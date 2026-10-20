Lộ diện “tay chơi” ngoại rót hơn 100 tỷ USD vào Việt Nam

Trong 9 tháng đầu năm, đối tác này đã rót gần 13 tỷ USD vào Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều biến động từ xung đột địa chính trị kéo dài và điều kiện tài chính quốc tế thắt chặt, Việt Nam vẫn duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài Chính), tính chung 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam vượt 50 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện cũng đạt hơn 21,07 tỷ USD. Điều này cho thấy, tiến độ triển khai các dự án đầu tư tiếp tục được duy trì.

Đáng chú ý, Singapore vươn lên dẫn đầu về vốn đầu tư đăng ký vào Việt Nam trong 9 tháng, với tổng vốn gần 12,85 tỷ USD. Con số này chiếm hơn ¼ tổng vốn FDI đăng ký của cả nước. So với cùng kỳ năm 2025, vốn đầu tư từ quốc gia này tăng gần 86%, tương đương mức tăng thêm gần 6 tỷ USD.

Quy mô vốn đăng ký của Singapore cao hơn Hàn Quốc, quốc gia đang đứng ở vị trí thứ hai, hơn 3,1 tỷ USD. Kết quả này tiếp tục cho thấy vai trò nổi bật của Singapore trong việc kết nối các dòng vốn đầu tư quốc tế với thị trường Việt Nam trong bối cảnh nhiều tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở và trung tâm hoạt động tại quốc gia này.

Tổng vốn đăng ký của một số quốc gia và vùng lãnh thổ9 tháng năm 2026 ( tỷ USD)

Cơ cấu đầu tư của Singapore rất đa dạng. Ở lĩnh vực dự án mới, các doanh nghiệp Singapore đã đăng ký hơn 9,26 tỷ USD, chiếm gần 1/3 tổng số vốn cấp mới của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đáng chú ý, quy mô vốn bình quân cho mỗi dự án mới của Singapore đạt ở mức cao, minh chứng cho sự dịch chuyển từ các dự án trọng điểm thay vì dàn trải ở các mô hình sản xuất nhỏ lẻ.

Không chỉ tiên phong mở các dự án mới, Singapore còn là điểm tựa vững chắc ở mảng mở rộng sản xuất kinh doanh với hơn 2,32 tỷ USD vốn đăng ký tăng thêm tại các dự án đang hiện hữu. Bên cạnh đó, các hoạt động góp vốn và mua cổ phần doanh nghiệp trong nước của nhà đầu tư Singapore cũng diễn ra sôi động với giá trị đạt trên 1,26 tỷ USD.

Quy mô vốn này cho thấy sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư Singapore đối với thị trường Việt Nam không chỉ thông qua các dự án đầu tư mới mà còn thông qua hình thức tham gia vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước.

Diễn biến này góp phần mở rộng các kênh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới thị trường quốc tế.

Một dự án của Singapore tại Việt Nam.

Không chỉ dẫn đầu về vốn đăng ký trong 9 tháng năm 2026, Singapore còn tiếp tục củng cố vị thế trong bức tranh FDI tích lũy tại Việt Nam.

Theo số liệu được cung cấp, tính lũy kế từ trước đến nay, trong số hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta với tổng vốn đăng ký đã vượt mốc 571 tỷ USD. Singapore trở thành đối tác thứ hai đạt mốc 100 tỷ USD vốn đăng ký tích lũy, với tổng số trên 101,5 tỷ USD.

Với kết quả này, Singapore tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Hàn Quốc, quốc gia đang dẫn đầu về tổng vốn FDI đăng ký lũy kế tại Việt Nam. Khoảng cách giữa hai đối tác còn khoảng 2,7 tỷ USD.

Làn sóng đầu tư từ Singapore góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm và tăng cường năng lực sản xuất của Việt Nam. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế, tạo nguồn thu ngoại tệ và góp phần củng cố cán cân thanh toán.

Bên cạnh đó, các dự án quy mô lớn còn mở ra cơ hội tạo việc làm có chất lượng, đào tạo nhân lực kỹ thuật và quản lý, đồng thời giúp doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Bộ Tài Chính, động lực thu hút dòng vốn từ Singapore đến từ quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, cùng việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế số. Những nỗ lực cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ Việt Nam cũng góp phần tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.