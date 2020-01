Loạt tên lửa Patriot áp sát Iran, Nga nói Mỹ “thiển cận” ám sát Tướng Soleimani

Sau vụ việc đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bị tấn công và cái chết của Tướng Iran Soleimani, không quân Mỹ được cho đã đưa hàng loạt hệ thống tên lửa đất đối không Patriot PAC-3 tới Trung Đông.

“Không quân Mỹ đã điều động các thiết bị quân sự hạng nặng cùng vũ khí bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không Patriot PAC-3 trên 3 chiếc máy bay vận tải C-5M tới Jordan để tăng cường năng lực phòng không nhằm bảo vệ các căn cứ quân sự khỏi nguy cơ bị tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công”, Defence Blog dẫn chia sẻ trên Twitter của nhà báo Babak Taghvaee.

Theo nhà báo Taghvaee, việc Mỹ điều 3 máy bay vận tải quân sự khổng lồ C-5M vận chuyển các hệ thống Patriot PAC-3 tới Trung Đông là nhằm đối phó với khả năng Lực lượng Không quân Vũ trụ của IRGC dùng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở khu vực.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ lệnh tấn công sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1 khiến Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và phó Chỉ huy Lực lượng Huy động nhân dân Shia (PMF) tại Iraq là Tướng Abu Mahdi al-Muhandis cùng 10 người khác thiệt mạng.

Theo tuyên bố từ Lầu Năm Góc, “Tướng Soleimani là người chủ động lên kế hoạch tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao và nhân viên Mỹ hoạt động ở Iraq và khu vực. Vụ không kích là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran”.

Tuy nhiên, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố vụ tấn công bất ngờ của Mỹ là hành động khủng bố và Tehran sẽ trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani .

Trong tuyên bố hôm 3/1, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã ca ngợi những đóng góp lớn của Tướng Soleimani trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

“Dưới sự chỉ huy của Tướng Qassem Soleimani, cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố quốc tế gồm IS và Al-Qaeda tại Iraq và Syria đã diễn ra suốt thời gian dài trước khi liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu hành động. Những đóng góp cá nhân của Tướng Soleimani trong cuộc chiến chống IS trên lãnh thổ Syria là không có gì bàn cãi”, TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh cái chết của Tướng Soleimani sẽ dẫn tới sự leo thang căng thẳng cả về mặt chính trị và quân sự ở Trung Đông đồng thời tác động xấu tới hệ thống an ninh toàn cầu.

“Hành động thiển cận của Mỹ ám sát Tướng Soleimani sẽ dẫn tới sự leo thang đáng kể căng thẳng quân sự - chính trị ở Trung Đông . Nó cũng sẽ tác động xấu tới toàn hệ thống an ninh thế giới”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Tướng Soleimani thiệt mạng trong cuộc tấn công của không quân Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, Tư lệnh Soleimani là một chỉ huy quân sự dày dặn kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn khu vực Trung Đông.

Đáng nói, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết Quốc hội Mỹ không hề nhận được báo cáo từ Nhà Trắng trước khi tiến hành cuộc không kích nhằm ám sát Tướng Iran Soleimani.