3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 2/11/2026

Theo tử vi học, 3 con giáp sau sẽ khởi đầu một tuần mới với vận trình hanh thông, thuận lợi, may mắn với tiền bạc rủng rỉnh trong ngày thứ Hai, 2/11 này.

Ngày thứ Hai, 2/11/2026, tức ngày 24 tháng 9 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Bạch Lạp Kim mang ý nghĩa vàng trong nến, vốn là thứ kim loại đang trong quá trình nóng chảy để tôi luyện thành hình. Nguồn năng lượng này đại diện cho sự tinh khiết, tư duy linh hoạt, tính cách thẳng thắn cùng tinh thần không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Trong ngày này, các công việc liên quan đến sự đổi mới, sáng tạo hoặc những ngành nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo sẽ có cơ hội bứt phá rất lớn. Tuy nhiên, do bản chất kim loại còn đang nung nấu chưa định hình hoàn toàn nên bản mệnh cần chú ý kiên nhẫn, tránh tâm lý nôn nóng hay bốc đồng khi đưa ra các quyết định hệ trọng.

Tử vi học có nói, 3 con giáp sau đây sẽ có một ngày khởi đầu một tuần mới đầy may mắn với tiền bạc rủng rỉnh bậc nhất.

Con giáp tuổi Dậu: Lục hợp che chở - Vận thế thăng hoa

Ngày thứ Hai ngày 2 tháng 11 năm 2026 dương lịch mang đến những tín hiệu khởi sắc vô cùng rực rỡ cho người tuổi Dậu khi vận trình tài lộc đón nhận luồng sinh khí mạnh mẽ từ cục diện Lục Hợp. Do ngày Canh Thìn thuộc hành Kim tương sinh tuyệt vời với con giáp này nên bạn làm việc gì cũng được hanh thông và được như ý. Thậm chí, bản mệnh có thể dễ thu về nguồn lợi nhuận lớn ngoài mong đợi.

(Ảnh minh họa)

Những dự án đầu tư hay kế hoạch kinh doanh hợp tác từ trước bỗng nhiên có những bước nhảy vọt đáng kể mang lại nguồn tiền mặt dồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực xuất sắc trước cấp trên và nhận được những khoản tiền thưởng nóng xứng đáng. Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái hoặc việc đầu tư ngách cũng tăng trưởng rõ rệt giúp túi tiền của tuổi Dậu luôn rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Dậu có thể tự tin triển khai các kế hoạch mua sắm tài sản có giá trị lớn hoặc mở rộng quy mô làm ăn trong ngày hôm nay. Uy tín cá nhân được nâng cao nên bản mệnh dễ dàng thuyết phục được những đối tác lớn ký kết hợp đồng. Bạn biết cách quản lý chi tiêu thông minh và phân bổ dòng tiền hợp lý nên không gặp phải bất kỳ áp lực tài chính nào đè nặng. Nhìn chung đây là một ngày đầu tuần viên mãn giúp tạo bệ phóng vững chắc cho sự thịnh vượng trong suốt cả tuần tới.

Con giáp tuổi Thân: Tam hợp nâng bước - Tài lộc dồi dào

Tiếp theo trong danh sách may mắn của ngày Canh Thìn chính là những người thuộc tuổi Thân với vận trình tài chính bứt phá đầy ấn tượng. Nhờ cục diện bán hợp Tam Hợp Thân Tý Thìn nâng đỡ nên tư duy tài chính của con giáp này trở nên vô cùng nhạy bén và sắc sảo trước thời cuộc.

(Ảnh minh họa)

Bạn dễ dàng phát hiện ra những cơ hội kiếm tiền ẩn giấu mà người khác vô tình bỏ qua để tiên phong chiếm lĩnh thị trường tiềm năng. Dòng tiền luân chuyển đều đặn mang lại cho bạn sự an tâm tuyệt đối và giải tỏa mọi vướng mắc kinh tế tồn đọng từ giai đoạn trước. Công việc kinh doanh dịch vụ hoặc thương mại gặp thời thế thuận lợi nên doanh thu trong ngày tăng vọt vượt qua cả chỉ tiêu đề ra.

Bản mệnh may mắn nhận được sự hỗ trợ tài chính kịp thời hoặc những thông tin đầu tư vô cùng giá trị từ những quý nhân có địa vị cao. Tuổi Thân nên tin tưởng vào trực giác và năng lực của bản thân khi đưa ra các quyết định giải ngân lớn thay vì chạy theo đám đông một cách mù quáng. Việc giữ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với đồng nghiệp và đối tác sẽ giúp con giáp này mở ra nhiều cơ hội hợp tác béo bở hứa hẹn sinh lời cao. Hãy tranh thủ khoảng thời gian cát lành này để thắt chặt lại ngân sách cá nhân và thiết lập các kế hoạch tích lũy tài sản dài hạn.

Con giáp tuổi Tý: Tư duy sắc bén - Tiền bạc rủng rỉnh

Cái tên cuối cùng khép lại bộ ba giàu có hân hoan trong ngày hôm nay chính là người tuổi Tý với những chuyển biến tích cực rõ nét về phương diện tiền bạc. Sự kết hợp hài hòa trong mối quan hệ Tam Hợp giúp vận trình tài lộc của con giáp này hanh thông và luôn đi đúng quỹ đạo mong muốn.

(Ảnh minh họa)

Công việc chính đem lại nguồn thu nhập ổn định và có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt nhờ những cống hiến xuất sắc của bạn cho tập thể. Bản mệnh tìm kiếm được những hướng đi mới trong công việc giúp tối ưu hóa lợi nhuận thu về và tiết kiệm tối đa các chi phí vận hành. Bạn có duyên nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, đòi được nợ cũ hoặc được người thân tặng quà có giá trị cao.

Những người làm trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật hay công nghệ sẽ liên tiếp chốt được những hợp đồng béo bở mang lại thu nhập cao ổn định. Với khả năng quản lý tài chính xuất sắc đặc trưng của mình, tuổi Tý sẽ luôn biết cách để tiền bạc luôn được xoay vòng hiệu quả và sinh sôi nảy nở liên tục. Sự kiên trì và tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ đã giúp con giáp này tránh được những sai lầm gây thâm hụt ngân sách cá nhân. Bạn hãy tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ để khích lệ tinh thần và tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu tài chính lớn lao hơn trong tương lai gần.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Canh Thìn mang năng lượng Bạch Lạp Kim còn đang nung nấu và biến đổi, 3 con giáp tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tý dù sở hữu vận tài lộc rất vượng nhưng cần đặc biệt lưu ý giữ sự kiên nhẫn để tránh các quyết định đầu tư mang tính bốc đồng. Đặc tính linh hoạt của dòng kim loại đang tan chảy nhắc nhở bạn nên chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng hờ khi có những biến động bất ngờ phát sinh trong công việc.

Đây là thời điểm bạn cần rà soát kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng kinh doanh, không nên vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua những chi tiết pháp lý mơ hồ. Mối quan hệ ngoại giao với đối tác và đồng nghiệp cần được duy trì bằng thái độ khéo léo, tránh sự thẳng thắn quá mức dễ dẫn đến những hiểu lầm gây hao tổn tài khí. Cuối cùng, việc biết điểm dừng trong các thương vụ mua bán và tập trung bảo toàn nguồn vốn hiện có sẽ là chìa khóa vàng giúp bạn giữ trọn vẹn thành quả may mắn trong ngày đầu tuần.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm