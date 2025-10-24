Lời hứa của Tổng thống Putin với Tomahawk

Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Hãng TASS dẫn lời ông Putin hôm 23 tháng 11 khi nói về nguy cơ từ tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất và cách phản ứng của Nga nếu bị vũ khí này tấn công.

"Nếu những vũ khí như vậy được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, phản ứng của chúng tôi sẽ rất mạnh mẽ, nếu không muốn nói là áp đảo. Hãy để họ suy nghĩ về điều đó", ông cảnh báo.

Tổng thống gọi cuộc thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa như vậy cho Kiev là nỗ lực leo thang căng thẳng.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc Tổng thống Donald Trump hủy cuộc gặp song phương, ông Putin ám chỉ rằng ông ấy muốn hoãn lại.

Ông chủ Điện Kremlin nói thêm rằng trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, chính ông Trump đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Budapest. Theo nhà lãnh đạo Nga, sẽ là một sai lầm nếu tiếp cận sự kiện mà không có sự chuẩn bị.

Ông nhấn mạnh rằng Nga và Mỹ có nhiều lĩnh vực hợp tác nếu họ chuyển từ gây sức ép sang đối thoại nghiêm túc cho tương lai.

Tổng thống Putin gọi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là một hành động thù địch, không giúp củng cố quan hệ Nga-Mỹ. Ông cam đoan rằng các biện pháp hạn chế này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh tế: sẽ có một số tổn thất, nhưng ngành năng lượng Nga vẫn tự tin.

Tổng thống lưu ý rằng Nga là một quốc gia có lòng tự trọng và không có ý định đưa ra quyết định dưới áp lực từ bất kỳ ai.

"Tất nhiên, đây là một nỗ lực gây sức ép. Nhưng không một quốc gia hay dân tộc nào có lòng tự trọng lại quyết định điều gì đó như thế này. Nga chắc chắn có đặc quyền được cảm nhận và tự coi mình nằm trong danh sách những quốc gia và dân tộc có lòng tự trọng này", ông nói.

Tổng thống Putin nhắc lại rằng ông Trump đã áp đặt số lượng lệnh trừng phạt lớn nhất đối với Nga trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình.

Ông cũng cho biết đã trao đổi với người đứng đầu Nhà Trắng về tác động của vấn đề nguồn cung dầu mỏ của Nga đối với giá dầu đang tăng trên toàn cầu, bao gồm cả ở Mỹ.

Tổng thống bày tỏ hy vọng rằng các lệnh trừng phạt mới sẽ không tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu: Đóng góp của Nga vào cán cân năng lượng toàn cầu là rất đáng kể và việc phá vỡ điều này sẽ không vì lợi ích của các quốc gia khác.

Một ngày trước đó, Mỹ đã công bố một gói trừng phạt mới chống lại Nga, bao gồm các biện pháp chống lại Rosneft, Lukoil và các công ty con của họ. Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest nhưng dự kiến sẽ gặp lại ông trong tương lai.

Tờ Wall Street Journal hôm 22 tháng 10 đưa tin Mỹ đã dỡ bỏ một lệnh hạn chế quan trọng đối với việc Ukraine sử dụng một số tên lửa tầm xa, và Lực lượng Vũ trang Ukraine bị cáo buộc đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh trong cuộc tấn công Bryansk trước đó một ngày.

Ông Trump sau đó đã phủ nhận những báo cáo này, tuyên bố rằng Mỹ không liên quan đến bất kỳ tên lửa nào được Kiev sử dụng.

Trong cuộc gặp hôm 23 tháng 10 với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định dạy các nước khác cách sử dụng Tomahawk, vì đây là một vũ khí rất phức tạp, đòi hỏi một năm huấn luyện để thành thạo.

Trước đó, ông đã nhiều lần tuyên bố rằng bản thân Washington cần chúng, bất chấp kho dự trữ lớn của chúng.

Tổng thống Nga đã phát biểu với báo chí vào tối 23 tháng 10 sau Đại hội lần thứ 17 của Hội Địa lý Nga. Sau buổi giao lưu với báo chí, ông đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga.