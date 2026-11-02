Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng sàn gỗ

Sàn gỗ mang lại không gian sống sang trọng, ấm cúng và điều hòa nhiệt độ tốt cho ngôi nhà, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.

Tuy nhiên, do đặc thù khí hậu nóng ẩm, nồm ẩm đặc trưng của Việt Nam, việc chăm sóc sàn gỗ đòi hỏi sự cẩn thận để tránh hiện tượng phồng rộp, mối mọt hay cong vênh.

Dưới đây là những lời khuyên cốt lõi từ các chuyên gia nội thất giúp bạn giữ sàn gỗ luôn bền đẹp:

Kiểm soát độ ẩm và nước

Khi sử dụng sàn gỗ thì việc kiểm soát nguồn nước là yếu tố sống còn để bảo vệ độ bền của vật liệu; các gia đình tuyệt đối không được lau sàn bằng những chiếc khăn hay cây lau nhà còn sũng nước mà phải vắt thật ráo để chỉ còn lại độ ẩm vừa đủ trước khi vệ sinh.

Trong trường hợp xảy ra các sự cố tràn nước như nước mưa hắt từ cửa sổ hoặc tủ lạnh bị rò rỉ ra sàn thì bạn cần dùng khăn khô thấm hút sạch ngay lập tức; đồng thời bạn nên bật quạt hoặc điều hòa ở chế độ khô để làm khô ráo không khí xung quanh.

Đặc biệt vào những ngày thời tiết nồm ẩm kéo dài thì các gia đình nên chủ động đóng chặt toàn bộ hệ thống cửa sổ và cửa ra vào nhằm ngăn chặn triệt để hơi ẩm từ môi trường bên ngoài lọt vào bám lên bề mặt ván sàn.

Vệ sinh đúng cách để tránh trầy xước

Quá trình dọn dẹp hàng ngày cần được thực hiện một cách nhẹ nhàng và đúng quy trình để tránh làm tổn hại đến lớp bóng thẩm mỹ bên ngoài; bạn nên duy trì thói quen quét dọn hoặc hút bụi thật sạch trước khi lau nhà nhằm loại bỏ các hạt cát nhỏ có thể ma sát làm xước sàn.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Các gia đình cũng cần tránh xa các loại nước tẩy rửa có tính axit cao hoặc chứa chất tẩy trắng mạnh; thay vào đó bạn hãy ưu tiên lựa chọn các dòng nước lau sàn chuyên dụng cho sàn gỗ hoặc nước ấm pha loãng một chút nước rửa chén trung tính.

Đối với các vết bẩn cứng đầu bám trên bề mặt như kẹo cao su hay sáp nến thì bạn có thể dùng đá lạnh chườm lên cho đông cứng lại rồi lau nhẹ bằng khăn mềm; tuyệt đối không dùng các vật sắc nhọn như dao hay thìa inox để cạo trực tiếp vì sẽ làm bong tróc bề mặt gỗ.

Chống tác động lực và bảo vệ bề mặt

Để giảm thiểu tối đa các vết trầy xước sâu hoặc các vết lún lõm do đồ đạc gây ra thì việc bảo vệ bề mặt ván sàn từ những chi tiết nhỏ là rất cần thiết; các gia đình nên sử dụng các miếng nỉ mềm hoặc bọc núm cao su dưới chân các món đồ nội thất nặng như bàn ghế, tủ và giường ngủ.

Khi di chuyển trong nhà thì các thành viên cũng nên hạn chế đi các loại giày gót nhọn hoặc giày có đế kim loại cứng vì chúng sẽ tạo ra áp lực điểm cực lớn lên mặt gỗ; dễ để lại các vết móp méo rất khó phục hồi về sau.

Ngoài ra bạn nên đặt các tấm thảm lau chân có kích thước lớn tại các khu vực chuyển tiếp như trước cửa nhà vệ sinh, lối ra ban công hoặc cửa ra vào để giữ lại bùn đất và độ ẩm trước khi bước vào không gian lát gỗ.

