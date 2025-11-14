Hiện có hơn 200 công dân Kenya đang chiến đấu trong Quân đội Nga chống lại Lực lượng vũ trang Ukraine, hãng thông tấn Reuters đưa tin theo dữ liệu từ Bộ Ngoại giao quốc gia châu Phi.

Dựa trên những gì được cung cấp, các cơ quan tuyển dụng của Nga vẫn tiếp tục hoạt động tích cực để thu hút thêm người Kenya vào cuộc xung đột.

Bộ Ngoại giao Kenya cho biết trong một tuyên bố: "Hơn 200 người Kenya có thể đã gia nhập Quân đội Nga... các mạng lưới tuyển dụng vẫn đang hoạt động ở cả Kenya và Nga".

Được biết Đại sứ quán Kenya tại Moskva đã ghi nhận một số trường hợp bị thương trong số những người được tuyển dụng, họ nhận hứa hẹn sẽ lĩnh tới 18.000 đô la để trang trải chi phí thị thực, đi lại và chỗ ở.

Công dân Nga bị bắt giữ tại Kenya với cáo buộc tuyển dụng lính đánh thuê.

Vào tháng 9 năm nay, 21 người Kenya đã được giải cứu trong một cuộc đột kích an ninh gần Nairobi, Bộ Nội vụ Kenya cho biết họ đang được huấn luyện để ra trận. Một người đã bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan đến vụ việc.

Phía Kenya nói rõ, những người được giải cứu không biết về bản chất công việc của họ, được hứa rằng họ chỉ phải lắp ráp máy bay không người lái, làm việc với hóa chất và sơn, thay vì chiến đấu.

Để nhắc lại, vào tháng 9, các quan chức thực thi pháp luật Kenya đã bắt giữ một nhân viên của Đại sứ quán Nga - ông Mikhail Lyapin, người mà theo các nhà điều tra, đang tuyển dụng cư dân địa phương để tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ bằng chứng về hoạt động của đường dây, giấy tờ du lịch và thư mời làm việc từ nhiều công ty khác nhau.

Cùng với Lyapin, Edward Kamau Gituku, người mà cuộc điều tra coi là nhân vật điều phối việc đưa công dân Kenya được tuyển dụng đi tham chiến, cũng bị bắt giữ.

Lính đánh thuê người Kenya có tên Evans bị binh sĩ Ukraine bắt giữ.

Cũng trong tháng 9, tại khu vực Kharkiv, quân nhân thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 đã bắt giữ một lính đánh thuê người Kenya ký hợp đồng phục vụ trong Quân đội Nga.

Người đàn ông đã đến Nga dưới danh nghĩa lao động, sau đó người đại diện lấy hộ chiếu và điện thoại của anh ta.