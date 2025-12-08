Loạt sao Việt vào chia buồn với diễn viên Anh Đức

Mới đây, diễn viên Anh Đức đã thay đổi ảnh đại diện thành hình hoa sen trắng và ngay lập tức hàng trăm người đã vào gửi lời chia buồn cùng nam diễn viên. Trong đó có rất nhiều sao Việt như: diễn viên Midu, hoa hậu Thu Hoài, diễn viên Ốc Thanh Vân, diễn viên Vân Trang, NSND Việt Anh, ca sĩ Bảo Yến Roise...

"Em xin chia buồn cùng anh và gia đình"; "Xin chia sẻ sâu sắc cùng bạn và gia đình"; "Chị chia buồn cùng em và gia đình"; "Xin chia buồn cùng anh và gia đình"... lời chia buồn của sao Việt gửi tới Anh Đức.

Ở status khác, Anh Đức đã đăng tải chia sẻ về sự ra đi của ông ngoại anh: "Mới hồi Tết lì xì cho ông ngoại, ông ngoại còn nói "cho ông nhận 9 cái lì xì nữa nha, là ông tròn 100 tuổi". Vậy mà hôm nay ông đi về với bà rồi. Ông ngoại của con là một ông giáo, con sắp tốt nghiệp rồi. Ông ngoại phù hộ cho con hoàn thành thật tốt để có thể làm nhà giáo giống ông nhé! Con chào ông, ông về với bà nhé!", nam nghệ sĩ viết.

Diễn viên Anh Đức.

chia sẻ của nam diễn viên về sự ra đi của người thân.

Qua chia sẻ của nam diễn viên có thể thấy, anh rất tự hào về ông ngoại mình. Và theo cáo phó diễn viên Anh Đức đăng tải, ông ngoại anh hưởng thọ 91 tuổi và có huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Anh Đức (tên thật Tạ Anh Đức) sinh ngày 30/10/1987 tại TP.HCM, là một diễn viên hài, MC kiêm ca sĩ hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt. Anh được biết đến với lối diễn tự nhiên, hài hước và thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, sân khấu kịch cũng như nhiều chương trình giải trí. Ngoài diễn xuất, Anh Đức còn thử sức ở lĩnh vực dẫn chương trình và ca hát, cho thấy sự đa năng của mình. Về đời tư, anh công khai bạn gái vào năm 2023 và đến tháng 9/2024 thì tổ chức đám cưới, hiện có cuộc sống hạnh phúc bên vợ.