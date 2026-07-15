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Lộ nội thất xe lạ dễ là VinFast VF 5 mới: Cần số điện tử như VF 8, tay lái nghịch xuất đi nước ngoài, logo mới dành cho dòng Green

Vĩnh Phúc
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VinFast hiện có mặt tại nhiều quốc gia tay lái nghịch, vì thế việc xuất khẩu xe thử nghiệm là điều dễ hiểu.

Không lâu sau khi những hình ảnh về một mẫu xe mới của VinFast được chở bằng xe chuyên dụng trên đường, nội thất của sản phẩm này tiếp tục được hé lộ chi tiết. Dựa theo không gian xung quanh, chiếc xe này xuất hiện tại một khu vực cảng không xác định, đỗ cạnh một chiếc VinFast VF 3.

Hình ảnh mẫu xe được cho là VF 5 hoặc Herio Green thế hệ mới. Ảnh: ST

Dù vẫn mang lớp ngụy trang dày đặc, không khó để thấy được một vài điểm mới trên chiếc xe này. Đây là lần đầu tiên hình ảnh phần đầu xe được chụp cận cảnh ở khoảng cách chỉ khoảng hơn 1 m.

Dựa theo thiết kế cụm đèn chiếu sáng đặt bên dưới, có thể dự đoán được đây là bản nâng cấp cho dòng VF 5 hoặc dòng xe dịch vụ Herio Green. Xe có mặt ca-lăng dựng đứng và khá cao, đèn chiếu sáng dùng công nghệ gương cầu. Phần hông xe có thể thấy trang bị la-zăng thép.

Xe trang bị tay lái nghịch và logo của dòng Green. Ảnh: ST

Hình ảnh bên trong nội thất lần đầu tiên lộ diện, cho thấy có nhiều nâng cấp. Màn hình sau vô lăng đã biến mất, hãng chỉ giữ lại màn hình trung tâm. Khu vực yên ngựa thiết kế 2 hộc đặt ly và 1 khay chứa điện thoại. Ghế ngồi dạng nỉ 2 tông màu, chỉnh cơ.

Điểm gây bất ngờ nhất là vô lăng với logo mới của dòng xe Green cùng thiết kế 2 chấu, hình dạng oval và vát phẳng phần trên và dưới. Cần số cũng được đổi thành dạng cần gạt đặt sau vô lăng, tương tự mẫu VF 8 thế hệ mới.

Đáng chú ý, chiếc xe được chụp trang bị tay lái nghịch đặt bên phải. Điều này đồng nghĩa đây là sản phẩm dành cho thị trường nước ngoài. VinFast cũng như Green Smart Mobility đang hoạt động tại nhiều thị trường sử dụng tay lái nghịch như Indonesia hay Ấn Độ, vì thế việc xuất khẩu xe thử nghiệm ra quốc tế là điều dễ hiểu.

Cần số sau vô lăng giống VF 8 thế hệ mới. Ảnh: ST

Trong nửa 6 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bán được có 20.167 xe VF5, bao gồm phiên bản Herio Green.Riêng trong tháng 6, doanh số đạt 3.364 xe. Với kết quả trên, VF 5 trở thành mẫu xe hạng A gầm cao bán chạy nhất thị trường, xếp thứ 3 trong nhóm sản phẩm của VinFast - sau Limo Green và VF 3.

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Tags

VINFAST

Ấn Độ

VF 5

Limo Green

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