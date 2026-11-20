Rèm che bàn thờ là lựa chọn của không ít gia đình, đặc biệt là những nhà không có phòng thờ riêng. Tuy nhiên, việc sử dụng món đồ này cũng có một số lưu ý quan trọng.

Trong nhiều ngôi nhà hiện nay, bàn thờ được bố trí ngay tại phòng khách hoặc không gian sinh hoạt chung. Để tạo sự riêng tư, giữ vẻ trang nghiêm cho khu vực thờ cúng, nhiều gia đình lựa chọn lắp thêm rèm che thay vì xây vách ngăn hay bố trí một phòng thờ độc lập. Giải pháp này vừa tiết kiệm diện tích, vừa có chi phí tương đối hợp lý. Song, nếu đã hoặc đang có ý định lắp rèm che bàn thờ, các gia đình nên lưu ý 5 điều dưới đây.

1. Không nên buông rèm khi hương vẫn đang cháy

Đây là nguyên tắc quan trọng hàng đầu mà các gia đình cần ghi nhớ. Phần lớn rèm che bàn thờ được làm từ vải, tre, trúc hoặc gỗ, đều là những vật liệu có thể bắt cháy khi tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc tàn hương. Đặc biệt, với những loại rèm vải nhẹ, chỉ một luồng gió từ cửa sổ hay quạt điện cũng có thể khiến rèm bay về phía bát hương. Vì vậy, trước khi thắp hương, bạn nên kéo rèm sang hai bên hoặc cuốn rèm lên cao, cố định chắc chắn. Chỉ nên buông rèm trở lại khi hương đã cháy hết, nến hoặc đèn dầu đã được tắt và không còn tàn lửa.

2. Không chọn rèm chỉ vì đẹp

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu rèm che bàn thờ, từ rèm vải thêu hoa văn, rèm hạt gỗ đến rèm sáo trúc. Mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Rèm vải tạo cảm giác mềm mại nhưng dễ bám bụi, ám mùi khói hương. Rèm hạt gỗ có nhiều khe nhỏ, mất công vệ sinh. Rèm tre, trúc có thể bị ẩm mốc nếu sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao. Thay vì chỉ quan tâm đến màu sắc hay họa tiết, các gia đình nên ưu tiên chất liệu dễ vệ sinh, có khả năng hạn chế bắt cháy, thiết kế đơn giản và thuận tiện khi đóng mở. Những mẫu rèm có quá nhiều tua rua, phụ kiện trang trí rườm rà cũng không thực sự cần thiết ở khu vực thờ cúng.

3. Chú ý khoảng cách giữa rèm và bàn thờ

Một sai lầm dễ gặp là lắp rèm quá sát mép bàn thờ để tiết kiệm diện tích. Điều này không chỉ gây bất tiện khi bày biện đồ lễ, lau dọn mà còn làm tăng nguy cơ rèm tiếp xúc với hương, nến hoặc đèn dầu. Khi lắp đặt, gia đình cần tính đến cả độ dài của que hương, vị trí đặt bát hương, hướng gió và phạm vi chuyển động của rèm. Không nên để rèm chạm vào mặt bàn thờ hoặc các vật dụng có khả năng sinh nhiệt. Nếu không gian quá chật, không thể bố trí rèm cách xa nguồn lửa một cách an toàn, bạn nên cân nhắc giải pháp khác thay vì cố lắp cho bằng được.

4. Đừng để rèm che bàn thờ trở thành nơi tích tụ bụi bẩn

Bàn thờ có thể được lau dọn thường xuyên nhưng chiếc rèm ngay phía trước lại dễ bị bỏ quên. Sau một thời gian sử dụng, bụi trong nhà, khói hương và hơi ẩm có thể khiến rèm đổi màu, xuất hiện mùi khó chịu, thậm chí bị nấm mốc. Với rèm vải, gia đình nên tháo giặt định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với rèm gỗ, tre, trúc, có thể dùng khăn mềm hoặc máy hút bụi để làm sạch từng khe nhỏ. Ngoài ra, mọi người nên kiểm tra cả thanh treo, dây kéo và các bộ phận cố định rèm. Đây cũng là những vị trí dễ tích bụi, xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

5. Không nhất thiết phải kéo rèm che kín bàn thờ suốt ngày

Rèm che có tác dụng phân chia không gian và tạo sự riêng tư khi cần thiết. Tuy nhiên, việc đóng rèm liên tục, nhất là với những loại rèm dày trong không gian vốn ít thông thoáng, có thể khiến khu vực bàn thờ khó thoát mùi và khó quan sát tình trạng bên trong. Gia đình nên linh hoạt đóng mở rèm tùy theo sinh hoạt hàng ngày, đồng thời tạo điều kiện để khu vực thờ cúng được thông thoáng. Nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, cần lưu ý rằng rèm che không thể thay thế cho các biện pháp ngăn trẻ và vật nuôi tiếp cận bàn thờ.

Thực tế, không có một quy định chung bắt buộc bàn thờ phải có rèm che hay phải sử dụng một màu rèm nhất định. Đây chủ yếu là lựa chọn xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt, kiến trúc ngôi nhà và nếp thờ cúng của mỗi gia đình. Một chiếc rèm phù hợp không nhất thiết phải đắt tiền hay cầu kỳ. Chỉ cần đảm bảo sự trang nhã, thuận tiện, dễ vệ sinh và đặc biệt là an toàn khi thắp hương, nó đã phát huy được giá trị của mình.