Lính Nga 'hình thành từ hư không', gieo hỗn loạn giữa tiền tuyến: Ukraine không dám điều UAV truy kích

Tờ Business Insider (Mỹ) cuối tháng 10 đưa tin, được dẫn đường bởi máy bay không người lái trong khi tìm cách ẩn náu thoát khỏi sự chú ý của đối phương, các nhóm xâm nhập nhỏ của Nga đang len lỏi qua tiền tuyến và gây rắc rối cho lực lượng Ukraine vốn đã kiệt sức và chịu nhiều căng thẳng.

Binh lính Ukraine nói với Business Insider rằng chiến thuật này của Nga gây ra hỗn loạn và ngày càng trở nên rắc rối. Họ cho biết các nhóm lính Nga thường chỉ gồm một vài người và sẵn sàng hi sinh.

Những lính xâm nhập của Nga có những nhiệm vụ khác nhau. Một số cố gắng chiếm giữ các vị trí then chốt và cố thủ cho đến khi quân tiếp viện đến, trong khi những người khác tập trung vào việc phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng cách phát hiện các hoạt động của máy bay không người lái (UAV) hoặc đặt mìn gần vị trí của họ.

Nga đang điều động các đơn vị xâm nhập nhỏ để đột nhập vào các vị trí tiền tuyến của Ukraine. Ảnh: Getty Images

Artem - một sĩ quan thuộc Quân đoàn số 3 của Ukraine, người yêu cầu chỉ nêu tên vì lý do an ninh - cho biết chiến thuật xâm nhập này của Nga không phải là mới, nhưng ở thời điểm này đang diễn ra thường xuyên hơn.

Theo Dimko Zhluktenko - một người lính điều khiển UAV thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của Kyiv, các cuộc xâm nhập của Nga đã "trở thành chiến thuật tác chiến chủ lực" ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Anh gọi chiến thuật này là "rắc rối" vì nó hiệu quả và cho phép Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.

Khó giám sát liên tục

Business Insider đưa tin, tiền tuyến trải dài khoảng 1.300 km qua miền đông và miền nam Ukraine, khiến việc giám sát liên tục theo mọi hướng trở nên khó khăn, ngay cả khi triển khai bằng UAV. Tình trạng thiếu hụt nhân lực khiến việc bao quát từng tấc đất của Ukraine trở nên khó khăn, tạo cơ hội cho các cuộc tấn công bất ngờ của Nga.

Artem đã mô tả những trường hợp Nga chỉ cử một vài binh sĩ xâm nhập cùng lúc, mặc áo khoác đi săn hoặc dựng lều để ẩn náu và tránh bị phát hiện. Hoạt động của họ được chỉ đạo bởi các chỉ huy - những người theo dõi qua UAV trên cao và truyền đạt thông tin quan trọng qua radio. Một khi vượt qua được tiền tuyến, những đối tượng xâm nhập người Nga bắt đầu gây ra rắc rối. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng làm điều tương tự.

Artem cho biết các đơn vị xâm nhập của Nga di chuyển từ điểm này đến điểm khác theo chỉ thị của chỉ huy. Một khi đến một địa điểm nào đó mà không bị phát hiện, họ có thể tập trung thêm quân tại đó. Hành động tiếp theo sau đó của Nga buộc Ukraine phải điều động quân từ các khu vực khác trên tiền tuyến để đối phó với cuộc xâm nhập "dường như hình thành từ hư không".

Ông nhớ lại một tình huống mà quân đội Ukraine cố gắng kiểm soát khoảng 10 km mặt trận nhưng không đủ khả năng bao quát toàn bộ. Quân Nga đã chớp lấy cơ hội, và có lúc, lực lượng Ukraine phải vật lộn để đáp trả và đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại 14 địa điểm khác nhau cùng lúc.

Artem cho biết cũng có những trường hợp lính Nga vượt qua tiền tuyến mà không mang theo súng, chỉ mang theo một quả mìn chống tăng. Mục đích duy nhất của họ là ném mìn vào các vị trí của quân Ukraine.

Lính Nga đang huấn luyện tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tykhyi - một sĩ quan Ukraine yêu cầu chỉ được nêu mật danh vì lý do an ninh - cho biết ngoài bộ binh, Nga còn sử dụng xe mô tô trong các cuộc xâm nhập.

Ukraine có thể đối phó với những cuộc xâm nhập này của Nga bằng UAV, nhưng khi làm vậy, họ sẽ làm lộ vị trí của chính mình. Trong trường hợp đó, Nga có thể xác định các căn cứ và khu vực phóng của Ukraine, lính điều khiển UAV Ukraine cho biết.

Zhluktenko - lính điều khiển UAV Ukraine - cho biết các nhóm xâm nhập của Nga đôi khi bắt đầu nhiệm vụ bằng cách đi bộ cách tiền tuyến vài km. Họ ẩn nấp trong các rặng cây hoặc trong những ngôi nhà bỏ hoang trên đường đi bộ đến mục tiêu. Một số binh sĩ sống sót, nhưng nhiều người trong số họ bị UAV hoặc pháo kích tiêu diệt.

Theo Business Insider, lực lượng Nga đã sử dụng các chiến thuật xâm nhập, thăm dò và "biển người" tốn kém trong suốt cuộc chiến, đặc biệt là ở miền đông Ukraine - nơi chiến sự vẫn diễn ra ác liệt.

Một số chiến thuật này thậm chí còn được áp dụng cho binh lính Triều Tiên - những người được triển khai để chiến đấu cùng quân đội Nga chống lại Ukraine ở vùng Kursk (Nga). Vào thời điểm đó, Mỹ cho biết binh lính Triều Tiên đang được sử dụng trong các cuộc tấn công "biển người" nhưng phần lớn không hiệu quả.