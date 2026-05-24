Lộ diện mẫu xe tay ga 150cc dài hơn cả Yamaha TMAX, sở hữu bình xăng 15 lít, có ABS, TCS nhưng giá cực mềm

Thị trường xe máy đang chứng kiến những cuộc đua giảm giá và nâng cấp cấu hình khốc liệt, đặc biệt là ở phân khúc xe tay ga 150 phân khối. Mới đây, mẫu xe tay ga cỡ lớn có tên gọi Ling&Chen 150 đã gây rúng động thị trường nội địa Trung Quốc khi công bố mức giá hướng dẫn chỉ 12.380 nhân dân tệ (tương đương khoảng 48 triệu đồng tiền Việt). Đây được coi là một mức giá sàn mới, phá bỏ mọi rào cản để sở hữu một chiếc maxi-scooter đầy đủ công nghệ bảo hộ.

Thị trường xe tay ga châu Á đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm qua. Khi các hãng liên tục chạy đua về trang bị và giá bán, những mẫu scooter tới từ Trung Quốc bắt đầu tạo ra sức ép đáng kể lên các thương hiệu Nhật Bản vốn thống trị từ lâu.

Điểm gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của Ling&Chen 150 chính là ngoại hình đánh lừa thị giác. Nhà sản xuất đã sử dụng nguyên bộ khung gầm của dòng xe đàn anh 250 phân khối mang mã hiệu 009 để áp dụng cho phiên bản này.

Với chiều dài tổng thể lên tới 2.235 mm, kích thước của xe thậm chí còn vượt qua cả mẫu xe huyền thoại Yamaha TMAX 560. Thiết kế phần đầu xe với cụm đèn led đối xứng tách rời, góc cạnh và hầm hố, hoàn toàn thoát khỏi kiểu dáng nhỏ gọn thông thường của các dòng xe đô thị. Trải nghiệm thực tế cho thấy tư thế ngồi bệ vệ như một chiếc sofa di động mang lại sự tự tin rất lớn cho người điều khiển khi lưu thông trên đường.

Dù mang thân xác đồ sộ, nhưng trên thực tế xe lại sở hữu trái tim vừa vặn là khối động cơ xi lanh đơn, dung tích 150 phân khối, bốn van, làm mát bằng dung dịch do hãng Qianjiang sản xuất. Kết hợp với hệ thống phun xăng điện tử của Bosch, khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 12,2 kw (khoảng 16,6 mã lực) và mô men xoắn cực đại 14,8 nm.

Khả năng vận hành của xe được đánh giá là mượt mà, tuyến tính, không hề có hiện tượng ì ạch kiểu đuối sức. Hệ thống làm mát bằng dung dịch phát huy tối đa tác dụng trong điều kiện giao thông ùn tắc ngày hè, giúp giảm thiểu hiện tượng suy giảm hiệu suất do quá nhiệt. Mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng ở mức 2,3 lít cho 100 km, kết hợp cùng bình xăng dung tích khủng lên tới 15 lít, giúp xe đạt tầm hoạt động liên tục gần 600 km sau mỗi lần đổ đầy.

Bên cạnh đó, Ling&Chen 150 còn ghi điểm bằng danh sách trang bị an toàn vượt trội trong tầm giá với phanh đĩa kép trước sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tiêu chuẩn. Xe cũng được trang bị các tiện ích hiện đại như màn hình màu TFT 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, định vị dẫn đường và hệ thống khóa thông minh khởi động không cần chìa. Cốp xe siêu rộng có thể chứa vừa một mũ bảo hiểm fullface cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Nếu mẫu xe này được các đại lý tư nhân nhập khẩu về thị trường Việt Nam, mức giá dự kiến sau thuế và chi phí vận chuyển có thể rơi vào khoảng 55 đến 65 triệu đồng. Ở tầm giá này, Ling&Chen 150 sẽ phải đối mặt trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Honda Air Blade 160, Honda Vario 160 hay Yamaha NVX 155. Nếu xét về phom dáng maxi-scooter cỡ lớn, đối thủ cạnh tranh gián tiếp sẽ là Honda PCX 160 hoặc Honda ADV 160 nhập khẩu tư nhân, vốn có giá bán cao hơn rất nhiều.

Ngoài ra, thị trường Việt Nam cũng đang chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu maxi scooter Trung Quốc như Zontes 350E hay các dòng xe từ CFMoto. Điều này cho thấy người dùng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới nhóm scooter cỡ lớn giá rẻ.

Dù vậy, thách thức dành cho tân binh này tại Việt Nam là vô cùng lớn. Đầu tiên là rào cản về tâm lý thương hiệu. Người tiêu dùng Việt Nam vốn có lòng tin tuyệt đối vào các thương hiệu Nhật Bản như Honda hay Yamaha. Một cái tên mới mẻ đến từ Trung Quốc như Lingchen sẽ gặp không ít hoài nghi về độ bền bỉ của linh kiện theo thời gian. Thứ hai là hệ thống dịch vụ sau bán hàng. Việc thiếu vắng các đại lý chính hãng và trạm bảo hành ủy quyền sẽ khiến người dùng lo ngại về nguồn cung ứng phụ tùng thay thế khi xe gặp sự cố.

Bên cạnh đó, kích thước quá lớn cũng có thể là con dao hai lưỡi. Tại các đô thị đông đúc như Hà Nội hay TPHCM, một chiếc scooter dài hơn cả TMAX chưa chắc đã thuận tiện khi xoay trở trong ngõ nhỏ hoặc bãi gửi xe chật hẹp. Đây sẽ là yếu tố người dùng Việt phải cân nhắc.

Tuy nhiên, nếu giữ được mức giá cạnh tranh khi nhập khẩu, mẫu xe này vẫn có cơ hội tạo ra sức hút nhất định. Với nhiều người trẻ thích cảm giác ngồi cao, thân xe bề thế và trải nghiệm “maxi scooter giá mềm”, Ling&Chen 150 rõ ràng là một cái tên đáng chú ý trong làn sóng xe máy Trung Quốc mới đang tràn vào thị trường châu Á.