Nhiều gia đình có thói quen đóng kín nắp máy giặt ngay sau khi sử dụng mà không biết rằng việc này có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển và gây mùi khó chịu.

Máy giặt hiện là một trong những thiết bị gia dụng thiết yếu tại nhiều gia đình, giúp giảm đáng kể thời gian và công sức cho việc giặt giũ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng máy giặt đúng cách, đặc biệt là việc có nên đóng kín nắp máy ngay sau khi sử dụng hay không.

Theo các chuyên gia, trong quá trình hoạt động, máy giặt sử dụng một lượng nước đáng kể để làm sạch quần áo. Vì vậy, sau khi kết thúc chu trình giặt, bên trong lồng giặt vẫn thường còn hơi ẩm và một lượng nước đọng ở một số vị trí. Nếu đóng kín nắp máy giặt ngay sau khi lấy quần áo ra, hơi ẩm bên trong khó thoát ra ngoài, khiến môi trường trong lồng giặt luôn ẩm và bí. Đây là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc và vi sinh vật phát triển, từ đó có thể gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến vệ sinh của lồng giặt cũng như quần áo trong những lần giặt tiếp theo.

Ảnh minh họa: Internet

Do đó, các gia đình không nên đóng kín nắp máy giặt ngay sau khi sử dụng. Cách phù hợp là sau khi lấy quần áo ra, nên mở nắp hoặc cửa máy trong một khoảng thời gian để hơi ẩm thoát ra ngoài và lồng giặt khô hơn. Khi bên trong máy đã khô ráo, người dùng có thể đóng nắp lại.

Một số lưu ý khác khi sử dụng máy giặt

Bên cạnh việc giữ cho lồng giặt thông thoáng sau khi sử dụng, người dùng cũng cần chú ý đến một số thói quen khác trong quá trình vận hành. Dưới đây là 3 thói quen có thể khiến máy nhanh xuống cấp, thậm chí làm gia tăng nguy cơ mất an toàn nếu thiết bị gặp sự cố mà bạn nên nhớ:

1. Dùng quá nhiều bột giặt, chất tẩy rửa

Nhiều người có thói quen cho nhiều bột giặt hoặc chất tẩy rửa với suy nghĩ quần áo sẽ sạch hơn. Tuy nhiên, sử dụng quá mức cần thiết không những gây lãng phí mà còn có thể tạo ra lượng bọt lớn, ảnh hưởng đến quá trình vận hành và khiến cặn chất tẩy rửa tích tụ trong máy.

Trong một số trường hợp, bọt có thể tràn ra ngoài và tiếp xúc với các bộ phận điện, linh kiện bên trong, làm tăng nguy cơ hư hỏng nếu nước hoặc chất lỏng xâm nhập vào những khu vực không được bảo vệ.

Do đó, người dùng nên sử dụng lượng bột giặt hoặc nước giặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phù hợp với khối lượng quần áo. Với những món đồ quá bẩn, có thể xử lý sơ bộ trước khi cho vào máy thay vì tự ý tăng lượng chất tẩy rửa.

2. Đặt máy giặt ở vị trí không an toàn

Vị trí đặt máy giặt cũng ảnh hưởng đáng kể đến độ bền và an toàn trong quá trình sử dụng. Một số gia đình đặt máy trong nhà tắm vì thuận tiện cho việc cấp và thoát nước. Tuy nhiên, môi trường thường xuyên ẩm ướt có thể khiến các bộ phận kim loại bị oxy hóa, đồng thời ảnh hưởng đến linh kiện điện và khả năng cách điện của thiết bị theo thời gian.

Máy giặt cũng không nên được đặt ở khu vực quá gần bếp. Hơi nóng, hơi nước, dầu mỡ và môi trường nhiều chất bẩn trong quá trình nấu nướng có thể ảnh hưởng đến thiết bị, đặc biệt nếu máy được đặt ở vị trí bí hoặc thiếu thông thoáng.

Vì vậy, các gia đình nên ưu tiên đặt máy giặt tại nơi khô ráo, thoáng mát, nền chắc chắn và tránh ánh nắng trực tiếp. Khu vực đặt máy cũng cần thuận tiện cho việc kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ.

Ảnh minh họa: Internet

3. Cho quá nhiều quần áo vào giặt một lúc

Máy giặt được thiết kế để hoạt động với một khối lượng quần áo nhất định. Tuy nhiên, vì muốn tiết kiệm nước, điện và thời gian, một số người có thói quen nhồi quá nhiều quần áo vào lồng giặt.

Việc này khiến máy phải hoạt động dưới tải trọng lớn, quần áo khó được đảo đều và có thể làm tăng độ rung, tiếng ồn trong quá trình vận hành. Nếu thường xuyên sử dụng máy vượt quá tải trọng cho phép, các bộ phận cơ khí như động cơ, bộ truyền động và hệ thống treo cũng có thể chịu áp lực lớn hơn, từ đó làm giảm tuổi thọ thiết bị.

Do đó, trước khi sử dụng, người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất và tuân thủ khối lượng giặt tối đa được khuyến nghị. Không nên cố nhồi thêm quần áo khi lồng giặt đã đầy. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của máy để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường như rung lắc mạnh, tiếng kêu lớn hoặc rò rỉ nước và có biện pháp xử lý kịp thời.

(Tổng hợp)