Không ít gia đình Việt lựa chọn bố trí phòng thờ ở tầng trên cùng của ngôi nhà, nằm ngay cạnh khoảng sân thượng thoáng đãng.

Phòng thờ trên sân thượng là kiểu bố trí quen thuộc ở nhiều nhà phố

Ở những ngôi nhà phố cao tầng, đặc biệt là nhà có diện tích đất không quá rộng, việc dành riêng một căn phòng để thờ cúng đôi khi không dễ dàng. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn xây phòng thờ ở tầng trên cùng, cùng tầng với sân thượng. Thông thường, phòng thờ được thiết kế thành một không gian kín, có tường bao, mái che và cửa ra vào riêng. Chỉ cần mở cửa là có thể bước ra khoảng sân thượng phía trước hoặc bên cạnh. Đây cũng là kiểu bố trí trong nhiều ngôi nhà có tầng tum hiện nay.

Cách sắp xếp này mang lại một số lợi ích đáng kể. Trước hết, phòng thờ được tách khỏi khu vực sinh hoạt chung nên ít bị ảnh hưởng bởi tiếng tivi, hoạt động nấu nướng hay việc đi lại hằng ngày. Không gian riêng cũng giúp gia đình thuận tiện hơn khi thắp hương, lau dọn và thực hiện các nghi lễ truyền thống. Bên cạnh đó, phòng thờ nằm gần sân thượng thường có điều kiện đón ánh sáng tự nhiên và thông gió tốt nếu được thiết kế hợp lý. Tuy nhiên, chính vị trí sát khu vực ngoài trời cũng khiến căn phòng dễ chịu tác động của nắng nóng, mưa tạt, gió mạnh và độ ẩm.

Vì vậy, những gia đình đang sử dụng hoặc có ý định bố trí phòng thờ theo cách này nên chú ý một số vấn đề dưới đây.

1. Đặc biệt chú ý đến khả năng chống nóng của phòng thờ

Phòng thờ nằm ở tầng trên cùng thường chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhiệt lượng truyền qua mái nhà. Vào mùa hè, nhất là những ngày nắng gay gắt, nhiệt độ trong phòng có thể tăng cao nếu mái và tường không được cách nhiệt tốt. Điều này không chỉ gây khó chịu khi gia đình lên thắp hương mà còn ảnh hưởng đến việc bảo quản bàn thờ gỗ, đồ thờ và các vật dụng khác.

Nếu đang xây dựng, gia đình nên cân nhắc sử dụng vật liệu cách nhiệt phù hợp cho mái, kết hợp thiết kế cửa và hệ thống thông gió hợp lý. Với phòng thờ đã sử dụng lâu năm, có thể kiểm tra tình trạng mái, bổ sung giải pháp chống nóng nếu cần thiết. Ngoài ra, không nên để ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp vào bàn thờ trong thời gian dài, đặc biệt khi có đồ thờ bằng gỗ hoặc ảnh thờ dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt và ánh sáng.

2. Không chủ quan với cửa phòng thờ thông ra sân thượng

Đây là chi tiết rất đáng chú ý ở những căn phòng thờ có cửa mở trực tiếp ra sân thượng. Nhiều gia đình có thói quen mở rộng cửa để lấy gió, nhất là vào những ngày thời tiết dễ chịu. Tuy nhiên, sân thượng thường là nơi đón gió mạnh, đặc biệt khi có mưa giông hoặc thời tiết thay đổi đột ngột. Nếu cửa phòng thờ mở thẳng ra khu vực này, gió có thể thổi vào làm bay tro hương, xô lệch những vật dụng nhẹ hoặc khiến tàn hương rơi ra ngoài bát hương.

Vì vậy, gia đình nên chủ động điều chỉnh độ mở của cửa theo thời tiết, tránh để luồng gió mạnh thổi trực tiếp vào bàn thờ. Khi có mưa giông, cần đóng cửa và kiểm tra các vị trí có nguy cơ bị nước mưa tạt vào. Đặc biệt, không nên đặt những vật dụng dễ cháy như giấy tiền, vàng mã, khăn vải quá gần bát hương hoặc nguồn lửa.

