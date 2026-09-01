Lời khuyên cho những gia đình ít bật TV nhưng cắm điện 24/24

Những gia đình có thói quen cắm điện TV liên tục, cả ngày dù ít sử dụng có thể tham khảo những thông tin sau.

Có những chiếc TV trong nhà mỗi ngày đều được mở, nhưng cũng không hiếm trường hợp TV ở phòng ngủ, phòng khách phụ hay nhà của người lớn tuổi cả tuần mới bật vài lần. Dù vậy, phích cắm của chúng gần như không bao giờ được rút khỏi ổ điện.

Vậy với một chiếc TV ít dùng, có nên tiếp tục cắm điện 24/24 hay cứ xem xong là rút phích? Câu trả lời không hoàn toàn giống nhau trong mọi trường hợp.

TV đã tắt nhưng chưa hẳn đã ngừng dùng điện

Thói quen phổ biến của nhiều gia đình là bấm nút nguồn trên điều khiển rồi để nguyên TV như vậy cho tới lần xem tiếp theo. Lúc này màn hình đã tối, không còn âm thanh, nhưng TV thường chỉ chuyển sang chế độ chờ (standby), chứ chưa bị tách hoàn toàn khỏi nguồn điện.

Bộ Năng lượng Mỹ (U.S. Department of Energy - DOE) giải thích, standby power là lượng điện một sản phẩm vẫn tiêu thụ khi ở trạng thái sử dụng năng lượng thấp nhất, thường là lúc thiết bị đã được tắt hoặc không thực hiện chức năng chính. Với TV, nguồn điện chờ giúp thiết bị sẵn sàng nhận lệnh để người dùng có thể bật lại bằng điều khiển.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa một chiếc TV đời mới cứ cắm điện là sẽ “ngốn” rất nhiều điện. Theo tiêu chí ENERGY STAR, TV đạt chứng nhận phải có công suất ở chế độ chờ thụ động không quá 0,5 W; với những TV có kết nối mạng, mức chờ chủ động không quá 1 W. Đây là giới hạn dành cho các sản phẩm đạt chuẩn ENERGY STAR, không phải con số mặc định của mọi TV trên thị trường.

Vì vậy, nếu gia đình vẫn xem TV gần như mỗi ngày, người dùng không nhất thiết phải tạo thói quen rút phích sau từng lần xem. Việc để thiết bị ở standby là cách sử dụng thông thường. Thay vào đó, nếu muốn giảm điện năng tiêu thụ, có một việc khác cũng đáng chú ý: kiểm tra chế độ hình ảnh.

DOE khuyến nghị ưu tiên thiết lập hình ảnh mặc định hoặc thiết lập tiết kiệm năng lượng. Những chế độ như “Vivid”, “Sports” thường tăng độ sáng, độ tương phản và có thể khiến TV sử dụng nhiều điện hơn trong thời gian đang bật.

Nói cách khác, với một gia đình xem TV hàng ngày, việc giảm thời gian bật TV không cần thiết và lựa chọn chế độ hình ảnh hợp lý có thể thực tế hơn việc liên tục rút rồi cắm lại phích điện.

Nếu cả tuần mới xem vài lần, có thể cân nhắc ngắt nguồn

Câu chuyện sẽ khác nếu đó là một chiếc TV hầu như không được sử dụng.

Chẳng hạn, gia đình có hai hoặc ba TV nhưng chỉ thường xuyên xem một chiếc; TV trong phòng ngủ cả tuần mới mở một lần; hoặc căn nhà thường xuyên vắng người. Trong những trường hợp này, việc duy trì nguồn điện quanh năm không đem lại nhiều tiện ích.

Nếu biết chắc vài ngày hoặc lâu hơn sẽ không sử dụng, gia đình có thể cân nhắc ngắt nguồn TV. Cách làm này loại bỏ phần điện chờ trong khoảng thời gian thiết bị không cần hoạt động.

Điều đáng chú ý là khu vực đặt TV ngày nay thường không chỉ có một thiết bị. Đi cùng TV có thể là đầu thu truyền hình, TV box, soundbar, loa, máy chơi game hay đầu phát. Mỗi thiết bị lại có thể có chế độ chờ riêng.

Thay vì mỗi lần phải cúi xuống rút từng phích cắm, DOE khuyến nghị một giải pháp đơn giản hơn: kết nối TV và các thiết bị đi kèm với smart power strip - ổ cắm thông minh, giúp hạn chế lượng điện bị sử dụng khi cả hệ thống không hoạt động.

Trong điều kiện gia đình, một ổ cắm có công tắc riêng cũng có thể giúp thao tác thuận tiện hơn. Những thiết bị không cần hoạt động liên tục như TV, soundbar, đầu phát hay máy chơi game có thể được gom thành một nhóm để ngắt nguồn khi lâu không sử dụng. Những thiết bị cần duy trì 24/24 như router Wi-Fi nên được bố trí nguồn riêng.

Việc rút nguồn đặc biệt phù hợp khi gia đình đi du lịch hoặc bỏ trống nhà trong thời gian dài. Trong hướng dẫn an toàn dành cho TV, Samsung khuyến nghị rút thiết bị khỏi ổ điện và ngắt hệ thống anten/cáp khi TV bị bỏ không, không có người trông coi trong thời gian dài hoặc khi cần bảo vệ thiết bị trước giông sét và xung điện trên đường dây.

LG cũng đưa ra lời khuyên tương tự: rút dây nguồn nếu không xem TV trong thời gian dài, chẳng hạn khi đi nghỉ, và ngắt điện khi dự báo có giông sét.

Bởi vậy, không có một nguyên tắc duy nhất kiểu “cắm điện TV 24/24 là sai” hay “xem xong phải rút phích”. Cách dùng hợp lý hơn là nhìn vào chính thói quen của gia đình.

Nếu TV được xem gần như mỗi ngày, có thể tiếp tục để ở chế độ chờ và chú ý các thiết lập tiết kiệm điện. Nếu chiếc TV cả tuần, thậm chí vài tuần mới được bật, ngắt nguồn khi không sử dụng sẽ hợp lý hơn. Còn với TV OLED, người dùng nên tránh cắt điện ngay sau khi vừa tắt và ưu tiên làm theo hướng dẫn của đúng model đang sử dụng.