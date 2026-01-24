Ẩm thực Việt Nam trong mắt du khách Hàn Quốc từ lâu luôn mang một sức hút rất riêng. Không chỉ bởi sự đa dạng trong cách chế biến, mà còn bởi cách người Việt sử dụng nguyên liệu vô cùng linh hoạt, đôi khi là những thứ rất "lạ" nếu nhìn từ góc độ ẩm thực quốc tế. Với nhiều du khách Hàn, Việt Nam là nơi họ tìm thấy những hương vị mới mẻ, khó gọi tên, có món ăn ngay lần đầu đã yêu, nhưng cũng có món khiến họ phải… mất vài giây để lấy lại bình tĩnh trước khi nuốt.

Mới đây, một anh chàng người Hàn Quốc đã có trải nghiệm như vậy khi lần đầu thử một loại rau đặc trưng của miền Tây. Loại rau này không cầu kỳ, không bắt mắt, thậm chí còn khiến nhiều người "chùn bước" vì cái tên và hương vị của nó: rau đắng.

(Nguồn: @hanquocbros)

Trước khi ăn thử, anh chàng không giấu được sự hoang mang. Trong đoạn video được chia sẻ, vị khách Hàn thẳng thắn nói rằng anh không hiểu vì sao người Việt lại thích ăn rau có vị đắng đến như vậy. Thế nhưng, khoảnh khắc đưa miếng rau đầu tiên vào miệng đã tạo nên cú "quay xe" hoàn toàn. Không còn biểu cảm dè dặt ban đầu, anh chàng lập tức tròn mắt rồi thốt lên: "Rất thú vị", sau đó là "Thật sự rất ngon". Vị đắng thoạt đầu tưởng chừng khó chịu lại nhanh chóng chuyển sang cảm giác thanh mát, nhẹ nhàng nơi cuống họng. Ăn cùng cháo nóng, vị đắng của rau không hề lấn át mà ngược lại, làm tổng thể món ăn trở nên cân bằng và dễ chịu hơn.

Cứ thế, từ chỗ thử cho biết, anh chàng ăn hết sạch bát cháo kèm rau đắng lúc nào không hay. Điều khiến anh ấn tượng nhất không chỉ là hương vị, mà còn là cảm giác trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn mới mẻ. Anh còn chia sẻ thêm rằng ở Hàn Quốc, anh chưa từng ăn loại rau nào có vị đắng kiểu như vậy, và chính sự khác biệt này lại khiến anh thấy… nghiện.

(Nguồn: @hanquocbros)

Rau đắng vốn là loại rau quen thuộc của miền Tây Nam Bộ, thường mọc hoang hoặc được trồng ven ao, trong vườn nhà... Lá nhỏ, xanh đậm, vị đắng rõ rệt, rau đắng thường được ăn kèm với cháo cá, cháo lươn, cháo gà hoặc dùng trong các món lẩu dân dã. Với người miền Tây, rau đắng không chỉ là món ăn mà còn là một phần ký ức, gắn liền với những bữa cơm giản dị, những chiều mưa ăn cháo nóng bên hiên nhà.

Không chỉ ngon theo cách rất riêng, rau đắng còn được xem là loại rau tốt cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Có lẽ cũng chính vì thế mà cái vị đắng ban đầu lại để lại dư vị dễ chịu, khiến người ăn càng nhai càng thấy "vào".

Câu chuyện của vị khách Hàn nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng. Nhiều người Việt cũng chia sẻ rằng họ từng ghét rau đắng khi còn nhỏ, nhưng càng lớn lại càng ghiền, nhất là khi ăn đúng cách, đúng món. Không ít du khách nước ngoài từng thử rau đắng cũng có phản ứng tương tự: ban đầu nhăn mặt, sau đó lại ăn không ngừng.

Ẩm thực Việt Nam vẫn luôn như vậy - không phô trương, không cầu kỳ, nhưng chỉ cần một lần nếm thử đúng lúc, đúng chỗ, là đủ để khiến người ta nhớ mãi. Và đôi khi, chính những thứ "đắng ngắt" tưởng chừng khó gần ấy lại trở thành hương vị khiến du khách phải thốt lên: "Ở nơi khác không thể tìm thấy được."

(Nguồn: @hanquocbros)