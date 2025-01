Lợi dụng các chính sách mới để gửi văn bản có mã QR hướng dẫn: Người dân làm theo liền mất sạch tiền trong tài khoản

Những kẻ lừa đảo sử dụng thông tin cá nhân của công dân được thu thập bất hợp pháp để gửi văn bản giả mạo cơ quan nhà nước cho nạn nhân. Cục An ninh mạng Trung Quốc khuyến cáo người dân hãy cảnh giác, không tin khi nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh lạ hoặc nhận được những "văn bản công vụ" như vậy.

Trường hợp thực tế đã xảy ra mới đây, khi một người đàn ông nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh từ một nguồn không xác định.

Ông Li (tên nhân vật đã được thay đổi) đã báo cảnh sát rằng ông nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh lạ. Bên trong bưu kiện chuyển phát nhanh là một cuốn sổ và một "văn bản chính thức" có đóng dấu của Cục Tái thiết nông thôn quốc gia, Cục Giám sát tài chính nhà nước và Cục Quản lý tài chính nhà nước.

Sau khi ông Li cố gắng quét mã QR để tham gia nhóm, bộ phận dịch vụ khách hàng cho ông biết rằng có một "quỹ xóa đói giảm nghèo" trị giá 3,9 triệu nhân dân tệ có sẵn để nhận.

Sau đó, “nhân viên” đã xúi giục ông Li tải xuống một ứng dụng có tên “Xuzhe” và yêu cầu ông Li phải trả “phí xử lý” 1% “Quỹ xóa đói giảm nghèo” trong ứng dụng.

Ông Li nhận ra mình đã bị lừa và đã báo cáo vụ việc lên cơ quan công an.

Công an phân tích, những trò lừa đảo như vậy thường đi theo các chủ đề, chính sách then chốt nóng hổi hiện nay, lợi dụng sự hiểu lầm của quần chúng về chính sách, lấy lòng tin của người dân bằng cách giả mạo con dấu của cơ quan nhà nước và tạo ra các tài liệu giả, rồi hướng dẫn nạn nhân bấm vào các liên kết và tải xuống phần mềm độc hại. Ứng dụng giả mạo sử dụng các lý do như thanh toán "phí kích hoạt", "phí xử lý", "thuế thu nhập cá nhân" và "phí giải phóng" để yêu cầu nạn nhân liên tục chuyển tiền cho đến khi bay sạch tài khoản.

Qua đó, công an nhắc nhở người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa và cảnh giác cao độ khi nhận được chuyển phát nhanh không rõ nguồn gốc. Việc thực hiện và ban hành các chính sách liên quan đến quỹ xóa đói giảm nghèo phải dựa trên các thông tin chính thức.

Không nên tùy ý trả lời cuộc gọi từ người lạ, kết bạn với người lạ, nhấp vào các liên kết lạ, quét mã QR lạ và không chuyển tiền vào tài khoản lạ.

Không nên sử dụng phần mềm họp trực tuyến có chức năng chia sẻ màn hình, hận trọng và bảo vệ thông tin cá nhân như số CCCD, số thẻ ngân hàng, mật khẩu thanh toán và mã xác minh.

Khi gặp phải hành vi lừa đảo, hãy chú ý lưu giữ bằng chứng, tài liệu liên quan và gọi cảnh sát hoặc trình báo vụ việc cho cơ quan công an địa phương.