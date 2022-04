Linh tính của người cảnh sát khu vực trước vết máu trên áo kẻ thủ ác giấu mặt

Linh tính của người Cảnh sát khu vực



Như Báo CAND online đưa tin, ngày 11/4, Công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Chu Đăng Sáu (SN 1959; trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án này lại chính là bà Nguyễn Thị T. (SN 1959) - người vợ bao năm “đầu gối má kề” của đối tượng. Sau khi ra tay sát hại vợ mình, Sáu lau dọn hiện trường rồi khoá cửa đi uống bia. Được khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, Sáu mò về nhà tiếp tục xoá dấu vết, tạo hiện trường giả để hòng qua mặt cơ quan điều tra. Thế nhưng, hành vi của đối tượng đã bị phơi bày từ những tình tiết… rất lạ!

Nhớ lại vụ việc, Đại uý Vũ Huy Dũng, cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường Thành Công cho biết, sáng hôm đó (29/3-PV), dù không phải ca trực của mình nhưng tôi cảm thấy trong người bồn chồn, linh tính mách bảo có điều gì khác thường khiến tôi vội vàng “phi” xe đến đơn vị.

Một lúc sau, anh Chu Đăng S. (SN 1993, ở Hà Đông, Hà Nội), là con trai nạn nhân đến xin giấy báo tử để đưa bà T. chuyển sang nhà xác. Lúc này mới khoảng 7h sáng, UBND phường chưa làm việc nên anh T. chưa thể xin được giấy chứng tử làm các thủ tục tang lễ theo quy định.

“Trong khi tiếp xúc hỏi han, động viên anh S., tôi thấy có nhiều tình tiết bất ngờ khi anh S. chia sẻ về cái chết của bà T. là do tự tử. Ngay lập tức, sự việc đã được báo cáo lên chỉ huy Công an phường. Sau đó, tôi cùng một đồng chí hình sự được cử xuống bảo vệ hiện trường, chờ “chi viện” từ các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận và Công an thành phố”, Đại uý Vũ Huy Dũng chia sẻ.

Theo Đại uý Vũ Huy Dũng, sau khi tiếp xúc với Sáu tại hiện trường, khác hẳn với sự bình thường của một người nếu có người thân mất, nhất là nạn nhân lại là vợ của đối tượng thì phải có sự đau xót. Thế nhưng ngược lại, Sáu tỏ ra khá bình thản, nói rất nhiều và nội dung câu chuyện không đi vào trọng tâm câu hỏi của anh em Công an.

Đối tượng Chu Đăng Sáu.

“Đặc biệt, dù chúng tôi chưa hỏi gì thì đối tượng tự nói: “Không hiểu sao bà ấy lại tự tử, tôi không phải là người giết vợ. Ngần này tuổi đầu rồi ai lại làm chuyện đó!”. Trước những điều bất thường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay lập tức đối tượng đã được tôi “rê” ra ngoài hỏi chuyện “câu giờ” để cán bộ còn lại bảo vệ hiện trường chờ lực lượng chức năng xuống khám nghiệm”, Đại uý Vũ Huy Dũng kể.

Vết máu trên chiếc áo phông tố kẻ thủ ác

Theo một điều tra viên trong vụ án này cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, mặc dù lực lượng chức năng đã cố gắng tìm kiếm chứng cứ phạm tội nhưng chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ có tình tiết đáng ngờ khi đối tượng cởi chiếc áo khoác trên người ra, Đại uý Vũ Huy Dũng phát hiện chiếc áo phông trắng Sáu đang mặc có vết bẩn (nghi là máu) nên đã cùng lực lượng chức năng thu giữ.

