Tuổi Dần nên hỏi thẳng chuyện còn vướng, tuổi Thìn nhớ nhắc khoản tiền đang chờ, tuổi Mùi có thể bỏ bớt một cuộc hẹn.

Tuần cuối tháng 11 dễ bận vì những việc tưởng chỉ mất vài phút cứ dồn lại. Một lời nhờ chưa trả lời, một khoản tiền chưa rõ ngày về hay một cuộc hẹn nhận lời vì ngại từ chối. Mỗi con giáp có một việc đáng làm sớm để cuối tuần được thảnh thơi hơn.

Trước khi mở thêm một danh sách việc cần làm cho tuần 23/11–29/11, thử nhìn lại xem việc nào đã nằm trong đầu mình lâu nhất. Có những chuyện chỉ cần đặt một câu hỏi là biết nên làm tiếp thế nào. Cũng có những việc đã được thu xếp ổn, chỉ vì sợ người khác phật ý mà bạn tự nhận thêm phần mình. Từ công việc, tiền bạc đến những cuộc hẹn cuối tháng, đây là điều 12 con giáp có thể làm ngay trong tuần mới.

Tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão nên nói rõ những chuyện còn bỏ ngỏ

Tuổi Tý nên chốt việc sớm trong ngày. Thử dành khoảng thời gian đầu óc tỉnh táo nhất cho một việc có điểm kết thúc rõ ràng, như gửi bản nháp, đặt lịch hẹn hoặc trả lời email đang giữ cả nhóm lại. Nếu vẫn thiếu dữ liệu từ người khác, ghi cụ thể cần gì và cần trước lúc nào. Bạn sẽ biết việc nào thật sự phải đợi, thay vì mở đi mở lại cùng một tài liệu suốt buổi.

Tuổi Sửu nhận việc giúp thì nói luôn mình giúp đến đâu. Khi người quen nhờ xem hộ một bản kế hoạch, bạn có thể nhận đọc và góp ý trong tối thứ Tư. Một lời hẹn cụ thể giúp cả hai biết cần chuẩn bị gì, đồng thời giữ cho bạn khoảng thời gian đã dành cho việc riêng. Nếu tuần này kín lịch, báo sớm cũng là một cách giúp người kia kịp tìm phương án khác.

Tuổi Dần có thắc mắc thì hỏi người có thể trả lời. Nếu lịch làm việc đổi mà vai trò của bạn vẫn mơ hồ, hãy xin một cuộc trao đổi ngắn và mang theo đúng câu hỏi đang vướng. Chẳng hạn, ai là người duyệt cuối cùng, hoặc phần nào cần giao trước? Câu trả lời có thể đơn giản hơn những gì bạn đã đoán. Hỏi vào đầu tuần còn giúp cả nhóm có thời gian sửa nếu đang hiểu lệch nhau.

Tuổi Mão đừng nhận lỗi thay cho cả cuộc trò chuyện. Khi một câu nói khiến bạn khó chịu, hãy chọn lúc riêng tư để nhắc lại điều mình nghe được và hỏi xem người kia có ý gì. Nếu là hiểu lầm, hai bên có thể gỡ ngay. Nếu chuyện đó từng lặp lại, bạn cũng có dịp nói rõ lần sau mình muốn được góp ý riêng, hoặc muốn được báo trước khi kế hoạch thay đổi.

Tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi cần để ý tiền bạc và lịch hẹn

Tuổi Thìn nhớ nhắc khoản tiền đang chờ. Tiền công đã đến hạn, khoản ứng hộ bạn bè hay đơn hàng đã gửi đều đáng được kiểm tra trước cuối tháng. Một tin nhắn ghi rõ khoản nào và hỏi ngày dự kiến thanh toán là đủ. Nếu bên kia chưa trả lời, cứ tính chi tiêu tuần tới theo số tiền đang có. Như vậy, một khoản về muộn cũng ít làm xáo trộn những việc bạn đã hẹn.

