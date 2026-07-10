Loạt ảnh đời thường của bác sĩ nội trú gây sốt mạng, dân tình gọi đây là "vẻ đẹp tri thức"

Vẻ đẹp tri thức mà ai cũng mê chính là đây!

Bác sĩ Khổng Hạnh Nguyên (30 tuổi, ở Hà Nội) là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, được nhiều bạn trẻ yêu thích dành tặng cho biệt danh "nữ chính phim ngôn tình". Bởi không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Hạnh Nguyên còn có bảng thành tích học tập đáng nể.

Hạnh Nguyên được biết đến là bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tái tạo. Cho những ai chưa biết, Bác sĩ Chuyên khoa I là bác sĩ đã tốt nghiệp đại học Y khoa, có chứng chỉ hành nghề và hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học chuyên sâu.

Bên cạnh đó, Hạnh Nguyên cũng là nghiên cứu sinh tiến sĩ cùng ngành, làm diễn giả, báo cáo viên cho nhiều chương trình, hội nghị liên quan đến kiến thức y khoa chuyên môn.

Bác sĩ Khổng Hạnh Nguyên được nhiều người yêu thích trên MXH

Trước đó, Khổng Hạnh Nguyên đã có hành trình 11 năm học từ bác sĩ đa khoa đến bác sĩ nội trú tại Học viện Quân Y. Song song với đó, cô còn theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Hà Nội. Đến hiện tại, Hạnh Nguyên thường chia sẻ con được học hành vẫn chưa dừng lại khi cô thường xuyên có những chuyến công tác ở nhiều quốc gia trên thế giới để nghiên cứu, học hỏi thêm kiến thức.

Trên trang cá nhân của mình, Hạnh Nguyên đăng tải nhiều hình ảnh vi vu khắp nơi từ Hàn Quốc, Singapore đến Thuỵ Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Monaco,... Cô cũng cho biết nhờ việc học mà bản thân đã được đặt chân đến 11 quốc gia để trải nghiệm, giao lưu cũng như chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức.

Hạnh Nguyên "flex sương sương" hành trình học tập của mình

Hạnh Nguyên cho biết công việc giúp cô được đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới

Điều khiến nhiều người chú ý là diện mạo xinh đẹp cùng phong cách thời trang đời thường của nữ bác sĩ. Khi không khoác áo blouse, Hạnh Nguyên ưa chuộng những thiết kế dáng vest thanh lịch, thiết kế tối giản với gam màu trung tính. Cô thường diện sơ mi, blazer, phối đồ nhẹ nhàng và trang điểm tự nhiên.

Vì vậy, mỗi lần chia sẻ ảnh đời thường, Hạnh Nguyên đều nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận khen ngợi nhan sắc. Nhiều người cho rằng cô sở hữu gương mặt thanh tú, toát lên vẻ đẹp tri thức nhưng vẫn hiện đại và cá tính. Không ít cư dân mạng nhận xét cô sở hữu vẻ đẹp "chuẩn nữ chính", "đẹp như diễn viên Hàn Quốc" hay "vừa xinh vừa giỏi".

Hiện tại, bác sĩ Hạnh Nguyên sở hữu kênh TikTok với hơn 600k người theo dõi. Thay vì xây dựng hình ảnh theo hướng giải trí, cô chủ yếu chia sẻ kiến thức về chăm sóc da, làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ dưới góc nhìn của một bác sĩ. Những video giải đáp các thắc mắc thường gặp hay cung cấp kiến thức khoa học giúp cô nhận được sự tin tưởng từ đông đảo người xem.

Ngoài công việc, Hạnh Nguyên cũng dành nhiều thời gian cho việc du lịch, trải nghiệm văn hóa ở nhiều quốc gia. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc khám phá các thành phố mới, thưởng thức ẩm thực địa phương hay đơn giản là tận hưởng nhịp sống sau những ngày làm việc bận rộn.

Dù sở hữu lượng người theo dõi lớn cùng ngoại hình nổi bật, Hạnh Nguyên hiếm khi chia sẻ về đời tư. Thay vào đó, trang cá nhân của cô chủ yếu xoay quanh công việc, học tập và những khoảnh khắc đời thường tích cực.

Ảnh: FBNV