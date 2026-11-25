Không ít gia đình vẫn duy trì thói quen này vì sự tiện lợi.

Một ngày nấu cơm hai, ba lần, mỗi lần lại phải cúi xuống mở van bình gas rồi khóa lại, nhiều người thấy khá bất tiện. Nhất là với những gia đình đặt bình gas sâu trong tủ bếp, việc đóng mở van thường xuyên còn có phần vướng víu. Bởi vậy, không ít người chọn cách để van bình gas mở suốt ngày đêm, nấu xong chỉ cần vặn núm tắt bếp là yên tâm. Có những gia đình duy trì thói quen này suốt nhiều năm mà chưa từng gặp sự cố. Song, điều đó không có nghĩa là cách sử dụng trên thực sự an toàn.

Vì sao không nên mở van bình gas 24/7?

Khi tắt bếp, dòng gas cấp đến đầu đốt được ngắt, nhưng nếu van bình vẫn mở, hệ thống dây dẫn và các đầu nối vẫn có thể chứa gas dưới áp suất. Chỉ cần dây dẫn xuống cấp, đầu nối bị lỏng hoặc bộ phận bên trong bếp gặp trục trặc, khí gas có thể rò rỉ ngay cả khi không có ai nấu nướng. Đáng nói là khí gas hóa lỏng (LPG) nặng hơn không khí, khi thoát ra ngoài có xu hướng tích tụ ở những vị trí thấp như gầm tủ, sát nền nhà. Nếu sự cố xảy ra vào ban đêm hoặc lúc cả gia đình đi vắng, việc phát hiện và xử lý cũng khó khăn hơn.

Vì vậy, theo khuyến cáo của Bộ Công an về phòng tránh cháy, nổ khi sử dụng bếp gas trong gia đình, sau khi đun nấu xong, người dân nên khóa van bình gas trước rồi mới tắt bếp, thay vì chỉ tắt bếp và để van bình gas mở liên tục. Nếu gia đình bạn vẫn đang duy trì thói quen này, dưới đây là 5 lời khuyên nên tham khảo.

1. Tập thói quen khóa van bình gas sau mỗi lần nấu ăn

Không cần đợi đến cuối ngày hay trước khi đi ngủ mới khóa van bình gas. Ngay cả khi vừa nấu bữa sáng và vài tiếng sau sẽ tiếp tục nấu bữa trưa, mọi người vẫn nên ngắt nguồn cấp gas trong khoảng thời gian không sử dụng. Thao tác này chỉ mất vài giây nhưng giúp hạn chế nguy cơ khí gas tiếp tục thoát ra nếu dây dẫn hoặc bếp xảy ra sự cố.

2. Khóa van bình gas trước, tắt bếp sau

Nhiều người có thói quen tắt bếp rồi mới khóa van bình gas. Tuy nhiên, trình tự được cơ quan phòng cháy chữa cháy khuyến cáo đối với bếp gas sử dụng bình thông thường là khóa van bình trước, chờ ngọn lửa tự tắt do lượng gas còn lại trong dây dẫn đã được tiêu thụ, sau đó đưa núm điều khiển của bếp về vị trí tắt. Khi sử dụng, gia đình cũng cần tuân thủ hướng dẫn vận hành của từng loại bếp và van gas.

3. Sắp xếp lại vị trí đặt bình gas nếu việc đóng mở van quá bất tiện

Nếu lý do khiến bạn ngại khóa van là bình gas nằm sâu trong tủ bếp, phía trước còn chất đầy nồi niêu, chai lọ, hãy xem xét lại cách bố trí. Khu vực đặt bình gas cần thông thoáng, bình được đặt thẳng đứng, van khóa dễ tiếp cận và không bị đồ đạc che khuất. Nếu cần thay đổi vị trí bình hoặc đường dây dẫn, nên nhờ nhân viên kỹ thuật thực hiện thay vì tự ý tháo lắp. Việc bố trí thuận tiện không chỉ giúp mọi người dễ hình thành thói quen khóa van mà còn hỗ trợ xử lý nhanh khi phát hiện bất thường.

4. Đừng quá tin tưởng vào van gas có tính năng an toàn

Hiện nay, nhiều gia đình sử dụng van điều áp có tính năng ngắt gas khi phát hiện dòng khí bất thường. Tuy nhiên, tùy thiết kế, thiết bị có thể không phát hiện được mọi trường hợp rò rỉ, đặc biệt là những điểm rò nhỏ. Do đó, dù đang sử dụng bếp gas đời mới hay van điều áp có tính năng an toàn, mọi người vẫn nên chủ động khóa van khi không nấu nướng.

Ngoài ra, mỗi lần thay bình gas mới cũng là dịp để kiểm tra dây dẫn, van điều áp và các mối nối. Nếu phát hiện dây bị nứt, phồng, chai cứng hoặc đã đến hạn thay thế theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nên xử lý ngay.

5. Kiểm tra van bình gas trước khi đi ngủ và ra khỏi nhà

Với những gia đình đông thành viên, người nấu cơm có thể không phải là người cuối cùng sử dụng bếp. Chỉ cần mỗi người đều nghĩ người khác đã khóa van, bình gas rất dễ bị bỏ quên. Bởi vậy, trước khi đi ngủ hoặc khi cả nhà chuẩn bị ra ngoài, nên dành vài giây kiểm tra lại khu vực bếp. Gia đình cũng có thể cân nhắc lắp thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas phù hợp với LPG để phát hiện sớm sự cố.

Nếu bất ngờ ngửi thấy mùi gas, tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, bật quạt hay máy hút mùi. Chỉ khóa van và mở cửa bằng tay nếu có thể thực hiện an toàn. Nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài, sau đó liên hệ đơn vị cung cấp gas và gọi 114 để được hỗ trợ.

Việc mở van bình gas 24/7 có thể giúp bạn bớt đi vài thao tác mỗi ngày, nhưng sự tiện lợi ấy không đáng để đánh đổi bằng nguy cơ mất an toàn. Thay đổi một thói quen nhỏ trong căn bếp là việc mà bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng có thể làm được.