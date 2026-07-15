Đoạn video ghi lại cảnh một lính cứu hỏa ngồi ăn vội hộp cơm giữa cơn mưa sau nhiều giờ liên tục tham gia cứu hộ đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, và lời giải thích của anh về việc không vào trú mưa càng khiến nhiều người xúc động.

Những ngày gần đây, đoạn video ghi lại cảnh một chiến sĩ cứu hỏa ngồi ăn vội hộp cơm giữa cơn mưa lớn tại Quảng Tây (Trung Quốc) đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Hình ảnh người lính cứu hỏa mặc nguyên bộ đồ cứu hộ, lặng lẽ ăn cơm trên một chiếc phao cứu sinh giữa trời mưa khiến nhiều người xúc động, gọi anh là "chiến sĩ cứu hỏa ăn cơm trong mưa".

Ngày 11/7, Đội Cứu hỏa đặc nhiệm thuộc Tổng đội Cứu hỏa cứu nạn cứu hộ Quảng Châu xác nhận nhân vật trong đoạn video là Lương Hoán, chiến sĩ của đơn vị.

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo thông tin được chia sẻ, ngày 9/7, tỉnh Quảng Đông hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động đến huyện Hoài Tập để tham gia công tác cứu nạn. Sau nhiều giờ liên tục hỗ trợ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt, Lương Hoán tranh thủ ít phút nghỉ ngơi để ăn cơm thì trời bất ngờ đổ mưa.

Để không làm gián đoạn tiến độ cứu hộ, anh cùng đồng đội chỉ kịp che chắn sơ sài rồi tiếp tục ăn nhanh bữa cơm ngay tại hiện trường trước khi quay lại làm nhiệm vụ. Khoảnh khắc này được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo Lương Hoán, khu vực gần đó vẫn có lều tránh mưa, nhưng anh lựa chọn ngồi ngay tại vị trí đang làm nhiệm vụ thay vì vào trú. Anh cho biết số lượng lều có hạn nên cần ưu tiên dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và các lực lượng khác đang cần hỗ trợ.

Dù nước mưa liên tục hắt vào hộp cơm, nam chiến sĩ vẫn nhanh chóng dùng bữa để kịp trở lại hiện trường. Trước sự quan tâm và những lời động viên từ cộng đồng mạng, anh bày tỏ lòng biết ơn và cho biết cảm thấy rất ấm lòng.

Lương Hoán sinh năm 1999, quê ở Trạm Giang (Quảng Đông). Anh nhập ngũ năm 2018 và gia nhập lực lượng cứu hỏa cứu nạn cứu hộ từ năm 2022. Trong quá trình công tác, anh đã tham gia hơn 20 vụ chữa cháy rừng cùng nhiều nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong mưa bão và thiên tai.

Chia sẻ về công việc của mình, Lương Hoán nói: "Mỗi phút giây đều rất quý giá. Chỉ cần chậm một phút thôi cũng có thể bỏ lỡ cơ hội cứu người. Chúng tôi sẽ luôn ở tuyến đầu, nỗ lực hết sức để bảo vệ an toàn cho mọi người.”

Nguồn: China News