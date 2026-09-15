Lời khuyên cho những gia đình luôn đóng kín máy giặt

Những gia đình có thói quen đóng kín máy giặt có thể tham khảo những thông tin sau.

Nhiều gia đình có thói quen đóng kín cửa máy giặt ngay sau khi lấy quần áo ra vì cho rằng như vậy sẽ gọn gàng, sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, khuyến cáo từ các nhà sản xuất cho thấy đây chưa hẳn là cách sử dụng phù hợp.

Đóng kín ngay sau khi giặt có thể giữ hơi ẩm bên trong

Sau khi một chu trình giặt kết thúc, dù máy đã vắt quần áo, bên trong lồng giặt vẫn có thể còn nước và hơi ẩm. Với máy cửa trước, tình trạng này đặc biệt dễ thấy ở mặt kính và các nếp gấp của gioăng cao su quanh cửa.

Đây cũng chính là lý do nhiều nhà sản xuất khuyến cáo người dùng không nên đóng kín máy ngay khi vừa giặt xong.

Theo Trung tâm Hỗ trợ Samsung Việt Nam, nước có thể tích tụ trong phần viền cao su quanh cửa và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hình thành nấm mốc. Sau khi vệ sinh khu vực này, hãng khuyến cáo nên để cửa máy giặt mở cho đến khi nước bên trong khô ráo. Samsung cũng đề nghị người dùng vệ sinh lồng giặt định kỳ.

LG đưa ra giải thích cụ thể hơn. Trong hướng dẫn cập nhật tháng 10/2025, hãng cho biết bên trong máy giặt là môi trường dễ có độ ẩm. Nếu cửa máy luôn được đóng kín, hơi ẩm còn lại sau khi giặt khó khô và nấm mốc có thể hình thành tại gioăng cửa. LG khuyên sau khi lấy hết quần áo, người dùng nên mở cửa máy và ngăn chứa chất giặt tẩy để hơi ẩm có thể bay đi.

Whirlpool cũng đưa ra khuyến cáo tương tự với máy giặt cửa trước. Theo hãng, nên để cửa mở giữa các lần giặt nhằm hạn chế sự tích tụ của cặn gây mùi. Không khí lưu thông sẽ giúp lượng hơi ẩm còn lại bay hơi, từ đó giảm nguy cơ xuất hiện mùi khó chịu.

Bosch thậm chí đưa việc này vào nhóm mẹo sử dụng máy giặt: lượng hơi ẩm còn lại trong máy có thể tạo ra mùi không mong muốn, vì vậy nên để cửa mở sau khi sử dụng.

Như vậy, vấn đề không nằm ở việc đóng cửa máy giặt nói chung. Người dùng vẫn có thể đóng cửa bình thường khi không sử dụng. Điều cần tránh là đóng kín ngay khi lồng, gioăng và các khu vực bên trong vẫn còn ẩm.

Giặt xong nên làm gì?

Một trong những việc đầu tiên nên làm là lấy quần áo ra khỏi máy sớm sau khi chu trình kết thúc. Whirlpool lưu ý quần áo ướt để lâu trong lồng có thể tạo điều kiện cho nấm mốc và mùi xuất hiện cả trên đồ giặt lẫn bên trong thiết bị.

Với máy cửa trước, người dùng có thể kiểm tra nhanh phần gioăng cao su, đặc biệt là các khe gấp ở phía dưới. Đây là nơi nước, tóc, xơ vải hoặc những vật nhỏ dễ mắc lại. LG khuyến cáo lau phần nước còn trên gioăng và mặt trong kính cửa bằng khăn khô, sau đó để cửa mở cho tới khi khu vực này khô.

Whirlpool cũng hướng dẫn sau khi vệ sinh gioăng nên lau khô kỹ các nếp gấp và để cửa mở nhẹ nhằm tăng lưu thông không khí.

Điều này không có nghĩa cửa máy giặt phải mở rộng 24/24. Người dùng chỉ cần tạo đủ khoảng hở và thời gian để phần hơi ẩm còn lại thoát ra. Khi bên trong đã khô tương đối, cửa có thể được đóng lại bình thường.

Nếu thiết kế của máy cho phép, ngăn chứa nước giặt và nước xả cũng có thể được để hé sau khi sử dụng. LG đặc biệt khuyến nghị việc thông thoáng cả lồng giặt và ngăn chứa chất giặt tẩy sau khi máy hoàn tất hoạt động.

Khuyến cáo này không chỉ dành riêng cho máy cửa trước. Trong hướng dẫn bảo dưỡng máy giặt cửa trên cập nhật tháng 6/2026, LG cũng đề nghị lấy đồ ra ngay, lau phần nước nhìn thấy được và để nắp mở hoàn toàn để lồng máy khô tự nhiên.

Cũng không nên tùy tiện kéo cửa khi máy đang chạy

Ngoài việc để máy thông thoáng sau khi sử dụng, thao tác đóng, mở cửa trong lúc máy vận hành cũng cần được chú ý.

Samsung Việt Nam cho biết cửa máy giặt có thể tự khóa khi bên trong còn nước, khi nhiệt độ quá cao hoặc trong quá trình máy hoạt động. Người dùng không nên dùng lực để cố mở cửa trong các trường hợp này. Nếu cần thêm hoặc lấy quần áo, nên nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng và chờ hệ thống cho phép mở. Trong một số trường hợp, phải chờ một hoặc hai phút để khóa cửa được nhả.

Trước khi bắt đầu giặt, người dùng cũng nên kiểm tra để bảo đảm tất, tay áo, dây quần áo hay các vật nhỏ không bị mắc giữa gioăng và cửa. LG cho biết tóc hoặc dị vật nằm giữa gioăng và kính có thể tạo khe hở, dẫn đến rò nước.

Một lưu ý khác dành cho gia đình có trẻ nhỏ: việc để cửa máy mở cần được thực hiện ở vị trí an toàn. LG cảnh báo không để trẻ chui vào lồng giặt khi cửa đang mở. Vì vậy, trong những gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, có thể chỉ để cửa hé vừa đủ thông thoáng hoặc bảo đảm khu vực đặt máy nằm ngoài tầm tiếp cận.

Tóm lại, sau mỗi lần giặt, một trình tự đơn giản có thể được áp dụng: lấy quần áo ra sớm, kiểm tra và lau phần nước đọng ở gioăng, để cửa hé cho hơi ẩm thoát ra rồi mới đóng lại khi máy đã khô tương đối.