3. Kiểm tra tình trạng thấm dột, ẩm mốc thường xuyên

Một vấn đề khác của phòng thờ nằm cùng tầng với sân thượng là nguy cơ thấm nước từ mái, tường ngoài hoặc khu vực tiếp giáp giữa phòng và sân. Sau một thời gian sử dụng, lớp chống thấm có thể xuống cấp. Nước mưa ngấm qua tường, trần hoặc chân cửa không chỉ khiến căn phòng ẩm thấp mà còn có thể làm hư hỏng bàn thờ, đồ gỗ và các vật dụng thờ cúng. Gia đình nên đặc biệt chú ý những dấu hiệu như tường xuất hiện vết ố vàng, sơn bong tróc, trần có vệt nước hoặc đồ gỗ có mùi ẩm. Nếu phát hiện bất thường, cần xác định nguyên nhân và xử lý chống thấm sớm, thay vì chỉ sơn phủ lên bề mặt. Đồng thời, khu vực sân thượng cần có độ dốc thoát nước phù hợp, tránh để nước đọng lâu ngày sát chân tường phòng thờ.

4. Không biến khoảng sân thượng trước phòng thờ thành nơi chứa đồ

Vì nằm ở tầng trên cùng, khoảng sân thượng cạnh phòng thờ đôi khi được tận dụng để phơi quần áo, cất đồ cũ, đặt chậu cây hoặc chứa các vật dụng ít sử dụng. Việc kết hợp nhiều công năng không nhất thiết là vấn đề, đặc biệt với những ngôi nhà có diện tích hạn chế. Tuy nhiên, gia đình nên giữ khu vực cửa ra vào phòng thờ thông thoáng, sạch sẽ và có lối đi thuận tiện.

Không nên chất đống thùng giấy, đồ nhựa, vật dụng dễ cháy ngay sát cửa phòng thờ. Những đồ vật này vừa gây bất tiện khi đi lại, vừa làm tăng nguy cơ cháy lan nếu xảy ra sự cố. Nếu sân thượng được sử dụng để phơi đồ hoặc trồng cây, gia đình cũng cần chú ý nước tưới, nước giặt và bụi bẩn, tránh để ảnh hưởng đến không gian bên trong.

5. Chú ý an toàn khi thắp hương, đặc biệt vào ngày gió lớn

Dù phòng thờ được xây kín, vị trí trên tầng cao vẫn có thể chịu ảnh hưởng của gió khi mở cửa sổ hoặc cửa ra sân thượng. Khi thắp hương, gia đình nên đặt bát hương trên bề mặt chắc chắn, tránh để gần rèm cửa, giấy tờ hoặc các vật liệu dễ bắt lửa. Không nên mở cửa theo cách tạo luồng gió mạnh thổi ngang qua khu vực đang có hương cháy. Một điều quan trọng khác là không nên thắp hương rồi khóa cửa phòng, xuống tầng dưới hoặc ra khỏi nhà khi hương vẫn đang cháy mà không có người trông coi. Với những gia đình sử dụng đèn thờ điện, cần kiểm tra dây dẫn, ổ cắm và thiết bị định kỳ. Đặc biệt, nếu phòng thờ từng bị thấm nước, phải kiểm tra an toàn hệ thống điện trước khi tiếp tục sử dụng.

6. Đừng để phòng thờ trở thành không gian bị bỏ quên

Phòng thờ nằm ở tầng cao nhất có ưu điểm là yên tĩnh, ít người qua lại. Tuy nhiên, chính sự tách biệt này đôi khi khiến gia đình ít chú ý đến việc vệ sinh, kiểm tra và bảo dưỡng căn phòng. Bụi bẩn có thể tích tụ trên bàn thờ, cửa sổ, các góc tường hoặc những vị trí khó quan sát. Nếu phòng thường xuyên đóng kín, độ ẩm cũng có thể tăng cao trong những ngày nồm ẩm, đặc biệt ở miền Bắc.

Vì vậy, ngay cả khi không thắp hương hằng ngày, gia đình vẫn nên lên kiểm tra phòng thờ định kỳ, lau dọn bằng dụng cụ phù hợp và mở cửa thông gió khi điều kiện thời tiết cho phép. Nếu trong nhà có người cao tuổi thường xuyên đảm nhiệm việc thắp hương, cũng cần chú ý đến sự thuận tiện và an toàn khi phải di chuyển qua nhiều tầng cầu thang.