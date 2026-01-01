Giá vàng lao dốc không phanh đầu năm mới 2026, đỉnh kỷ lục quá xa vời

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà giảm mạnh, rời xa các mốc kỷ lục được thiết lập cuối năm ngoái. Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng đã được điều chỉnh giảm sâu ở tất cả các mặt hàng.

Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9): Mua vào 152,00 triệu đồng/lượng và bán ra 155,00 triệu đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) loại 0,1 chỉ: Mua vào 15,20 triệu đồng/chỉ (tương đương 152,00 triệu đồng/lượng) và bán ra 15,50 triệu đồng/chỉ (tương đương 155,00 triệu đồng/lượng).

Vàng miếng SJC (Công ty CP BTMH): Mua vào 150,90 triệu đồng/lượng và bán ra 152,80 triệu đồng/lượng.

Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long: Mua vào 152,00 triệu đồng/lượng (hiện chưa cập nhật giá bán ra cụ thể trên bảng niêm yết).

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 149,00 triệu đồng/lượng và bán ra 152,50 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9 ): Mua vào 148,90 triệu đồng/lượng và bán ra 152,40 triệu đồng/lượng.﻿

So với hôm qua (31/12/2025): Giá vàng miếng SJC tại đây đã giảm khoảng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra (từ mức 154,7 triệu đồng xuống còn 152,8 triệu đồng).

So với đỉnh giá tuần trước khi giá vàng miếng từng chạm ngưỡng kỷ lục gần 160 triệu đồng/lượng, giá vàng hiện đã "bốc hơi" khoảng 7 - 8 triệu đồng/lượng.﻿

Cập nhật giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Các thương hiệu vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu hôm nay đồng loạt giảm giá vàng miếng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào – 152,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý SJC cũng giảm giá vàng miếng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 150,3 triệu đồng/lượng mua vào – 152,8 triệu đồng/lượng bán ra.﻿

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 149 triệu đồng/lượng mua vào và 152 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 149,8 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.﻿

Cập nhật giá vàng thế giới﻿

Trong ngày đầu năm mới 1/1/2026, giá vàng thế giới ghi nhận trạng thái giảm nhẹ và đi ngang sau khi trải qua một năm 2025 đầy biến động với mức tăng trưởng kỷ lục.

Giá giao ngay (Spot Gold): Đang dao động quanh ngưỡng 4.310 - 4.326 USD/ounce. So với phiên đóng cửa cuối năm 2025, giá vàng đã giảm khoảng 20 - 40 USD/ounce. Đây được coi là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau khi vàng đã tăng hơn 65% trong suốt năm qua (mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979).

Giá vàng thế giới chạm mức thấp nhất trong ba tuần qua.

Theo chuyên gia phân tích độc lập Ross Norman, giá vàng đang bước vào giai đoạn biến động mạnh do tác động đồng thời từ hoạt động chốt lời và việc hình thành các vị thế mới trên thị trường.

Chỉ số Dollar Index (DXY) có dấu hiệu ổn định lại, làm tăng chi phí sở hữu vàng đối với các nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Thị trường đang ở trạng thái "nghỉ ngơi" để chờ đợi các số liệu kinh tế đầu tiên của năm 2026 từ Mỹ, đặc biệt là các thông tin liên quan đến lộ trình lãi suất của Fed và các chính sách kinh tế mới của chính quyền Tổng thống Mỹ.



Theo giới phân tích, phiên giao dịch thứ Sáu (ngày 2/1) được xem là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với xu hướng tăng giá đã kéo dài của vàng. Diễn biến giá đóng cửa trong ngày — ở gần đỉnh tuần hay sát đáy tuần — có thể quyết định xu hướng giao dịch cũng như hướng đi của giá hai kim loại quý này trong những tuần tiếp theo.﻿

Dự báo giá vàng﻿

Dù giảm trong ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn của vàng trong năm 2026 vẫn được các tổ chức tài chính lớn đánh giá cực kỳ lạc quan:

Các ngân hàng như Goldman Sachs và Bank of America dự báo vàng có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026. Các ngân hàng trung ương tiếp tục xu hướng mua ròng để đa dạng hóa dự trữ. Căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong năm 2026 sẽ là các yếu tố thúc đẩy giá vàng.﻿