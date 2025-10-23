Ấn Độ ký hợp đồng bán tên lửa BrahMos trị giá 455 triệu USD cho đối tác bí mật

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, xuất khẩu quốc phòng của nước này đã tăng mạnh trong tháng khi BrahMos Aerospace ký hợp đồng bán tên lửa hành trình trị giá 4.000 crore rupee (khoảng 455 triệu đô la) với hai quốc gia nước ngoài.

Thông báo này được đưa ra cùng thời điểm với lễ chuyển giao lô tên lửa BrahMos đầu tiên từ Cơ sở thử nghiệm và tích hợp BrahMos mới ở Lucknow.

Phát biểu tại sự kiện, ông Singh mô tả tên lửa BrahMos không chỉ là một hệ thống vũ khí, mà còn là "biểu tượng cho năng lực phòng thủ nội địa ngày càng phát triển của Ấn Độ". Tên lửa này, nổi tiếng với tốc độ, độ chính xác và tầm tấn công, đã trở thành yếu tố cốt lõi trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Ấn Độ.

Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và NPO Mashinostroyeniya của Nga cùng phát triển, có khả năng mang đầu đạn thông thường với tốc độ lên tới Mach 3.

Bộ trưởng Singh lưu ý rằng việc triển khai hệ thống vũ khí này trên khắp các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ấn Độ đã đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chiến đấu gần đây.

“Mọi tấc đất lãnh thổ Pakistan giờ đây đều nằm trong tầm với của BrahMos”, ông Singh nói, ám chỉ một hoạt động quân sự được gọi là “Chiến dịch Sindoor”. Ông Singh nói thêm, “Chiến dịch này chỉ là một bước đệm, nó đã khiến Pakistan nhận ra những gì có thể xảy ra tiếp theo”.

Theo ông Singh, cơ sở Lucknow được xây dựng với chi phí 380 crore rupee, sẽ sản xuất khoảng 100 đạn tên lửa mỗi năm. Đây vừa là một tài sản chiến lược vừa là động lực tăng trưởng kinh tế khu vực.

Nhà máy này dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 3.000 crore rupee trong năm tài chính tới và đóng góp 500 crore rupee vào nguồn thu Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh trao tượng trưng khoản thanh toán thuế đầu tiên của cơ sở sản xuất tại Lucknow,

Tổng Giám đốc BrahMos Aerospace - Tiến sĩ Jaytirth R. Joshi, đã trao khoản thanh toán thuế GST trị giá 40 crore rupee cho người đứng đầu chính quyền Uttar Pradesh - ông Yogi Adityanath, tại sự kiện này.

Cơ sở sản xuất trải rộng trên diện tích khoảng 80 hecta, là địa điểm đầu tiên trong Hành lang Công nghiệp Quốc phòng Ấn Độ, đảm nhiệm toàn bộ quy trình tích hợp và thử nghiệm tên lửa từ đầu đến cuối.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các hợp đồng xuất khẩu ký kết gần đây phản ánh niềm tin toàn cầu vào nền tảng sản xuất quốc phòng của Ấn Độ.

Mặc dù không nêu tên các quốc gia mua hàng, ông Joshi khẳng định những thỏa thuận kể trên đã được ký kết trong tháng trước và phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của quốc tế đối với tên lửa BrahMos.

Thống đốc Adityanath gọi cơ sở này là cột mốc cho ngành công nghiệp quốc phòng của tiểu bang, mô tả tên lửa BrahMos là "biểu tượng cho sức mạnh và khả năng tự cung tự cấp của Ấn Độ". Ông cũng nhấn mạnh, hơn 15.000 công nhân trẻ đã tìm được việc làm thông qua các sáng kiến liên quan đến Hành lang Quốc phòng.

Trong chuyến thăm, hai ông Singh và Adityanath đã khánh thành Tòa nhà Tên lửa đẩy và kiểm tra một số bộ phận của dây chuyền sản xuất. Các quan chức cũng dự một buổi trình diễn trực tiếp hoạt động lắp ghép bệ phóng di động và tên lửa đẩy.

Trong bài phát biểu của mình, ông Singh nhấn mạnh sự cần thiết của chuỗi cung ứng linh hoạt và độc lập trong sản xuất quốc phòng.

"Chúng ta phải phát triển tất cả các loại công nghệ tại Ấn Độ để chuỗi cung ứng luôn an toàn và độc lập", ông Singh nói, đồng thời lưu ý rằng nhiều nỗ lực đang được tiến hành để tích hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào hệ sinh thái sản xuất quốc phòng.

Tên lửa BrahMos hiện đang được Lục quân, Hải quân và Không quân Ấn Độ vận hành. Với các hợp đồng xuất khẩu và việc triển khai sản xuất nội địa quy mô lớn tại Lucknow, các quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa này hiện được định vị là yếu tố trung tâm trong chiến lược xuất khẩu và khuôn khổ an ninh khu vực của đất nước.