Thủng mốc quan trọng: Giá vàng giảm sâu 5 triệu đồng, chuyện gì đang xảy ra?

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Thị trường giá vàng trong nước sáng ngày 31/12/2025 ghi nhận diễn biến đầy bất ngờ khi kim loại quý đồng loạt quay đầu giảm mạnh ở tất cả các thương hiệu, chấm dứt chuỗi ngày neo ở mức cao kỷ lục.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải Hà Nội, giá vàng SJC và các loại vàng 24K khác đều được điều chỉnh giảm hàng triệu đồng mỗi lượng, theo xu hướng giảm của giá vàng thế giới.

Tham khảo giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Giá vàng hôm nay ngày 31/12/2025 tại Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm.

Theo đó, giá vàng SJC (vàng miếng 999.9, 24K): Mua vào ở mức 152,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 154,7 triệu đồng/lượng.

VRTL (Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn 999.9, 24K): Giá mua vào là 152,5 triệu đồng/lượng và bán ra là 155,5 triệu đồng/lượng.

Vàng BTMC (Trang sức Vàng Rồng TL 999.9): Được giao dịch với giá mua vào 149,5 triệu đồng/lượng và bán ra 153,0 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng nhẹ sau cú giảm sốc trong phiên giao dịch trước đó, thị trường có dấu hiệu hồi phục và các nhà đầu tư tiến hành mua vào để bắt đáy.

Giá vàng giao ngay (spot gold): Dao động quanh mức 4.342,20 USD/ounce.

Hợp đồng vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.413 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Nhiều tổ chức tài chính lớn và chuyên gia hàng đầu thế giới đưa ra những dự báo lạc quan về giá vàng trong năm 2026, với khả năng kim loại quý này tiếp tục tăng giá, dù tốc độ có thể chậm lại so với năm 2025.

UBS: Ngân hàng Thụy Sĩ này đã nâng dự báo giá vàng giữa năm 2026 lên 4.500 USD/ounce, với kịch bản tăng mạnh lên tới 5.000 USD/ounce nếu rủi ro địa chính trị gia tăng.

HSBC: Dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Ngân hàng Bank of America cũng tin rằng vàng có khả năng đạt 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

J.P. Morgan: Ngân hàng này dự báo giá vàng có thể đạt mức trung bình khoảng 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026, và trong kịch bản nhu cầu mạnh mẽ, giá vàng thậm chí có thể chạm mốc 5.400 USD/ounce.

Goldman Sachs: Các chiến lược gia của Goldman Sachs nhận định giá vàng có thể tiến gần mốc 5.000 USD/ounce (khoảng 4.900 USD/ounce) vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân.