Loại quả "lọc" mỡ máu cực tốt, bán đầy chợ Việt giá chỉ từ 25.000 đồng/kg: EU ưa chuộng, xuất khẩu thu về hơn 116 triệu USD

Loại quả đang được nhắc tới có thể dễ dàng mua được ở mọi chợ hay siêu thị Việt.

Nhiều loại trái cây rất quen thuộc tại Việt Nam, được người dân sử dụng thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết hết những giá trị mà chúng mang lại. Bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng và những lợi ích đối với sức khỏe, một số loại quả bình dân còn đang trở thành mặt hàng xuất khẩu giá trị cao, được người tiêu dùng tại nhiều thị trường lớn ưa chuộng.

Chanh leo là một ví dụ như vậy.

Loại quả có vị chua thơm đặc trưng này khá phổ biến tại Việt Nam, thường được dùng để ăn trực tiếp, pha nước, làm sinh tố hoặc chế biến nhiều món ăn, đồ uống. Giá chanh leo trên thị trường hiện dao động khoảng 25.000-80.000 đồng/kg tùy giống, kích thước và chất lượng. Trong đó, chanh leo tím phổ biến thường có giá thấp hơn chanh leo vàng.

Đáng chú ý, đằng sau mức giá tương đối dễ tiếp cận là một loại quả chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho cơ thể, đặc biệt đối với sức khỏe tim mạch.

Loại quả bình dân chứa nhiều chất có lợi cho tim mạch

Theo chuyên trang Health (Mỹ), chanh leo cung cấp chất xơ, vitamin A, vitamin C, sắt, kali cùng nhiều chất chống oxy hóa.

Trong đó, chất xơ là một trong những thành phần đáng chú ý. Chất xơ hòa tan như pectin có khả năng liên kết với cholesterol trong đường tiêu hóa, từ đó giúp cơ thể hạn chế hấp thu cholesterol. Cơ chế này có thể góp phần làm giảm cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), thường được gọi là cholesterol "xấu", qua đó hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngoài chất xơ, một quả chanh leo còn cung cấp khoảng 63 mg kali. Đây là khoáng chất có vai trò trong việc điều hòa huyết áp, góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ tim mạch.

Chanh leo cũng cung cấp vitamin A và vitamin C - những chất chống oxy hóa giúp chống lại tác động của các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào và liên quan tới tình trạng viêm.

Một thành phần khác được nhắc đến trong chanh leo là piceatannol. Đây là hợp chất thực vật được nghiên cứu về khả năng cải thiện độ nhạy insulin, từ đó có thể hỗ trợ phòng ngừa một số vấn đề chuyển hóa liên quan đến thừa cân, béo phì và tiểu đường.

Lượng chất xơ trong loại quả này đồng thời có lợi cho hệ tiêu hóa khi góp phần nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi và duy trì sức khỏe đường ruột.

Không chỉ vậy, một số nghiên cứu còn ghi nhận chiết xuất chanh leo có thể hỗ trợ cải thiện độ ẩm của da và giảm mệt mỏi. Các chất chống oxy hóa như vitamin A, C cũng giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ quá trình tái tạo và duy trì sức khỏe làn da.

Với lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, chanh leo là loại trái cây có thể được cân nhắc bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, tác dụng đối với cholesterol nên được hiểu theo hướng hỗ trợ thông qua chế độ dinh dưỡng. Chanh leo không thay thế thuốc hay các phương pháp điều trị đối với người đã được chẩn đoán mắc rối loạn mỡ máu.

Từ loại quả quen thuộc đến mặt hàng xuất khẩu hơn 116 triệu USD

Không chỉ có giá trị về mặt dinh dưỡng, chanh leo còn đang mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho Việt Nam.

Số liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) đạt mức kỷ lục 343,3 triệu USD. Trong số đó, riêng chanh leo đã mang về hơn 116 triệu USD, tương đương khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường này.

Đây không phải kết quả chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn. Giai đoạn 2022-2026, chanh leo thường chiếm khoảng 31,89-33,85% tổng giá trị rau quả Việt Nam xuất khẩu sang EU, nằm trong nhóm những mặt hàng đóng góp kim ngạch lớn.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của mặt hàng này đạt khoảng 40%, cho thấy nhu cầu đối với chanh leo Việt Nam tại thị trường châu Âu đang gia tăng.

Việt Nam hiện cũng nằm trong nhóm 10 quốc gia sản xuất và xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới. Khoảng 70-80% sản lượng chanh leo tươi và chế biến được xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một trong những lý do giúp chanh leo có khả năng mở rộng thị trường là tính ứng dụng cao. Ngoài sử dụng trực tiếp, loại quả này còn là nguyên liệu của nhiều sản phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.

Chanh leo có thể được sử dụng để sản xuất nước giải khát, cocktail, bánh kẹo, kem và nhiều loại thực phẩm chế biến khác. Đặc tính này giúp sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng cũng như ngành chế biến thực phẩm tại các thị trường phát triển.