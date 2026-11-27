Nissan NV200 thế hệ mới vừa xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác biệt. Mẫu MPV cỡ nhỏ chuyển sang hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), có phiên bản dẫn động 4 bánh với công suất gần 500 mã lực và thiết kế hướng đến những chuyến dã ngoại, off-road.

Nissan NV200 thế hệ mới đã chính thức lộ diện. Thông tin của xe còn xuất hiện ở hồ sơ đăng ký sản phẩm của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT). Đáng chú ý, mẫu xe không chỉ thay đổi thiết kế mà còn được nâng cấp mạnh về hệ truyền động, với tùy chọn hai mô-tơ điện và dẫn động 4 bánh.

Nissan NV200 thế hệ mới lột xác hoàn toàn. Ảnh: Nissan

NV200 mới được phát triển theo hướng MPV đa dụng, kết hợp khả năng chở người với nhu cầu dã ngoại, cắm trại. Đây là hướng đi khác biệt so với những mẫu MPV phổ thông như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Cấu hình động cơ của Nissan NV200 mới

Theo hồ sơ MIIT, Nissan NV200 thế hệ mới sử dụng động cơ plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện. Xe có hai cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh AWD.

Mẫu MPV mới sử dụng động cơ hybrid cắm sạc. Ảnh: MIIT

Ở phiên bản dẫn động cầu trước, động cơ xăng có công suất 90 kW (121 mã lực), kết hợp mô-tơ điện phía trước công suất 210 kW (282 mã lực).

Trong khi đó, phiên bản AWD được bổ sung thêm một mô-tơ điện 70 kW (94 mã lực) ở cầu sau. Tổng công suất kết hợp của hệ truyền động đạt 370 kW, tương đương khoảng 496 mã lực.

MPV nhưng có cả phiên bản tối ưu địa hình

Bên cạnh hệ truyền động, NV200 mới còn gây chú ý với phiên bản mang phong cách off-road. Xe được trang bị các vòm bánh mở rộng bằng nhựa đen, cản sau thiết kế riêng, thang leo phía sau và giá đỡ lốp dự phòng gắn ở đuôi.

Xe sử dụng bộ lốp kích thước 185/65 R15LT, đồng thời có khả năng lắp các loại lốp địa hình AT lớn hơn.

Xe có cả phiên bản tối ưu địa hình. Ảnh: MIIT

Một trang bị đáng chú ý khác là móc kéo rơ-moóc phía sau. Theo hồ sơ đăng ký, xe có thể kéo rơ-moóc nặng tối đa 750 kg, với tải trọng thẳng đứng tối đa lên móc kéo 150 kg. Hệ thống kết nối điện dành cho đèn và phanh rơ-moóc cũng được trang bị.

Những chi tiết này cho thấy NV200 không chỉ hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị mà còn được phát triển để phục vụ các chuyến đi dài ngày, dã ngoại và cắm trại.

NV200 có cách bố trí 5, 6 hoặc 7 chỗ

Nissan NV200 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.550 x 1.735 x 1.933 mm, chiều dài cơ sở 2.725 mm. Kích thước này tương đương phân khúc của Mitsubishi Xpander. Xe tiếp tục duy trì cửa trượt hai bên và cung cấp ba cấu hình nội thất gồm 5 chỗ, 6 chỗ và 7 chỗ.

Nội thất xe hiện đại với màn hình lớn và ít nút bấm. Ảnh: ST

Khối lượng không tải của xe là 2.045 kg, trong khi tổng khối lượng tối đa đạt 2.570 kg. Các thông số hình học phục vụ off-road gồm góc tới 20 độ và góc thoát 23-26 độ, tùy phiên bản.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm một số trang bị như ốp bánh xe, hệ thống đèn và giá chở đồ trên nóc.

Xe có nhiều tùy biến diện mạo khác nhau. Ảnh: Nissan

Hiện Nissan chưa công bố giá bán, thời điểm mở bán cũng như thông số chi tiết về pin và phạm vi hoạt động của NV200 thế hệ mới.

Sự xuất hiện của mẫu xe này diễn ra trong bối cảnh Nissan đang chịu áp lực cạnh tranh tại Trung Quốc. Với hệ truyền động PHEV công suất lớn, tùy chọn AWD và thiết kế đa dụng, NV200 mới được kỳ vọng tạo thêm khác biệt trong danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường này.