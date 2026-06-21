Lời khai phẫn nộ của thanh niên sát hại bé gái 12 tuổi rồi phi tang xuống giếng

Nghi phạm giết người là thanh niên P.B.N. (SN 2006, trú thôn 9, xã Pơng Drang, Đắk Lắk).

Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Pơng Drang (Đắk Lắk). Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một bé gái 12 tuổi dưới giếng nước trong rẫy cà phê và tiến hành bắt giữ nghi phạm ngay sau đó.

Cuộc tìm kiếm nghẹt thở từ dữ liệu camera an ninh

Báo Vietnamnet dẫn thông tin báo cáo từ cơ quan chức năng, sự việc bắt đầu vào khoảng 18h ngày 20/6, khi Công an xã Pơng Drang tiếp nhận đơn trình báo khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Thu H. (41 tuổi, ngụ thôn 4) về việc con gái mình là cháu M.K.H. (12 tuổi, sinh năm 2014) mất tích. Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, cháu H. tự đi xe máy điện đến trường học nhưng đến chiều tối vẫn không thấy quay về nhà, điện thoại không liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Pơng Drang đã lập tức huy động lực lượng rà soát các tuyến đường, đồng thời tổ chức trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trong khu vực để lần theo dấu vết của nạn nhân.

Qua quá trình sàng lọc hình ảnh, lực lượng công an phát hiện một chi tiết đắt giá: trong khoảng thời gian từ 13h30 đến 14h cùng ngày, cháu H. không đi một mình mà di chuyển trên xe máy điện cùng với một nam thanh niên. Danh tính người này nhanh chóng được làm rõ là P.B.N. (20 tuổi, sinh năm 2006, ngụ tại thôn 9, xã Pơng Drang).

Ngay lập tức, một mũi trinh sát được cử đi truy tìm, áp giải P.B.N. về trụ sở để làm rõ, đồng thời các lực lượng khác tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu H.

Tội ác kinh hoàng trong rẫy cà phê

Theo VTV Times, tại cơ quan công an, ban đầu P.B.N. tỏ ra bình tĩnh, liên tục quanh co chối tội và khẳng định không biết gì về sự mất tích của bé gái. Tuy nhiên, trước những hình ảnh rõ ràng từ camera an ninh và các tài liệu, chứng cứ sắc bén mà điều tra viên đưa ra, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.

Từ lời khai của N., lực lượng chức năng đã tức tốc đến khu vực rẫy cà phê của gia đình đối tượng này tại thôn 9, xã Pơng Drang. Tại đây, công an đau lòng phát hiện thi thể cháu H. đã tử vong dưới một giếng nước sâu.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Báo NLĐ

P.B.N. khai nhận, do cho rằng cháu H. có nợ tiền mình nhưng dây dưa không chịu trả, đối tượng đã hẹn gặp cô bé để đòi nợ. Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn, N. nổi giận dùng mũ bảo hiểm tấn công liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân ngã gục và bất tỉnh.

Trong cơn hoảng loạn vì thấy nạn nhân không còn phản ứng, thay vì gọi người cấp cứu, hung thủ đã ôm bé gái kéo vào sâu trong rẫy rồi lạnh lùng thả xuống giếng nước nhằm phi tang dấu vết. Sau khi thực hiện hành vi tàn độc, N. thản nhiên lấy chiếc xe máy điện của nạn nhân chạy đến một tiệm cầm đồ tại thôn Ea Ngai 9 (xã Pơng Drang) cầm cố lấy 8 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ tình tiết và xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Nghi phạm đối diện mức án cao nhất

Liên quan đến vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết căn cứ lời khai ban đầu của nghi phạm, xuất phát từ việc nạn nhân , đối tượng đã sử dụng mũ bảo hiểm tác động vào vùng đầu làm cháu tử vong rồi phi tang xuống giếng. Sau đó, đối tượng đã chiếm đoạt chiếc xe đạp điện của nạn nhân đem đi bán được 8.000.000 đồng.

Đây là lời khai ban đầu của đối tượng về động cơ mục đích phạm tội. Trong quá trình điều tra, nếu có căn cứ xác định đối tượng còn có hành vi khác xâm hại đến cháu gái thì sẽ khởi tố bổ sung theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Luật sư Thơm nhận định, hành vi của đối tượng không những đã tước đoạt tính mạngnạn nhân mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Xét hành vi của đối tượng, trong cùng một thời điểm đã phạm 02 tội Giết người và tội Cướp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n, g Khoản 1 Điều 123 BLHS. và Khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự. Đối với tội Giết người. Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối diện với hình phạt cao nhất Tử hình là có căn cứ.

Quá trình thực hiện tội phạm thấy đối tượng rất manh động, dã man, tàn ác, che giấu tội phạm nên cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.