Lời khuyên cho 3 con giáp may mắn nhất ngày 6/7

Ngày 6/7, ba con giáp đón vận đỏ mở màn tuần mới, quý nhân kề bên, tài lộc rục rịch. Nhưng biết chọn đúng người mới giữ lộc lâu.

Trong vòng quay ngũ hành ngày 6/7, ngày Tân Tỵ mang sắc thái Bạch Lạp Kim, kim của sáp nến tiếp nối từ ngày trước, mềm mại mà biết tỏa sáng ổn định. Đây là ngày Hỏa của địa chi luyện Kim của thiên can, tạo nên nhịp năng lượng có sức bật và sức bền song hành. Bộ ba tam hợp Kim Tỵ, Dậu, Sửu được ngày trợ lực rõ rệt. Cùng xem ba con giáp may mắn nhất và lời khuyên riêng cho mỗi tuổi.

Tuổi Tỵ: Chính chủ của ngày, ý tưởng nhỏ có sức mở đường lớn

Tuổi Tỵ là chính chủ của ngày Tân Tỵ, mọi việc đều được khí trường nâng đỡ theo cách tinh tế. Ngày mở màn tuần mới, tuổi Tỵ dễ có một ý tưởng nhỏ nhưng đúng lúc, có thể là một cách cải tiến quy trình công việc, một hướng tiếp cận khách hàng mới, hoặc một cách sắp xếp lại lịch tuần cho hiệu quả hơn. Trong công việc, người làm kinh doanh có khả năng nhận được tín hiệu tích cực từ một khách hàng tiềm năng đã liên hệ từ trước, người đi làm công ty được đồng nghiệp tin cậy trong các quyết định nhóm. Tài chính có chuyển biến nhỏ nhưng thuận, có thể là một khoản thù lao phụ hoặc một dịch vụ đã đăng ký được hoàn phí bất ngờ.

Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ là: Đừng để buổi sáng đầu tuần trôi trong thói quen cũ. Hãy dành mười lăm phút để viết ra ba mục tiêu quan trọng nhất của tuần, chọn một việc quan trọng nhất để làm xong trong ngày. Nếu có ý tưởng nào đến trong đầu, hãy ghi lại ngay bằng ghi chú trên điện thoại, đừng bỏ qua vì nghĩ sẽ nhớ sau. Trong tài chính, hãy đưa khoản dư của tuần trước vào một mục tiết kiệm cụ thể thay vì để trong tài khoản tiêu dùng, đó là cách đánh dấu ngày đầu tuần bằng một hành động có ý thức.

Tuổi Dậu: Quý nhân xuất hiện, một cuộc trò chuyện mở ra cơ hội mới

Tuổi Dậu thuộc tam hợp Kim với chi ngày Tỵ, được ngày trợ lực mạnh ở mảng quan hệ và cơ hội công việc. Ngày 6/7 là dịp quý nhân của tuổi Dậu xuất hiện dưới dạng một cuộc trò chuyện đầu tuần, có thể là buổi họp giao ban ngắn, một cuộc gặp cà phê đầu ngày, hoặc một cuộc gọi ngắn với đối tác. Trong đó, một câu nói tưởng vu vơ có thể mở ra hướng đi mới. Người làm dịch vụ chuyên môn, tư vấn, đào tạo dễ nhận được lời giới thiệu khách hàng qua mối quen. Trong tình cảm, người độc thân có duyên gặp người phù hợp qua công việc hoặc mạng lưới đồng nghiệp, ấn tượng đầu tiên bình thường nhưng càng nói chuyện càng thấy hợp gu.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là: Đến các cuộc gặp đầu tuần sớm mười phút, chuẩn bị trước một hai câu hỏi mở để dẫn dắt cuộc trò chuyện. Đừng chỉ chờ đối phương nói, hãy chủ động hỏi về công việc, dự án hoặc kế hoạch của họ. Ghi lại tên và điểm ấn tượng của mỗi người mới gặp trong tuần này, đó là thói quen nhỏ giúp mạng lưới quan hệ đi xa hơn. Sao Thủy vẫn đang nghịch hành đến 23/7, mọi thỏa thuận nên xác nhận bằng tin nhắn hoặc email sau cuộc gặp, đừng để chỉ dừng ở lời hứa miệng.

Tuổi Sửu: Tài chính có tin vui nhỏ, một khoản cũ trở về đúng lúc

Tuổi Sửu cũng thuộc tam hợp Kim, được ngày trợ lực ở mảng tài chính và những điều bền lâu. Người tuổi Sửu vốn kiên trì, ít khi than vãn dù công việc chậm, ngày 6/7 là dịp một số nỗ lực âm thầm bắt đầu cho kết quả nhìn thấy được. Đó có thể là một khách hàng cũ quay lại đặt thêm dịch vụ, một khoản tiền cho vay đã lâu bất ngờ được hoàn trả, hoặc một dự án dài hạn có bước tiến tích cực. Trong công việc, tuổi Sửu được đồng nghiệp đánh giá cao về độ tin cậy, một trách nhiệm quan trọng có thể được đề xuất giao cho bạn trong tuần này. Cần lưu ý nhẹ về mối quan hệ với người tuổi Ngọ hoặc tuổi Mùi vì Sửu lục hại với Ngọ, dễ có va chạm nhỏ nếu không giữ ý.

Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là: Đón trách nhiệm mới nhưng làm rõ phạm vi từ đầu, đừng ngại đề nghị viết văn bản. Nếu nhận được khoản tiền bất ngờ, đừng vội chi tiêu, hãy để trong tài khoản tiết kiệm ít nhất bảy ngày rồi mới quyết định cách dùng, đó là cách giữ được lâu. Trong các mối quan hệ, tránh tranh luận gay gắt với đồng nghiệp hoặc người thân tuổi Ngọ, hãy chọn cách nhường một bước rồi tìm dịp trao đổi riêng sau. Ngày Tân Tỵ đẹp với tuổi Sửu ở chỗ cho phép bạn thấy kết quả của những gì mình đã kiên trì.

Ngày Tân Tỵ đẹp ở chỗ vừa có Hỏa của địa chi tiếp thêm nhiệt huyết, vừa có Kim của thiên can giữ cho mọi việc có chọn lọc và tinh xảo. Cả ba con giáp may mắn nhất nên dành buổi sáng thứ Hai cho ba việc quan trọng nhất của tuần, không đọc tin nhắn công việc trước khi hoàn thành ít nhất một trong ba việc đó. Một cuộc gọi cảm ơn quý nhân trong tuần trước, một bữa cơm chuẩn bị sẵn cho cả tuần, một danh sách công việc rõ ràng cho từng ngày, đó là những hành động nhỏ nhưng giữ nhịp cho cả tuần. Vận đỏ đầu tuần không nằm ở một sự kiện lớn duy nhất, mà nằm ở khả năng bắt đầu tuần bằng những quyết định nhỏ đúng đắn. Cây kim nhỏ đủ để may nên tấm áo lớn, ngày Tân Tỵ nhắc mỗi việc nhỏ làm đúng đều có sức mở đường.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.