Phòng chống mối mọt và ánh nắng mặt trời

Việc bảo vệ sàn gỗ trước tác hại của các yếu tố tự nhiên và côn trùng phá hoại cũng cần được các gia đình lưu tâm thực hiện định kỳ; bạn nên trang bị và kéo rèm che nắng tại các khu vực cửa kính để ngăn ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu trực tiếp vào sàn gỗ làm ván sàn bị phai màu hoặc co ngót nứt nẻ.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Bên cạnh đó mối mọt luôn là mối hiểm họa hàng đầu đối với các vật liệu bằng gỗ nên bạn cần thường xuyên kiểm tra các góc khuất trong nhà; chú ý các dấu hiệu lạ như tiếng động lách tách trong tường hay các đường đất đùn lên ở góc nẹp chân tường. Ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu nghi ngờ có mối tấn công thì bạn cần chủ động liên hệ ngay với các đơn vị diệt mối chuyên nghiệp để xử lý tận gốc; tránh để chúng lan rộng phá hỏng toàn bộ hệ thống sàn của ngôi nhà.

Một số lưu ý khác

Bên cạnh những nguyên tắc cơ bản trên, các chuyên gia thi công sàn gỗ và kỹ sư xây dựng còn lưu ý thêm một số điều đặc biệt sau đây giúp bạn bảo vệ sàn gỗ tối đa trong suốt quá trình sử dụng:

Xử lý tiếng kêu lẹt kẹt ngay từ đầu: Nếu khi bước đi bạn nghe thấy tiếng sột soạt hoặc lẹt kẹt phát ra từ sàn, nguyên nhân thường do thợ thi công lắp hèm khóa không khít hoặc lớp cao su non/xốp lót bên dưới bị nhăn, không đều. Để khắc phục tạm thời mà không cần tháo sàn, bạn có thể rắc một chút bột phấn rôm em bé vào các khe hở của hèm khóa rồi dùng chổi quét đều để bột lấp đầy khe, giúp giảm ma sát và triệt tiêu tiếng kêu.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Chú ý khoảng hở co giãn tại chân tường: Khi lắp đặt, luôn yêu cầu thợ để lại một khoảng trống nhỏ từ 10mm - 15mm giữa mép sàn gỗ và chân tường để làm khe co giãn. Nếu thợ lát khít khao sát tường, vào mùa hè nhiệt độ cao hoặc mùa nồm độ ẩm lớn, sàn gỗ sẽ giãn nở rộng ra, không có không gian trống sẽ tự đẩy nhau dẫn đến hiện tượng phồng rộp, vênh toàn bộ bề mặt.

Không dùng máy hút bụi có chổi quay kim loại cứng: Khi hút bụi cho sàn gỗ, bạn nên bật chế độ hút sàn cứng (hard floor) và dùng đầu hút chổi sợi mềm mượt. Đầu hút có chổi quay bằng nhựa cứng hoặc kim loại dùng cho thảm có thể vô tình làm mài mòn lớp oxit nhôm bảo vệ bề mặt của sàn gỗ công nghiệp.

Sử dụng thảm nhựa bảo vệ dưới ghế xoay: Bánh xe của ghế làm việc dạng xoay (ghế văn phòng) khi trượt đi trượt lại liên tục tại một vị trí cố định sẽ nhanh chóng bào mòn bề mặt sàn gỗ, tạo thành một vệt xước mờ rất mất thẩm mỹ. Bạn nên lót một tấm thảm nỉ lớn hoặc thảm nhựa PVC trong suốt ngay dưới khu vực để ghế xoay.

Duy trì thông gió nhẹ vào mùa nóng khô: Nếu gia đình bạn đóng kín cửa và bật điều hòa liên tục ở nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài, hoặc khóa cửa bỏ nhà đi du lịch cả tháng vào mùa hanh khô, sàn gỗ có thể bị mất độ ẩm đột ngột dẫn đến co ngót tạo thành các khe hở lớn giữa các tấm ván. Hãy mở hé cửa hoặc bật quạt thoảng để điều hòa không khí tự nhiên khi cần thiết.

Gia Linh (Tổng hợp)