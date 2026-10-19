Một doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam liên tiếp thông báo tin buồn

Chuỗi ngày buồn của công ty nối dài từ năm này sang năm khác.

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng là một doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước. Theo Báo cáo tài chính quý 3/2026 vừa được công bố, doanh nghiệp này lại nối dài chuỗi ngày thua lỗ.

Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu lũy kế 9 tháng năm nay chỉ đạt 1,4 tỷ đồng, con số này giảm 98% so với cùng kỳ năm trước. Trong nửa đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp mới đạt khoảng 400 triệu đồng, cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Một số sản phẩm Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đang kinh doanh.

Doanh thu sụt giảm mạnh, trong khi giá vốn hàng bán vượt doanh thu, khiến lợi nhuận gộp của Ô tô Giải Phóng âm 3,7 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức lỗ khoảng 633 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Ở mảng tài chính, doanh nghiệp thu về 861 triệu đồng, song nguồn thu này không đủ bù đắp các khoản chi phí phát sinh.

Bên cạnh đó, công ty vẫn phải gánh hàng tỷ đồng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Những khoản chi phí này tiếp tục tạo áp lực lên kết quả kinh doanh trong bối cảnh doanh thu gần như chạm đáy.

Kết quả, Ô tô Giải Phóng báo lỗ ròng 14,6 tỷ đồng trong 9 tháng năm nay, tăng so với mức lỗ 10,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, doanh nghiệp tiếp tục nối dài chuỗi thua lỗ, sau 14 năm liên tiếp ghi nhận lợi nhuận âm.

Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 115 tỷ đồng nhưng vẫn lỗ ròng gần 15 tỷ đồng. Theo lý giải từ lãnh đạo công ty, kết quả kinh doanh thua lỗ xuất phát từ việc phải tiêu thụ lượng hàng tồn kho từ năm 2022 với giá bán thấp hơn giá vốn, trong khi chi phí tài chính vẫn duy trì ở mức cao.

Nhà máy của công ty.

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tiền thân là Công ty cổ phần Cơ điện Hà Giang. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2011, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Công ty đặt trụ sở tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Ô tô Giải Phóng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô tải, đồng thời cung cấp các dịch vụ thiết kế, đóng mới và cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ.

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất ô tô, Ô tô Giải Phóng phát triển hoạt động kinh doanh kho vận và các dịch vụ hậu cần logistics, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa. Lợi thế vị trí địa lý, cách cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy gần 2km, tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác các dịch vụ liên quan đến hoạt động giao thương qua biên giới.

Với diện tích khu bãi hơn 60.000 m², hoạt động kho vận được doanh nghiệp xác định là một trong những lĩnh vực đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận.

Về năng lực sản xuất, nhà máy Ô tô Giải Phóng được đầu tư xây dựng với hệ thống hạng mục phục vụ các công đoạn sản xuất và lắp ráp. Nhà máy có khu vực hàn, dây chuyền sơn điện ly, hai buồng sơn sấy màu, hai dây chuyền lắp ráp, dây chuyền kiểm định và đường thử xe dài 800m.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất 5.000 sản phẩm mỗi năm, có khả năng lắp ráp các dòng xe tải với tải trọng đến 25 tấn.