Cùng trong thời điểm này, thông tin lực lượng Công an quận Ba Đình phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và phía bệnh viện Xanh-Pôn Hà Nội tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để thu thập, đánh giá chứng cứ cho thấy, nạn nhân nghi bị tác động ngoại lực dẫn đến tử vong nên anh em đã “ốp” luôn đối tượng về cơ quan Công an để tiếp tục xác minh.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội và Công an quận Ba Đình đã sử dụng các thiết bị hiện đại, quét tia cực tím, xác định tế bào… cũng đã phát hiện ra dấu vết tội phạm đó chính là những vết máu dính trên chổi lau và một số đồ vật mà Chu Đăng Sáu sử dụng dọn dẹp nhằm xoá dấu vết hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Còn theo một điều tra viên Công an quận Ba Đình, phải qua 2 lần tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng mới phát hiện được dấu vết của vụ án chính là những vết máu lưu lại trên các vật dụng đối tượng sử dụng để xoá dấu vết hiện trường trùng khớp với vết máu dính trên chiếc áo phông đối tượng đang mặc đã được cơ quan Công an thu giữ.

Ngoài ra, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ được 2 sợi dây (1 đoạn dây dù và 1 đoạn dây điện) nghi đối tượng sử dụng để xiết cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

Kẻ thủ ác khai gì tại cơ quan Công an

Đối với cơ quan Công an, sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện Xanh-Pôn xác minh sự việc. Xác định bà T. tử vong có dấu hiệu bị giết. Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân.

Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Kết quả giám định pháp y sơ bộ nguyên nhân chết của bà T. do ngạt hộ hấp, tại cổ có vết dây quấn quanh. Lực lượng tham gia phá án đã tập trung đấu tranh với Chu Đăng Sáu.

Được biết, Sáu là từng là bộ đội phục viên sau đó về làm Tổ trưởng tổ bảo vệ cho một công ty xây dựng tại Hà Nội. Phải gần 3 ngày, sau khi cơ quan Công an thu thập được nhiều chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của Sáu, đối tượng mới chịu khai nhận chính là người ra tay sát hại vợ.

Vụ việc bắt đầu xảy ra vào khoảng 19h ngày 28/3, trong khi đối tượng cùng nạn nhân ăn cơm tại nhà riêng thì giữa Sáu và vợ xảy ra cãi nhau. Sáu đã tát bà T. sau đó lấy rượu uống rồi lấy xe máy ra ngoài đi uống bia. Trước khi đi, Sáu vặn ga, nẹt bô xe máy ầm ĩ nên bị bà T. tiếp tục mắng mỏ.

Thấy vậy, đối tượng dựng ngoài cửa, đi vào trong nhà kéo cửa xếp rồi mắng chửi, đánh đấm bà T. Không dừng lại ở đó, Sáu dùng hai tay đẩy nạn nhân nằm úp mặt xuống sàn nhà, túm tóc, đập đầu bà T. xuống sàn rồi lấy 2 đoạn dây dù xiết chặt cổ nạn nhân trong vòng khoảng từ 5 đến 10 phút đến khi thấy nạn nhân bất tỉnh bất tỉnh mới thôi.

Tuy nhiên, lo sợ bà T. vẫn có thể sống trở lại, Sáu lật ngửa nạn nhân và tiếp tục dùng sợi dây còn lại xiết chặt cổ bà T. thêm khoảng 10 phút nữa mới rút 2 đoạn dây ra khỏi cổ nạn nhân rồi lấy khăn mặt lau vết máu trên mặt, chân tay bà T.

Sau đó, Sáu dùng chổi lau nhà, lau sạch vết máu trên sàn nhằm mục đích xóa sạch các dấu vết. Đến khoảng 22h, Sáu ra ngoài khóa cửa xếp, đi xe máy đến 1 quán bia ở đình làng Thành Công ngồi uống bia một mình.

Đến 23h, đối tượng đi xe máy về nhà sau đó dựng xác nạn nhân vào tường, rồi tiếp tục dùng chổi lau nhà để lau sạch vết máu trên sàn. Khoảng 2h sáng 29/3, Sáu gọi điện cho con gái là chị Chu Thị Th. đến đưa bà T. đi bệnh viện và sau đó vụ việc đã bị bại lộ, đối tượng bị bắt giữ.