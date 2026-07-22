Lộ diện mạo tuyến đường 90m ven Hồ Tây

Sau thời gian tập trung thi công, dự án mở rộng đường Đặng Thai Mai giai đoạn I với mặt cắt ngang lên tới 93,6m đã chính thức lộ diện hình hài, tạo bước chuyển quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và định hình trục kiến trúc - cảnh quan bán đảo Quảng An.
Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn I được phê duyệt ngày 26/8/2024 nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô theo Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 553 tỷ đồng, bao gồm 391,4 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng và 82,8 tỷ đồng chi phí xây dựng.
Với chiều dài 1.260m, tuyến đường có điểm đầu xuất phát từ khu biệt thự Tây Hồ và kết thúc tại điểm giao cắt với đường Xuân Diệu.
Tuyến đường được thiết kế quy mô với 2 đoạn mặt cắt ngang riêng biệt. Trong đó, đoạn 1 từ đường Xuân Diệu đến ngõ 35 Đặng Thai Mai sở hữu mặt cắt ngang lên tới 93,6m, bao gồm trục không gian cảnh quan ở giữa rộng 51,6m và đường giao thông hai bên rộng 19 – 21m. Đoạn 2 tiếp nối đến cuối tuyến có mặt cắt ngang rộng 20,5m, gồm lòng đường rộng 11,25m và vỉa hè hai bên mỗi bên rộng hơn 4,6m.
Việc triển khai dự án nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa khu biệt thự Văn phòng T.Ư Đảng, Phủ Tây Hồ với các khu vực xung quanh, qua đó giải quyết điểm nghẽn ùn tắc trong các dịp cao điểm lễ, Tết hay các sự kiện chính trị lớn. Công trình đồng thời góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và xây dựng tuyến phố văn minh, hiện đại.
Dọc tuyến dự kiến hình thành hệ thống cây xanh, công viên văn hóa tâm linh và nghệ thuật chuyên đề. Khu vực này cũng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của Hà Nội, với tâm điểm là Nhà hát Ngọc Trai theo định hướng quy hoạch.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tây Hồ, tính đến tháng 6/2026, địa phương đã hoàn thành toàn bộ công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng cho dự án đường Đặng Thai Mai giai đoạn I.
Tại công trường, hàng loạt máy móc, nhân lực được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ; trong đó, hạng mục trồng cây xanh, lát vỉa hè đã bắt đầu được triển khai ở một số đoạn.
Việc hoàn thành dự án đường Đặng Thai Mai giai đoạn I được kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy cho hạ tầng khu vực bán đảo Quảng An, vừa góp phần định hình diện mạo Thủ đô "Xanh - Văn minh - Hiện đại", vừa bảo tồn trọn vẹn cảnh quan di sản Hồ Tây. Đây cũng là mắt xích quan trọng để hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch và cụ thể hóa trục không gian văn hóa - cảnh quan sinh thái Hồ Tây - Cổ Loa trong định hướng phát triển Hà Nội đến năm 2050.