Tuổi Tỵ nên để món đồ đang phân vân trong giỏ qua một đêm. Sát cuối tháng, những lời nhắc sắp hết ưu đãi dễ khiến việc mua sắm có cảm giác gấp hơn thực tế. Với món chưa cần ngay, hôm sau hãy tính lại tổng tiền gồm phí giao và xem mình định dùng nó vào việc gì. Nếu đã có sẵn một món làm được việc đó, số tiền giữ lại có thể dùng cho một khoản cuối năm bạn mong chờ hơn.

Tuổi Ngọ chừa một khoảng trống giữa hai cuộc hẹn. Tuần này, đừng xếp bữa ăn nối sát giờ đón người thân hoặc hẹn đi mua đồ ngay sau một buổi làm việc chưa biết khi nào kết thúc. Chừa thêm nửa tiếng để di chuyển và xử lý chuyện bất ngờ. Nếu mọi việc đúng giờ, bạn có thể thong thả đi bộ một đoạn hoặc ngồi uống hết cốc cà phê trước khi phải đi tiếp.

Tuổi Mùi có thể đổi ý với cuộc hẹn đã nhận lời vì ngại. Nếu nghĩ đến cuối tuần mà thấy mệt vì phải chạy qua ba chỗ, chọn một cuộc gặp bạn thật sự muốn có mặt. Với những hẹn còn lại, báo sớm và đề xuất ngày khác nếu vẫn muốn gặp. Một lời từ chối rõ ràng dễ thu xếp hơn việc im lặng đến sát giờ, khi người kia đã dành thời gian và chuẩn bị mọi thứ.

Tuổi Thân, Dậu, Tuất, Hợi nên làm sớm một việc cho mình

Tuổi Thân biến lời rủ thú vị thành một cái hẹn cụ thể. Có người nhắc đến lớp học bạn muốn thử, một chỗ đang tìm cộng tác viên hoặc dự án nghe khá hợp tay. Nếu về nhà vẫn nghĩ đến câu chuyện ấy, hãy chủ động hỏi lịch, gửi mẫu công việc hoặc hẹn nói thêm. Chọn một cơ hội khiến bạn tò mò nhất để theo đến cùng, trước khi lịch cuối tháng lại kín.

Tuổi Dậu đặt giờ chốt cho thứ đã sửa nhiều lần. Một bản trình bày hoặc bài viết đã đủ ý thì chỉ cần lượt rà cuối cho tên riêng, số liệu và những chỗ người đọc dễ hiểu nhầm. Có thể nhờ một người xem đúng phần bạn còn lăn tăn. Đến giờ đã định, gửi bản đi để người khác còn thời gian phản hồi. Đôi khi góp ý bạn cần chỉ xuất hiện sau khi công việc rời khỏi tay mình.

Tuổi Tuất giữ ranh giới khi nghe chuyện của hai bên. Nếu hai người cùng tìm bạn để kể về một mâu thuẫn, cứ nghe phần họ muốn chia sẻ và để họ tự nói với nhau về việc cần giải quyết. Khi được nhờ chuyển lời, bạn có thể giúp sắp một giờ gặp nếu cả hai đồng ý. Cách đó vẫn thể hiện sự quan tâm, đồng thời tránh chuyện mỗi lần qua một người, câu nói lại mang thêm một nghĩa.

Tuổi Hợi xếp giờ nghỉ vào lịch ngay từ đầu tuần. Nếu cứ đợi xong hết việc mới nghỉ, có thể đến tối Chủ nhật bạn vẫn đang nhặt nốt vài đầu việc cho thứ Hai. Chọn trước một buổi tối để ăn cơm thong thả, đi bộ hoặc ngủ sớm. Việc gì cần chuẩn bị cho tuần tới thì gom vào một khoảng riêng. Bạn sẽ dễ tận hưởng ngày nghỉ hơn khi đã biết chính xác lúc nào mình quay lại với công việc.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.