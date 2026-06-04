Loại quả giá nửa triệu/kg xuất hiện trong khu vườn trên penthouse của Diva Hồng Nhung: Cắt ra ai cũng bất ngờ

Ngoài loại quả đặc biệt này, nữ ca sĩ còn sở hữu nhiều cây ăn quả khác trong khu vườn của mình.

Không chỉ là một trong những diva hàng đầu của làng nhạc Việt, Hồng Nhung còn khiến nhiều người thích thú với cuộc sống xanh giữa lòng thành phố. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong không gian sống ngập tràn ánh sáng và cây cối, nơi cô dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân sau những hoạt động nghệ thuật.

Được biết, Hồng Nhung cùng hai con đã chuyển về sinh sống trong căn penthouse rộng 650m² tại An Khánh, TP.HCM hơn một năm qua. Bên trong penthouse, mọi không gian đều được chăm chút tỉ mỉ, bao gồm phòng ăn, phòng nhạc, bếp, ba phòng ngủ và phòng để đồ.

Diva Hồng Nhung

Cuộc sống của Hồng Nhung trong penthouse 650m2 được nhiều người ngưỡng mộ

Tuy nhiên, điểm nhấn nổi bật nhất trong penthouse chính là khu vườn ngập tràn ánh nắng và màu xanh mướt, với đủ loại cây ăn trái giàu vitamin như đu đủ, ổi, việt quất, táo, xoài, bưởi, cùng những khóm hồng lãng mạn. Hồng Nhung dành phần diện tích đáng kể trong căn hộ để trồng cây, hoa và rau, tạo nên một không gian sống vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng bản thân thường dành hơn một giờ ngồi thiền và tập yoga giữa khu vườn. Diva Hồng Nhung cũng cho hay dù trồng cây để thư giãn nhưng cô cũng dành nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc để chăm sóc. Bù lại, cô có được cảm giác thích thú khi nhìn vạn vật “đơm hoa kết trái”.

Khu vực sân vườn xanh mướt mắt

Nữ diva trồng nhiều cây ăn quả như táo, xoài, ổi, việt quất, đu đủ, chuối,...

Ngoài ra cũng có nhiều loại rau, củ, quả như cải kale, cà chua, dưa leo,...

Có lần nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh thu hoạch cả buồng chuối gần chục nải, một rổ cà chua bi, dưa leo, đu đủ,... Hồng Nhung bày tỏ bản thân khá “mát tay” nên trồng loại nào cũng đơm hoa kết trái. Do đó, cô thường dùng trái cây trong vườn để chế biến những món ăn có lợi cho sức khỏe hoặc hái hoa lá trang trí thêm không gian sống.

Đặc biệt trong số các loại cây, quả có trong khu vườn phải kể đến giống hồng socola từng được Hồng Nhung thu hoạch vào cuối năm 2025 khiến nhiều người chú ý. Theo đó, đây là giống hồng lạ, có nguồn gốc từ Mexico và được bán trên thị trường với giá khoảng 500k/kg.

Bản thân Hồng Nhung cũng cho hay ở Hà Nội có rất nhiều giống hồng nhưng đây cũng là lần đầu cô biết đến hồng socola. Thu hoạch được khoảng chục quả, nữ diva quyết định bổ ra để thử. Song khi đó, Hồng Nhung cho rằng có thể quả vẫn chưa chín tới vì bên trong ruột vẫn chưa lên màu nâu đậm như cô tưởng tượng.

Nữ ca sĩ từng khoe thành quả thu hoạch hồng socola

Nhìn vào khu vườn trên penthouse của Hồng Nhung, không ít người “xin vía” để có một không gian sống trong lành, thư giãn như vậy. Nữ diva cũng cho biết hoạt động làm vườn, chăm cây cối mang lại rất nhiều năng lượng và là thú vui không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Hiện tại, sau biến cố bệnh tật, Hồng Nhung kỹ lưỡng hơn trong việc ăn uống, nghỉ ngơi. Nữ ca sĩ cho biết thói quen mới của cô là nói lời cảm ơn trước khi đi ngủ, dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống, nghỉ ngơi và tập trung vào sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần.

Ảnh: FBNV