Lộ diện công ty Việt Nam chính thức vận hành sân bay quốc tế phục vụ APEC 2027

Từ ngày 1/1/2026, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) – doanh nghiệp thuộc Sun Group – sẽ chính thức tiếp quản và khai thác Cảng hàng không Phú Quốc, thay cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Theo giấy phép do Bộ Xây dựng cấp, SAC có trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì toàn bộ kết cấu hạ tầng hàng không tại sân bay Phú Quốc, bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Trước đó, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã phê duyệt chương trình an ninh hàng không của cảng, đồng thời Cục Hàng không Việt Nam cũng đã cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng cho doanh nghiệp này, hoàn tất các điều kiện pháp lý cần thiết để đưa sân bay vào vận hành theo mô hình mới.

Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời có trụ sở đặt ngay tại sân bay Phú Quốc (tỉnh An Giang). Hồi tháng 6/2025, doanh nghiệp này được giao làm chủ đầu tư dự án mở rộng Cảng hàng không Phú Quốc với quy mô lên tới 1.050ha, công suất thiết kế khoảng 20 triệu hành khách mỗi năm. Dự án có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong vòng 2 năm và được xác định là một trong 5 dự án hạ tầng trọng điểm vượt tiến độ nhằm phục vụ APEC 2027.

Hiện nay, chủ đầu tư đang gấp rút triển khai hàng loạt hạng mục quan trọng, gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, khu vực VIP, cùng việc mở rộng sân đỗ tàu bay và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Các hạng mục này được kỳ vọng sẽ nâng tầm năng lực khai thác của sân bay Phú Quốc, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, đồng thời tạo cú hích cho du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương trong giai đoạn tới.

Theo số liệu từ Sở Du lịch An Giang, trong 11 tháng, tỉnh đã đón hơn 22,7 triệu lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch năm. Trong đó, đặc khu Phú Quốc đón khoảng 7,6 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu năm gần 5%.

Tính riêng khách quốc tế, trong tháng 11, Phú Quốc đón hơn 242.000 lượt, tăng 3 lần so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 11 tháng, gần 1,59 triệu lượt khách quốc tế đã đến đặc khu, tăng 1,8 lần so cùng kỳ năm ngoái và đạt 135% so kế hoạch năm.

Tổng thu du lịch ước đạt gần 39.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia, du lịch là điểm sáng trong kinh tế của tỉnh An Giang.

Ngày 15/10, công ty du lịch trực tuyến Expedia công bố báo cáo "Unpack '26 - The Trends in Travel", dự báo các xu hướng du lịch toàn cầu trong năm tới. Ở hạng mục "Điểm đến của năm" (Destination of the Year), Phú Quốc của Việt Nam được xếp vị trí thứ 4 khi lượng tìm kiếm điểm đến tăng 53% so với cùng kỳ.

(Tổng hợp)