2/3 thế giới 'chốt đơn' sản vật này của Việt Nam, Vương quốc Anh cực ưa chuộng

Xuất khẩu mặt hàng này trong 7 tháng sang Anh đã thu về 43 triệu USD.

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản cá tra Việt Nam sang thị trường Anh đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Anh đạt 43 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 7, xuất khẩu đạt 7 triệu USD, tăng 30%, cho thấy nhu cầu tại thị trường này vẫn khá ổn định trong bối cảnh nguồn cung cá thịt trắng toàn cầu có nhiều biến động.

Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu cho thấy cá tra phi lê đông lạnh vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, với khoảng 89% tổng kim ngạch. Các sản phẩm cá tra tươi, đông lạnh hoặc khô nguyên con, cắt khúc chiếm 4%, trong khi nhóm sản phẩm chế biến giá trị gia tăng (GTGT) chiếm 7%.

Đáng chú ý, danh mục sản phẩm GTGT xuất khẩu sang Anh ngày càng đa dạng, gồm cá tra tẩm bột chiên, burger cá tra, cá tra tẩm gia vị, cá tra kết hợp rau củ đông lạnh và một số sản phẩm tiện lợi khác. Đây là hướng đi phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Anh, nơi các sản phẩm thực phẩm tiện lợi, dễ chế biến, tiết kiệm thời gian đang ngày càng được quan tâm.

Dù tỷ trọng hiện tại của nhóm hàng GTGT ở mức 7%, nhưng danh mục xuất khẩu lại ghi nhận sự đa dạng hóa rõ rệt. Hàng loạt mặt hàng chế biến sâu như cá tra tẩm bột chiên, burger cá tra, cá tra tẩm gia vị, cá tra phối chế rau củ đông lạnh cùng các dạng thực phẩm ăn liền tiện lợi đang mở rộng sự xuất hiện trên các kệ hàng siêu thị. Xu hướng này bắt trúng hành vi tiêu dùng của người dân Anh - nơi nhu cầu đối với các sản phẩm tiện lợi, tối ưu thời gian chế biến nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng và có mức giá hợp lý đang gia tăng mạnh mẽ.

Theo đánh giá từ VASEP, để tối ưu hóa dư địa và duy trì vị thế vững chắc tại Anh trong giai đoạn tiếp theo, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp:

Thứ nhất, nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Doanh nghiệp cần bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và đạt các chứng nhận phát triển bền vững quốc tế như ASC hay BRC để vượt qua các rào cản phi thuế quan.

Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm đa dạng hóa sản phẩm chế biến sâu. Việc hợp tác chặt chẽ với các chuỗi phân phối bản địa để cải tiến công thức chế biến phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng Anh sẽ là yếu tố quyết định để gia tăng thị phần nhóm hàng GTGT.

Thứ ba, khai thác hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA). Việc tận dụng tốt các cam kết thuế quan giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh về giá so với các quốc gia xuất khẩu thủy sản khác trong khu vực.

Con số 43 triệu USD trong 7 tháng đầu năm 2026 không chỉ phản ánh đà phục hồi về mặt doanh số, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành hàng cá tra trong việc gia tăng giá trị và chủ động thích ứng trước những biến động của thị trường quốc tế.