Lời khuyên cho 3 con giáp hút thị phi nhất tuần mới (14/9-20/9)

Tuần 14/9-20/9 vẫn nằm trong tháng Đinh Dậu, khiến ba con giáp Mão, Dậu, Tuất dễ vướng vào thị phi, khẩu thiệt hơn bình thường.

Tuần này vẫn đang nằm trọn trong tháng 8 Âm lịch, tức tháng Đinh Dậu. Trong quan niệm dân gian, mỗi khi tháng vận xung, hình hoặc hại với địa chi bản mệnh, người tuổi đó thường dễ gặp phải những chuyện không đâu, từ hiểu lầm nhỏ nhặt cho đến những lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến tâm trạng. Ba con giáp dưới đây nên đặc biệt lưu ý trong tuần này.

Tuổi Mão

Chi Mão xung trực tiếp với tháng Dậu, khiến tuổi Mão trở thành con giáp chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất về mặt thị phi trong tuần này. Đặc điểm của thế xung thường mang tính bộc phát, dễ khiến những mâu thuẫn nhỏ vốn có thể bỏ qua lại bị đẩy lên thành chuyện lớn chỉ vì một câu nói không đúng lúc.

Tuổi Mão tuần này cũng dễ bị cuốn vào những câu chuyện không liên quan trực tiếp đến mình, nhưng vì cả nể hoặc muốn phân xử công bằng mà vô tình trở thành người bị đem ra so sánh, chỉ trích. Lời khuyên dành cho tuổi Mão là nên giữ khoảng cách với những cuộc trò chuyện mang tính bàn tán, xì xào trong tuần này, và trước khi lên tiếng bênh vực ai đó, hãy chắc chắn rằng mình đã nắm rõ toàn bộ câu chuyện.

Tuổi Dậu

Chi Dậu tự hình với chính mình trong tháng bản mệnh, mang đến một dạng thị phi có phần đặc biệt hơn, thường xuất phát từ chính sự mâu thuẫn nội tâm hoặc những quyết định thiếu nhất quán của bản thân. Tuổi Dậu tuần này dễ rơi vào trạng thái nói một đằng làm một nẻo, khiến người xung quanh hoài nghi về sự chân thành, hoặc tự mình tạo ra rắc rối bằng những lời hứa hẹn không thực hiện được.

Đây cũng là tuần tuổi Dậu dễ nóng giận vô cớ, phản ứng thái quá trước những góp ý bình thường từ đồng nghiệp hay người thân. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên suy nghĩ kỹ trước khi cam kết bất cứ điều gì trong tuần này, và giữ bình tĩnh khi nhận được những lời góp ý, tránh để cái tôi cá nhân biến một cuộc trao đổi bình thường thành một cuộc tranh cãi không đáng có.

Tuổi Tuất

Chi Tuất tương hại với chi Dậu trong tháng này, mang đến những rắc rối có phần âm thầm hơn so với thế xung hay hình, thường biểu hiện qua việc bị người quen hiểu lầm hoặc mất lòng tin mà không hay biết lý do thực sự. Tuổi Tuất tuần này dễ gặp tình huống một lời hứa hẹn hoặc một sự giúp đỡ chân thành lại bị người khác nhìn nhận theo hướng tiêu cực, gây ra khoảng cách không đáng có trong mối quan hệ.

Đây cũng là lúc tuổi Tuất nên cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ chuyện riêng tư với người khác, bởi thông tin dễ bị truyền đi sai lệch trong giai đoạn tháng hại này. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là nên giao tiếp rõ ràng, minh bạch hơn trong mọi việc, tránh để sự im lặng hay giữ kín tạo cơ hội cho những suy diễn không hay lan truyền.

Nhìn chung, thị phi trong tuần 14/9-20/9 đối với ba con giáp Mão, Dậu, Tuất phần lớn xuất phát từ những va chạm nhỏ trong giao tiếp hằng ngày, chứ không phải điều gì quá nghiêm trọng. Cách tốt nhất để hoá giải là giữ thái độ điềm tĩnh, hạn chế tranh cãi không cần thiết, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, và tránh để bản thân bị cuốn vào những câu chuyện không thuộc về mình. Qua tuần này, khi tháng vận dần ổn định trở lại, mọi thứ sẽ dần lắng xuống theo nhịp bình thường.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.