Chỉ đặt một lọ hoa trên bàn thờ, gia chủ nên lưu ý những gì?

Quan sát cách bài trí bàn thờ của các gia đình Việt, có thể thấy không phải nhà nào cũng đặt hai lọ hoa đối xứng. Nhiều gia đình chỉ sử dụng một lọ hoa, đặc biệt là những nhà dùng bàn thờ treo tường, bàn thờ có kích thước nhỏ hoặc sống trong căn hộ chung cư. Ngay cả với những bàn thờ rộng rãi, một số gia chủ vẫn thích cách bài trí này vì sự đơn giản, thuận tiện khi chăm sóc.

Việc đặt một hay hai lọ hoa tùy thuộc vào không gian, điều kiện và nếp thờ cúng của mỗi gia đình. Nếu chỉ sử dụng một lọ hoa, bạn có thể tham khảo những lời khuyên sau để bàn thờ luôn đẹp mắt, trang nghiêm.

1. Một lọ hoa nên đặt bên trái hay bên phải bàn thờ?

Đây có lẽ là điều nhiều gia đình băn khoăn nhất khi chỉ sử dụng một lọ hoa.

Trong cách bài trí đồ thờ truyền thống, người Việt có quan niệm Đông bình Tây quả, tức bình hoa đặt về phía Đông, đĩa quả đặt về phía Tây. Với bàn thờ quay về hướng Nam, cách sắp xếp này tương ứng với lọ hoa nằm bên phải khi người đứng thắp hương nhìn vào bàn thờ. Tuy nhiên, không phải bàn thờ nào cũng có cùng hướng và không phải gia đình nào cũng duy trì cách bài trí này. Gia chủ có thể linh hoạt sắp xếp sao cho thuận tiện, cân đối với các đồ thờ còn lại. Không nên quá lo lắng nếu vị trí lọ hoa khác với cách bài trí truyền thống.

2. Đừng chọn lọ hoa quá lớn để bù đắp về số lượng

Chỉ đặt một lọ hoa nên nhiều người có xu hướng chọn bình lớn, cắm thật nhiều hoa để bàn thờ trông đầy đặn hơn. Tuy nhiên, nếu bình hoa quá cao hoặc tán hoa quá rộng, chúng có thể che khuất di ảnh, đồ thờ và gây vướng víu khi thắp hương. Với bàn thờ treo tường, nên ưu tiên lọ hoa nhỏ gọn, có đáy chắc chắn. Với bàn thờ đứng có kích thước lớn, gia chủ có thể sử dụng bình hoa cao hơn nhưng vẫn cần cân đối với tổng thể. Khi cắm, không nhất thiết phải sử dụng nhiều loại hoa cùng lúc. Một bình cúc vàng, hoa huệ hay hoa lay ơn được cắt tỉa gọn gàng cũng đủ tạo điểm nhấn cho không gian thờ cúng.

3. Có thể dùng đĩa hoa quả để tạo sự cân đối

Nếu cảm thấy bàn thờ bị lệch về một phía khi chỉ đặt một lọ hoa, thay vì mua thêm một lọ khác, gia đình có thể điều chỉnh vị trí của đĩa hoa quả.

Chẳng hạn, lọ hoa được đặt ở một bên, đĩa trái cây bố trí ở bên còn lại, bát hương nằm ở khu vực trung tâm. Đây là cách sắp xếp đơn giản, giúp mặt bàn thờ có sự cân đối mà không cần bổ sung quá nhiều đồ vật. Đặc biệt với những bàn thờ nhỏ, cách bố trí này còn giúp gia chủ có thêm khoảng trống để đặt lễ vật khi cần thiết.

4. Chú ý thay nước và vị trí đặt lọ hoa

Một lọ hoa tươi để lâu ngày có thể trở thành nguồn phát sinh mùi khó chịu nếu nước trong bình bị đục, lá ngâm trong nước bắt đầu phân hủy. Gia đình nên kiểm tra hoa thường xuyên, thay nước mỗi ngày hoặc khi thấy nước không còn sạch, đồng thời loại bỏ những cành đã héo. Khi đặt lọ hoa, cần giữ khoảng cách an toàn với bát hương, nến và đèn dầu, nhất là những loại hoa có cành dài, lá xòe rộng. Không nên kê bình sát mép bàn thờ hoặc ngay phía trên ổ cắm điện, bởi nước có thể tràn ra ngoài trong quá trình chăm sóc. Nếu bàn thờ bằng gỗ, gia chủ có thể đặt một chiếc đĩa lót nhỏ dưới đáy bình để hạn chế nước đọng làm ố hoặc hư hại bề mặt gỗ.

Một bàn thờ chỉ có một lọ hoa vẫn có thể đẹp mắt và trang nghiêm. Gia đình không cần cố gắng sắm sửa thêm cho đủ đôi nếu không gian và điều kiện không phù hợp. Quan trọng hơn số lượng vẫn là cách bài trí hợp lý, giữ gìn sạch sẽ và chăm sóc thường xuyên.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm