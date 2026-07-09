Lời khuyên cho những ai có thói quen bật Bluetooth cả ngày

Dưới đây là những lời khuyên giúp người dùng sử dụng Bluetooth một cách an toàn và hiệu quả hơn.

Bluetooth đã trở thành một trong những tính năng được sử dụng thường xuyên nhất trên smartphone. Từ kết nối tai nghe không dây, đồng hồ thông minh, loa di động cho đến ô tô, nhiều người gần như để Bluetooth ở trạng thái bật cả ngày mà không còn để ý đến sự tồn tại của nó.

Việc duy trì kết nối liên tục mang lại sự tiện lợi, giúp các thiết bị tự động ghép nối mỗi khi ở trong phạm vi hoạt động. Tuy nhiên, khi smartphone ngày càng lưu trữ nhiều dữ liệu cá nhân và tài khoản quan trọng, người dùng cũng nên thay đổi một số thói quen để hạn chế rủi ro không cần thiết.

Nếu không có nhu cầu kết nối với tai nghe, đồng hồ thông minh hay các thiết bị khác, người dùng nên tắt Bluetooth.

Việc này không chỉ giúp giảm nguy cơ điện thoại bị các thiết bị lạ phát hiện trong phạm vi gần mà còn hạn chế khả năng kết nối ngoài ý muốn. Mặc dù các phiên bản Bluetooth hiện đại đã được bổ sung nhiều lớp bảo mật, việc giảm thời gian phát tín hiệu vẫn được xem là một nguyên tắc an toàn cơ bản.

Ngoài ra, khi Bluetooth không hoạt động, điện thoại cũng có thể tiết kiệm thêm một phần năng lượng, dù mức chênh lệch trên các thiết bị đời mới không còn quá lớn.

Đặc biệt cẩn trọng ở nơi công cộng đông người

Thói quen bật Bluetooth liên tục càng cần được lưu ý khi người dùng có mặt tại các khu vực đông người như sân bay, nhà ga, trung tâm thương mại, quán cà phê hoặc trên các phương tiện công cộng.

Đây là môi trường có rất nhiều thiết bị điện tử hoạt động trong cùng một phạm vi. Nếu điện thoại được đặt ở chế độ có thể phát hiện hoặc người dùng vô tình chấp nhận một yêu cầu ghép nối từ thiết bị không xác định, nguy cơ phát sinh các vấn đề về bảo mật sẽ cao hơn.

Trong thực tế, nhiều hình thức tấn công qua Bluetooth như gửi tệp tin không mong muốn, khai thác lỗ hổng trên các thiết bị chưa cập nhật hoặc cố gắng thiết lập kết nối trái phép. Phần lớn các cuộc tấn công này chỉ thành công khi người dùng sử dụng phiên bản phần mềm cũ hoặc chủ động xác nhận yêu cầu kết nối.

Không chấp nhận yêu cầu ghép nối từ thiết bị lạ

Một nguyên tắc quan trọng là chỉ ghép nối Bluetooth với những thiết bị mà người dùng biết rõ nguồn gốc. Nếu điện thoại bất ngờ hiển thị thông báo yêu cầu kết nối từ một thiết bị có tên lạ, người dùng nên từ chối thay vì bấm xác nhận theo thói quen.

Sau khi hoàn tất việc kết nối với một thiết bị công cộng hoặc thiết bị mượn tạm, người dùng cũng nên xóa thiết bị đó khỏi danh sách đã ghép nối nếu không còn nhu cầu sử dụng để tránh điện thoại tự động kết nối trở lại trong những lần sau.

Luôn cập nhật phần mềm cho điện thoại

Các bản cập nhật hệ điều hành không chỉ bổ sung tính năng mới mà còn khắc phục nhiều lỗ hổng bảo mật, bao gồm cả những lỗ hổng liên quan đến Bluetooth.

Do đó, người dùng nên cài đặt các bản cập nhật từ nhà sản xuất ngay khi có thể, đặc biệt nếu thiết bị thường xuyên kết nối với nhiều phụ kiện không dây.

Đối với tai nghe, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị thông minh khác, người dùng cũng nên cập nhật firmware khi nhà sản xuất phát hành phiên bản mới nhằm cải thiện tính ổn định và tăng cường bảo mật.

Kiểm tra quyền truy cập của ứng dụng

Một số ứng dụng yêu cầu quyền sử dụng Bluetooth để hoạt động. Tuy nhiên, không phải ứng dụng nào cũng thực sự cần quyền này.

Người dùng nên định kỳ kiểm tra danh sách quyền truy cập trong phần cài đặt của điện thoại và thu hồi quyền Bluetooth đối với những ứng dụng không còn sử dụng hoặc không rõ mục đích. Điều này giúp giảm nguy cơ dữ liệu bị thu thập ngoài nhu cầu thực tế.

Bluetooth là công nghệ kết nối tiện lợi và gần như không thể thiếu trên smartphone hiện nay. Tuy nhiên, thay vì duy trì trạng thái bật liên tục trong mọi tình huống, người dùng nên hình thành thói quen chỉ bật khi cần thiết, kiểm tra kỹ các yêu cầu ghép nối và thường xuyên cập nhật thiết bị. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể tận dụng được sự tiện lợi của kết nối không dây mà vẫn giảm thiểu các rủi ro về bảo mật.