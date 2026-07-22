Lộ diện mạo tuyến đường 90m ven Hồ Tây

Tuyến đường được thiết kế quy mô với 2 đoạn mặt cắt ngang riêng biệt. Trong đó, đoạn 1 từ đường Xuân Diệu đến ngõ 35 Đặng Thai Mai sở hữu mặt cắt ngang lên tới 93,6m, bao gồm trục không gian cảnh quan ở giữa rộng 51,6m và đường giao thông hai bên rộng 19 – 21m. Đoạn 2 tiếp nối đến cuối tuyến có mặt cắt ngang rộng 20,5m, gồm lòng đường rộng 11,25m và vỉa hè hai bên mỗi bên rộng hơn 4,6m.