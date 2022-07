Lộ diện những địa phương thu nhiều tiền nhất từ du lịch 6 tháng đầu năm

TP. HCM

Sở Du lịch TP. HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, TP. HCM đón 11 triệu lượt khách nội địa, tăng 43,1% so cùng kỳ năm trước, đạt 61,6% kế hoạch năm 2022, cùng với 478.000 lượt khách quốc tế, tăng 100% so với cùng kỳ, đạt 13,7% so với kế hoạch năm 2022.

Tổng doanh thu du lịch từ đầu năm đến nay ước đạt 49.681 tỷ đồng (khoảng 2,15 tỷ USD), tăng 30% so với cùng kỳ và đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022 đề ra.

Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 211.000 lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 8,4 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.200 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Thanh Hóa

Theo báo cáo của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, nhờ áp dụng hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch và kích cầu du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã đón được 6,8 triệu lượt khách, đạt 68,2% kế hoạch năm và tăng 131,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu từ du lịch ước đạt 11.555 tỷ đồng, tăng 2,61 lần so với 6 tháng đầu năm 2021, đạt 64,5% kế hoạch cả năm. Trong đó, riêng Sầm Sơn đón được trên 4,1 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 3.450 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm 2022.

Quảng Ninh

Ngành du lịch Quảng Ninh cũng đang phục hồi mạnh mẽ. 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh ước tính đón được 5,5 triệu lượt khách, gấp 2,2 lần cùng kỳ, tăng 19,57% so với kịch bản. Đặc biệt, tỉnh đã đăng cai tổ chức chu đáo, thành công 7 môn thi đấu SEA Games 31, lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh an toàn, ngày càng giàu đẹp-văn minh-hiện đại tới bạn bè quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 12.129 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ.

An Giang

Ước 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đón tổng số 5,2 triệu lượt khách tham quan, tăng 60% so với cùng kỳ và đạt 113% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, có 700 lượt khách quốc tế, giảm 36% so với cùng kỳ và đạt 47% so với kế hoạch cả năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và đạt 97% so với kế hoạch cả năm.

Nghệ An

Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, tổng cộng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đón và phục vụ hơn 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú khoảng 2,53 triệu lượt, khách quốc tế khoảng 9.300 lượt, tổng thu từ khách du lịch khoảng 6.700 tỷ đồng.

Lâm Đồng

Thông tin từ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã đón hơn 3,7 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 26.000 lượt, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2021; khách nội địa ước đạt 3.694.000 lượt, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm 2021; khách qua lưu trú ước đạt 500.000 lượt, tăng 24 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Kiên Giang

Kiên Giang trong quý 1 và 2 đã đón khoảng 3,5 triệu lượt du khách, tăng trên 51% so cùng kỳ năm 2021, tổng doanh thu đạt khoảng gần 4.000 tỷ đồng, tăng tới 65,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, riêng thành phố Phú Quốc đón gần 2,4 triệu lượt du khách trong 6 tháng đầu năm.

Hải Phòng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ trên 3 triệu l­ượt khách, tăng 27,37% so với cùng kỳ 2021, trong đó khách quốc tế là 117.185 lư­ợt, tăng 227,08% so cùng kỳ 2021. Doanh thu ước đạt 2.712,5 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ 2021.

Cần Thơ

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết tổng lượt khách tham quan, du lịch trong 6 tháng đầu năm 2022 ở TP Cần Thơ đạt hơn 3,1 triệu lượt (tăng 55% so với cùng kỳ). Các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 1,2 triệu lượt, tăng 50% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm nay; doanh thu du lịch rất khả quan.

Bình Thuận

Trong 6 tháng đầu năm 2022, du lịch Bình Thuận ước đón trên 2,39 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế ước đạt 24,6 nghìn lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 4.500 tỷ đồng.

Đồng Tháp

Sau đại dịch Covid-19, với nhiều giải pháp kích cầu, 6 tháng đầu năm, du lịch Đồng Tháp đã có bước khởi sắc trở lại, thu hút 2 triệu lượt khách đến tham quan, tăng 78,57% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng 124,72% so với cùng kỳ năm 2021.

Lào Cai

Theo ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động du lịch của Lào Cai phục hồi trở lại, nhiều sự kiện, sản phẩm du lịch mới được tổ chức trong điều kiện bình thường mới. Nhờ đó, tổng lượt khách đến Lào Cai đạt 1,653 triệu lượt khách, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu dịch vụ du lịch đạt trên 5.700 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ năm 2021.

Hòa Bình

Tổng khách du lịch đến tỉnh Hoà Bình trong 6 tháng đầu năm ước đạt 1,68 triệu lượt khách, tăng 99,6% so với vùng kỳ năm trước, bằng 65% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế 60 nghìn lượt; khách nội địa 1,62 triệu lượt. Tổng doanh thu ước đạt 1.900 tỷ đồng, bằng 79,1% kế hoạch năm.

Đà Nẵng

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng rõ nét với số lượt du khách cơ sở lưu trú phục vụ trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,32 triệu lượt, tăng 33,6% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, du khách nội địa ước đạt hơn 1,27 triệu lượt, tăng gần 39,5% so với cùng kỳ 2021 (bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019); khách quốc tế ước đạt 57,8 nghìn lượt.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước ước đạt 3.185 nghìn tỷ đồng, đẩy mức tăng doanh thu 6 tháng lên đến 54,3% (bằng 76% so với cùng kỳ năm 2019)

Khánh Hòa

6 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa đón 1,046 triệu lượt du khách, tăng 128,6% so với cùng kì năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 42.507 lượt, tăng 122,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, doanh thu du lịch ước đạt 5.549,7 tỷ đồng, tăng 209,44% so với cùng kỳ.