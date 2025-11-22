HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Liên tục áp lệnh trừng phạt dầu khí Nga, quan chức cấp cao EU bất ngờ khen Moscow, đốc thúc châu Âu 1 việc

Y Vân |

Kể từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng nổ, EU đã siết chặt các biện pháp trừng phạt ngành năng lượng Nga nhằm cắt giảm nguồn thu tài chính của Moscow.

Liên tục áp lệnh trừng phạt dầu khí Nga, quan chức cấp cao EU bất ngờ khen Moscow, đốc thúc châu Âu 1 việc- Ảnh 1.

Nga hành động rất sáng tạo trước các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh nói tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại tại Brussels (Bỉ) ngày 20/11.

“Nga rất sáng tạo”, bà Kallas nói khi ám chỉ đến các lệnh trừng phạt. “Chúng ta cũng cần phải sáng tạo, nghĩa là phải linh hoạt hơn và luôn thảo luận nhằm giải quyết những vấn đề nhỏ”, vị quan chức cấp cao của EU nói.

Bà Kallas cho biết thêm rằng chủ đề chính của cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao EU là các biện pháp mới nhằm gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu dầu của Nga.

Kể từ khi chiến sự Nga–Ukraine bùng nổ, EU đã dần siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga nhằm cắt giảm nguồn thu tài chính của Moscow và cô lập thị trường năng lượng của nước này. Ngoài ra, EU còn thực hiện trần giá đối với dầu xuất khẩu của Nga và áp dụng lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh chế đã được vận chuyển bằng đường biển từ ngày 5/2/2023.

Tuy nhiên, áp lực lên doanh thu xuất khẩu dầu của Nga chưa đạt hiệu quả tuyệt đối. Thay vì sử dụng các tuyến vận chuyển và bảo hiểm truyền thống bị kiểm soát bởi các công ty phương Tây, Nga và các đối tác đã tăng cường khai thác một “hạm đội bóng tối” để vận chuyển dầu. Các thao tác như chuyển dầu giữa tàu với tàu (ship-to-ship), tái dán nhãn hàng, và bán qua các trung gian ở Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ… cho phép sản phẩm đến tay người mua cuối dù qua nhiều bước trung gian.

Báo cáo độc lập và số liệu theo dõi tàu cho thấy Nga đã tăng đầu tư để mở rộng năng lực vận tải và chuỗi thương mại bên ngoài hệ thống được bảo hiểm bởi phương Tây. Điều này khiến việc truy vết và ngăn chặn dòng dầu trở nên phức tạp và tốn kém.

Tham khảo: Tass, Reuters﻿

