủ mà bạn có được cũng có thể trở nên chập chờn, không đạt được trạng thái ngủ sâu mà cơ thể thực sự cần.

Các chuyên gia cho rằng việc xem hoặc nghe tivi có thể tạo ra quá nhiều kích thích đối với não bộ. Khi tivi vẫn bật, những hình ảnh thay đổi liên tục, âm thanh lúc to lúc nhỏ, các thông báo mới... có thể khiến bạn bất chợt tỉnh giấc.

Bên cạnh đó, chúng ta vẫn tiếp nhận âm thanh xung quanh trong một khoảng thời gian dài trước khi bước vào giai đoạn sâu nhất của chu kỳ giấc ngủ. Điều đó có nghĩa là não vẫn có thể "bắt" được những đoạn hội thoại từ tivi khi bạn đang dần chìm vào giấc ngủ.

Điều này có thể dẫn đến những giấc mơ kỳ lạ, thậm chí đáng sợ. Khi gặp ác mộng, bạn thường khó ngủ lại. Từ đó, cả thời lượng và chất lượng giấc ngủ đều có thể giảm sút.

4. Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe

Để tivi bật trong khi ngủ có thể khiến bạn ngủ ít hơn. Khi không ngủ đủ giấc, nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe cũng tăng lên, chẳng hạn:

Huyết áp cao

Suy giảm khả năng miễn dịch

Suy giảm trí nhớ

Tuy nhiên, những nguy cơ này không chỉ dừng lại ở các tác động thường thấy của tình trạng thiếu ngủ. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy, việc ngủ trong môi trường có ánh sáng nhân tạo, chẳng hạn ánh sáng phát ra từ tivi, có liên quan đến nguy cơ béo phì cao hơn. Đáng chú ý, mối liên hệ này vẫn được ghi nhận ngay cả khi thời lượng hoặc chất lượng giấc ngủ của những người tham gia không bị giảm.

Vì vậy, ngay cả khi bạn cảm thấy mình vẫn có một đêm ngủ khá ngon trước tivi, thói quen này vẫn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

4 lý do việc này có thể không quá tệ

Ngủ khi tivi đang bật có một số hậu quả tiềm ẩn đối với sức khỏe. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thói quen này không phải lúc nào cũng là lựa chọn tệ nhất.

Ngủ khi tivi đang bật có một số hậu quả tiềm ẩn đối với sức khỏe. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Trước hết, ngủ được vẫn tốt hơn là thức trắng cả đêm. Nếu phải lựa chọn giữa việc hoàn toàn không ngủ và ngủ khi tivi đang bật, bạn nên chọn ngủ. Dưới đây là một số lý do khác cho thấy trong một số trường hợp, việc này có thể vẫn chấp nhận được.

1. Có thể hoạt động như tiếng ồn trắng

Nhiều người sử dụng tiếng tivi như một dạng tiếng ồn trắng để giúp mình dễ ngủ. Họ không thực sự tập trung vào từng câu thoại hay diễn biến của chương trình mà chỉ đơn giản cảm thấy dễ chịu với âm thanh nền quen thuộc.

Tiếng ồn trắng đã được chứng minh có thể là một công cụ hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả.

2. Tivi phát ra ít ánh sáng xanh hơn một số thiết bị khác

Tivi có phát ra ánh sáng xanh, nhưng cường độ có thể thấp hơn so với ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay.

Thiết bị phát ra càng ít ánh sáng xanh thì khả năng ảnh hưởng đến giấc ngủ càng thấp.

3. Những âm thanh quen thuộc có thể giúp một số người ngủ ngon hơn

Trái ngược với một số nghiên cứu về tivi, ánh sáng xanh và giấc ngủ, những nghiên cứu trước đây cho thấy việc nghe nhạc khi ngủ thậm chí có thể thúc đẩy giấc ngủ lành mạnh.

Âm nhạc cũng từng được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ ở một số người.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc nghe những âm thanh nhẹ nhàng, quen thuộc, ngay cả khi chúng phát ra từ tivi, cũng có thể mang lại hiệu ứng tương tự.

4. Những thế giới hư cấu quen thuộc có thể giúp giảm căng thẳng

Ai trong chúng ta cũng có một vài bộ phim hoặc chương trình truyền hình khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày căng thẳng. Và điều này có thể có cơ sở khoa học.

Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy việc đắm mình vào những thế giới hư cấu quen thuộc có thể giúp con người phục hồi tinh thần và hỗ trợ khả năng kiểm soát bản thân. Vì thế, chìm vào giấc ngủ trong khi đang xem một bộ phim hoặc chương trình mà bạn đã quá quen thuộc có thể giúp não bộ thư giãn.

Nếu thỉnh thoảng bạn cần ngủ cùng tivi, điều này có lẽ không quá đáng lo. Tuy nhiên, hãy lựa chọn nội dung một cách cẩn thận. Bạn nên chọn những chương trình hoặc bộ phim quen thuộc, nhẹ nhàng và tránh các bộ phim hành động hoặc những kênh tin tức trực tiếp.

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ hẹn giờ tắt trên tivi. Tính năng này sẽ tự động tắt tivi sau một khoảng thời gian nhất định khi bạn đã ngủ. Đây có thể là cách tận dụng tivi để giúp bạn đi vào giấc ngủ mà không phải để thiết bị hoạt động suốt cả đêm.

Việc tivi tự tắt sau khoảng một giờ hoặc lâu hơn cũng giúp giảm thời gian bạn tiếp xúc với ánh sáng xanh trong đêm, từ đó có thể hạn chế những ảnh hưởng tiềm ẩn đối với sức khỏe.

(Nguồn: Healthline)