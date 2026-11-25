Một trong những điểm nhấn của LOALOA Show với chủ đề "Vũ Yến Thăng Long" là sân khấu mang tên "Trời tròn đất vuông" lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa.

Ngày 3/12/2026, LOALOA Show sẽ công diễn chương trình "Vũ Yến Thăng Long" tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và trải nghiệm cổ phục, đưa khán giả khám phá văn hóa Việt Nam trong không gian di sản.

Với thông điệp "Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông", "Vũ Yến Thăng Long" được LOALOA Show phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội. Chương trình kéo dài 120 phút, gồm 9 tiết mục nghệ thuật và 8 món ăn được kết nối theo một mạch nội dung, tạo sự giao thoa giữa âm nhạc, hình ảnh, chuyển động và hương vị.

Các tiết mục sẽ xuất hiện trong chương trình.

Thay vì tách biệt hoạt động thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực, chương trình xây dựng các tiết mục biểu diễn gắn với từng món ăn. Thực đơn khai thác nguyên liệu bản địa, kết hợp kỹ thuật chế biến đương đại, đưa khán giả qua những hương vị đặc trưng của nhiều vùng miền.

Người tham dự còn có cơ hội trải nghiệm cổ phục thông qua dịch vụ cho thuê trang phục truyền thống. Các lựa chọn gồm áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình và trang phục của nhiều dân tộc. Ban tổ chức kỳ vọng hoạt động này giúp khán giả hòa mình vào không khí yến tiệc đồng thời có thêm trải nghiệm trực tiếp với văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng chương trình, ông Phạm Đình Trung, đại diện Ban tổ chức LOALOA Show, cho biết: "Thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, chúng tôi lựa chọn gợi mở những lát cắt. Một âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mà họ đang đặt chân đến".

Một trong những điểm nhấn của "Vũ Yến Thăng Long" là sân khấu mang tên "Trời tròn đất vuông" lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa. Thiết kế sân khấu hình tròn gợi tinh thần quây quần, sum họp trong đời sống cộng đồng, đồng thời liên tưởng đến không gian diễn xướng dân gian tại sân đình, sân làng.

Địa điểm tổ chức là Hoàng thành Thăng Long.

Ẩm thực nổi bật của Việt Nam.

Kế thừa tinh thần đó, chương trình bố trí hệ thống bàn tiệc bao quanh sân khấu, tạo không gian biểu diễn 360 độ. Sân khấu còn có khả năng xoay tròn, giúp khán giả theo dõi các tiết mục từ nhiều góc nhìn, đồng thời tăng sự tương tác giữa nghệ sĩ và người thưởng thức.

Thông qua âm nhạc, chuyển động, trang phục và hình ảnh sân khấu, chương trình khai thác chất liệu văn hóa từ nhiều vùng miền. Các giá trị truyền thống được thể hiện bằng ngôn ngữ đương đại thay vì tái hiện nguyên trạng, hướng đến cách tiếp cận gần gũi hơn với công chúng.

"Vũ Yến Thăng Long" được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, di sản được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới năm 2010. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn kết nối các giá trị lịch sử với đời sống hiện đại, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm văn hóa cho du khách khi đến Thủ đô.

Đối với khách quốc tế, sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và cổ phục được kỳ vọng mở ra cách khám phá văn hóa Việt Nam trực quan. Những giai điệu, hình ảnh và hương vị đặc trưng có thể trở thành điểm khởi đầu để du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, bản sắc của đất nước.

Trước khi giới thiệu "Vũ Yến Thăng Long" tại Hà Nội, LOALOA Show từng thực hiện hai chương trình tại TP.HCM là "Việt Nam Bừng Sáng" và "Đan Di Sản, Chạm Cảm Xúc".