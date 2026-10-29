Lời khuyên cho những gia đình đang bật quạt số to khi đi ngủ

Bật quạt số to, thậm chí là số to nhất khi đi ngủ là thói quen nhiều gia đình đang thực hiện.

Trong những ngày thời tiết oi bức, quạt điện trở thành thiết bị làm mát quen thuộc của nhiều gia đình. Không ít người có thói quen bật quạt ở mức gió lớn nhất, đặt gần giường ngủ và để thiết bị hoạt động liên tục từ tối đến sáng với suy nghĩ quạt chạy càng mạnh thì càng mát.

Tuy nhiên, việc duy trì luồng gió mạnh suốt nhiều giờ, đặc biệt khi quạt thổi trực tiếp vào cơ thể, không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác dễ chịu. Theo các khuyến cáo y tế, cách sử dụng này có thể gây khô mắt, khó chịu ở đường hô hấp, nhất là với người nhạy cảm. Bên cạnh đó, lựa chọn tốc độ quạt không phù hợp còn khiến gia đình tiêu thụ nhiều điện năng hơn mức cần thiết.

Ảnh minh họa

Bật quạt số lớn suốt đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào?

Việc để quạt thổi trực tiếp vào cơ thể trong thời gian dài có thể gây ra một số tình trạng khó chịu như khô da, khô mắt và kích ứng đường hô hấp. Nguyên nhân là luồng không khí chuyển động liên tục có thể làm tăng tốc độ bay hơi độ ẩm trên bề mặt da và mắt. Đặc biệt, với những người có thói quen ngủ không khép kín hoàn toàn mí mắt, việc để quạt thổi thẳng vào mặt có thể khiến mắt bị khô, nóng rát khi thức dậy.

Thông tin từ Frimley Health NHS Foundation Trust, một cơ sở thuộc hệ thống y tế công của Anh, cũng khuyến cáo người bị khô mắt nên tránh luồng không khí thổi trực tiếp từ quạt hoặc hệ thống thông gió. Đây là một trong những biện pháp điều chỉnh môi trường sinh hoạt nhằm hạn chế tình trạng khó chịu ở mắt.

Không chỉ vậy, quạt điện còn khiến không khí trong phòng liên tục chuyển động. Nếu cánh quạt, lồng quạt hoặc phòng ngủ tích tụ nhiều bụi, luồng gió có thể cuốn theo các hạt bụi và tác nhân gây dị ứng. Điều này cần được lưu ý đối với những người có cơ địa dị ứng hoặc nhạy cảm với bụi.

Ảnh minh họa

Một vấn đề khác là cảm giác lạnh khi ngủ. Trong trường hợp nhiệt độ phòng giảm về đêm, luồng gió mạnh thổi tập trung vào một vị trí trên cơ thể có thể khiến người nằm cảm thấy lạnh, khó chịu và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Quạt chạy càng mạnh có thực sự làm mát hiệu quả hơn?

Bên cạnh vấn đề sức khỏe, việc lựa chọn tốc độ quạt còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả làm mát và lượng điện năng tiêu thụ của gia đình.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), người dân nên lựa chọn quạt có công suất phù hợp với diện tích phòng và sử dụng ở tốc độ trung bình.

EVN lý giải rằng khi lựa chọn mức gió cao nhất, quạt phải hoạt động với công suất lớn và tiêu thụ nhiều điện năng hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết khô nóng, việc tăng tốc độ gió không đồng nghĩa hiệu quả làm mát sẽ tăng tương ứng. Quạt có thể liên tục đẩy luồng không khí nóng trong phòng, khiến người sử dụng vẫn cảm thấy oi bức.

Thực tế, quạt điện chủ yếu tạo ra sự lưu thông không khí, đồng thời hỗ trợ quá trình bay hơi mồ hôi để cơ thể cảm thấy mát hơn, chứ không trực tiếp làm giảm nhiệt độ không khí như điều hòa.

Ảnh minh họa

CDC khuyến cáo chỉ sử dụng quạt để làm mát cơ thể khi nhiệt độ trong nhà dưới 90 độ F, tương đương khoảng 32,2 độ C. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng này, việc sử dụng quạt có thể làm tăng thân nhiệt trong một số điều kiện.

Như vậy, nếu phòng ngủ quá nóng, giải pháp không đơn thuần là tăng quạt lên mức cao nhất mà cần tìm cách giảm nhiệt độ môi trường, chẳng hạn sử dụng điều hòa hoặc chuyển đến không gian mát hơn.

Những lời khuyên để sử dụng quạt an toàn khi đi ngủ

Từ những khuyến cáo trên, các gia đình nên chú ý điều chỉnh cách sử dụng quạt, đặc biệt với những người thường xuyên bật mức gió cao nhất suốt đêm.

Trước hết, nên ưu tiên tốc độ gió nhẹ hoặc trung bình, vừa đủ tạo cảm giác thoải mái. Thay vì đặt quạt sát giường và để luồng gió thổi cố định vào mặt hoặc cơ thể, người dùng có thể đặt quạt ở khoảng cách phù hợp, kết hợp chế độ quay để không khí lưu thông đều hơn trong phòng.

Ngoài ra, các gia đình nên tận dụng chức năng hẹn giờ nếu thiết bị có hỗ trợ. Theo EVN, đây là một trong những cách giúp tiết kiệm điện năng. Khi nhiệt độ phòng đã giảm và người ngủ không còn cần nhiều gió, có thể điều chỉnh tốc độ hoặc hẹn giờ tắt quạt. Tuy nhiên, không nên tắt quạt một cách máy móc nếu căn phòng vẫn nóng bức.

Đối với gia đình có trẻ nhỏ, vị trí đặt quạt càng cần được chú ý. Trong hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh bị viêm đường hô hấp trên, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo vào mùa hè không cần mặc áo quá dày cho trẻ, nhưng cần tránh để trẻ nằm ngay trước luồng gió quạt hoặc dưới luồng gió trực tiếp từ điều hòa.