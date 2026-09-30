Mua vàng để dành nhưng ngày nào cũng xem giá, thấy tăng thì muốn mua thêm, thấy giảm lại sốt ruột, thậm chí bắt đầu nghĩ đến chuyện mua thêm hoặc bán ra.

Nếu bạn đang giữ vàng cho một mục tiêu dài hơn vài tháng, việc nhìn giá mỗi ngày có thể khiến một khoản tích lũy dài hạn bị kéo vào những quyết định rất ngắn hạn.

Trước hết, hãy xác định mình mua vàng để làm gì

Nếu mua vàng với mục tiêu tích lũy trong vài năm, việc giá hôm nay cao hơn hay thấp hơn hôm qua không nhất thiết làm thay đổi kế hoạch ban đầu.

Ngược lại, nếu mua vàng vì dự định bán trong thời gian ngắn, biến động giá sẽ có ý nghĩa khác. Hai người cùng mua một lượng vàng nhưng có mục tiêu và thời gian nắm giữ khác nhau sẽ không có cùng một cách theo dõi giá.

Vì vậy, trước khi mở bảng giá vàng, hãy nhớ lại lý do mình mua khoản vàng đó. Nếu chưa có nhu cầu bán trong thời gian dài, không nhất thiết mỗi biến động trong ngày đều cần trở thành một quyết định.

Đừng biến mỗi lần giá tăng, giảm thành lý do để mua hoặc bán

Một ngày vàng tăng vài trăm nghìn đồng mỗi chỉ có thể khiến người đang giữ vàng nghĩ rằng mình đã “lãi” thêm một khoản. Ngược lại, một phiên giảm giá dễ tạo cảm giác mình vừa mất tiền.

Nhưng với người chưa bán vàng, con số đó mới chỉ là mức giá thị trường tại thời điểm đang xem. Nếu liên tục phản ứng theo từng lần tăng giảm, rất dễ rơi vào vòng lặp: giá tăng thì sợ bỏ lỡ, giá giảm thì muốn mua thêm, rồi lại tiếp tục kiểm tra giá để xem quyết định của mình đúng hay sai.

Thay vì hỏi “Hôm nay vàng đang bao nhiêu?”, có thể hỏi một câu thực tế hơn: “Mức giá này có làm thay đổi kế hoạch sử dụng khoản tiền của mình không?”

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Nếu vẫn muốn mua thêm, hãy dựa vào số tiền mình có thể bỏ ra

Giá vàng tăng không có nghĩa là mình cần mua ngay vì sợ ngày mai đắt hơn. Tương tự, giá giảm cũng không đồng nghĩa với việc nên dồn toàn bộ tiền đang có để mua thêm. Một cách đơn giản hơn là xác định trước số tiền dành cho việc tích lũy vàng trong một khoảng thời gian. Khi đã có giới hạn, việc giá thay đổi từng ngày sẽ ít ảnh hưởng đến quyết định hơn.

Đặc biệt, không nên lấy tiền sinh hoạt, tiền cần dùng trong thời gian ngắn hoặc khoản dự phòng để chạy theo những biến động mà mình không thể biết trước.

Đừng quên chênh lệch giữa giá mua và giá bán

Một điểm dễ bị bỏ qua khi theo dõi giá vàng là mình thường nhìn vào một con số tăng hoặc giảm mà quên rằng giá mua vào và bán ra không giống nhau.

Nếu mua vàng để tích lũy, khoản chênh lệch này cũng là một phần cần tính đến. Vì vậy, không nên thấy giá thị trường tăng so với mức mình từng mua rồi mặc định rằng chỉ cần bán ra là đã có đúng khoản chênh lệch đó. Đây cũng là lý do việc liên tục mua rồi bán theo những biến động ngắn hạn không đơn giản như việc nhìn một bảng giá và tính phần chênh lệch.

Có thể đặt lại “tần suất” xem giá vàng

Nếu mục tiêu là tích lũy dài hạn, không nhất thiết phải cập nhật giá vàng mỗi ngày. Có thể chỉ kiểm tra khi đến thời điểm mình dự định mua thêm, khi cần đánh giá lại kế hoạch tài chính hoặc khi thực sự có nhu cầu bán.

Điều này không có nghĩa là bỏ mặc khoản tiền đang có. Ngược lại, nó giúp tách hai việc vốn rất dễ bị trộn lẫn: theo dõi tài sản mình đang sở hữu và phản ứng với từng biến động giá.

Vậy người mua vàng để dành nên nhìn giá thế nào?

Nếu mua vàng để tích lũy, giá vàng vẫn là thông tin cần biết, nhưng không nhất thiết là thông tin phải xem mỗi ngày.

Quan trọng hơn là biết mình đang có bao nhiêu vàng, giá vốn của các lần mua, mục đích của khoản tích lũy này và khi nào mình có khả năng cần đến số tiền đó. Khi những điều này đã rõ, một ngày vàng tăng hay giảm sẽ khó khiến kế hoạch tài chính của mình thay đổi chỉ vì một lần nhìn bảng giá.

Nói đơn giản, mua vàng để dành thì nên có một kế hoạch đủ rõ để không phải quyết định lại mỗi ngày.